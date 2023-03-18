Международный уголовный суд появился на свет в 2002 году. Фото: сайт МУС

Западные сановники уже давно придумали изящный способ оставаться на плаву после ухода в отставку: они лоббируют свое назначение на пост в той или иной международной организации, а за не имением таковой – ее создают.

Вот лишь несколько примеров: премьер-министр Великобритании Тони Блэр в свое время переехал с Даунинг-стрит в офис спецпосланника Квартета по ближневосточному урегулированию, еще один британец, бывший министр иностранных дел королевства Дэвид Милибэнд возглавил Международный комитет спасения. После окончания президентской каденции чилийка Мишель Бачелет стала Верховным комиссаром ООН по правам человека; экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вообще замахнулась на должность генсека Организации Объединенных Наций, но не получив поддержки, без дела не осталась, продолжая коротать свой век в качестве члена Европейского совета по толерантности и взаимоуважению. Но ни взаимоуважения в Европе, ни мира на Ближнем Востоке, ни каких-либо других заметных побед человечество от деятельности всех этих организаций так пока и не увидело…

Хорошо в Гааге жить

Примерно таким же образом в 2002 году на свет появился и Международный уголовный суд (МУС), который в справочниках часто просят не путать с другим - Международным судом ООН. Оба они заседают в голландской Гааге. Кому и зачем понадобилось дублировать два международных суда, да еще и размещать их в одном городе – так и осталось непонятным. Согласно неофициальной версии, МУС в срочном порядке зарегистрировали для того, чтобы трудоустроить кучу чиновников из заседавших в одни и те же годы двух других аналогичных международных органов – Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде (безбедно существовавших 24 и 21 (!!) год соответственно).

Поймаем и накажем

Появление МУС обозначили как появление на свет первого постоянного международного органа уголовной юстиции, «в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступление против человечности, а также преступления агрессии».

Умные против

Однако, далеко не все страны мира не только не поддерживают деятельность МУС, но и принципиально возражают против самой идеи его существования. Среди них – КНР, Израиль, Индия, Иран и многие другие, считающие, что подобного рода международный суд ограничивает их суверенитет и дает этому суду неопределенно широкие компетенции.

Российская Федерация не признает МУС. Наша страна не ратифицировала т.н. Римский статут (договор, учредивший МУС) и, соответственно, не является государством-участником МУС, выйдя из его состава в 2016 году, после того, как правительства ряда государств сочли присоединение Крыма к России «оккупацией».

А самым ярым противником деятельности МУС являются… Соединенные Штаты. Америка мотивирует свою позицию, в первую очередь, своими национальными интересами и защитой суверенитета, а также защитой своих военнослужащих. Более того, с 2002 года в США действует особый закон, разрешающий применение военной силы для освобождения граждан США, задержанных в любой точке мире по ордерам, выданным МУС. Также Вашингтон потребовал от ряда стран подписания двусторонних соглашений, запрещающих сторонам выдачу подозреваемых МУС; в случае нарушения этих договоренностей США оставляют за собой право прекращать поддержку таких государств.

Вашингтон также объявил о санкциях против сотрудников МУС. Так, в 2020 году они были введены против прокурора МУС Фату Бенсуды.

Нулевой КПД

За два десятка лет своего существования МУС зарегистрировал иски о предполагаемых преступлениях в 139 странах мира, а возбудил расследование в отношении… 8 ситуаций. Все – в Африке (Кения, Ливия, суданский Дарфур, Уганда и др.). Причем часть расследований закончились вынесением оправдательных приговоров.

Громкие дела МУС вообще отказывался рассматривать. Например, действия американских военных в Афганистане.

МУСорные ордера

Комментируя выдачу МУС ордера на арест Президента России и Уполномоченного при Президенте по правам ребенка, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для Москвы значения. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС.