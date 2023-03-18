Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации: нарушителям грозит до 15 лет тюрьмы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин подписал дополнения в несколько статей Уголовного кодекса России, которыми уравнял в статусе Вооруженные силы, государственные органы и добровольческие формирования. В той части, которая касается их дискредитации или распространении заведомо ложной информации о них.

Это две разных статьи УК. По статье 207.3 предусмотрено наказание за распространение заведомо ложной информации. Там, в зависимости от последствий и других критериев мера наказания в космическом диапазоне от штрафа от 700 000 рублей и до лишения свободы на срок до 15 лет.

А вот статья 280.3 УК РФ касается публичной дискредитации тех же самых структур. Там минимальное наказание – штраф в 100 000 рублей. А вот максимальное наказание увеличилось. Если в прежней редакции максимальным наказанием были штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет, то в новой редакции при сохранении размера штрафа, срок лишения свободы увеличился – теперь он может составлять до 7 лет.

Но главным изменением в новых правках является внесение одного определения. Теперь после слов "Вооруженных Сил Российской Федерации … исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий" следует "об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенными на Вооруженные Силы Российской Федерации". То есть за дискредитацию добровольцев или фейки про них придется отвечать точно так же и по такой же шкале, как и за регулярные Вооруженные Силы РФ или госорганы России.