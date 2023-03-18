"Семерка" - самым массовый автомобиль: на чем еще гоняют россияне

LADA 2107 - последний представитель вазовской классики. Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ
Самым массовым автомобилем в России является седан LADA 2107 - он есть более чем у 1,5 млн россиян. Второе место у корейской Kia Rio, а на третьем снова наша LADA, но «шестерка» - 2106.
В Топ-10 самых массовых автомобилей в России вошли 5 отечественных моделей (все они - вазовские) и 5 иностранных. Тут паритет. На их долю приходится чуть более 20% всего легкового автопарка страны, подсчитали эксперты агентства «Автостат».
Примечательно, что в десятку не вошли китайские машины — да, они среди лидеров продаж последних лет, но даже суммарная их численность пока еще не дотягивает и до 900 тыс. автомобилей. Так что о засилье «китайцев» на дорогах говорить пока еще рано, во всяком случае, в ближайшую пятилетку.
Если говорить о марках автомобилей, то наших среди лидеров — только одна, зато на первом месте. Это все та же LADA — на ее долю приходится 30% от всех зарегистрированных в стране легковушек.
На 1 января 2023 г. в России числится 45,39 млн легковушек.
LADA 2107 — последний представитель вазовской классики, автомобилей с задним приводом, сделанных по итальянским лекалам. Его прототипом считается Fiat 124, лучший европейский автомобиль 1966 года. Отечественная «семерка» выпускалась с 1982 по 2012 годы. В последний год выпуска ее парк достиг рекордных 1,75 млн штук, с тех пор постепенно снижается, но догнать ее по-прежнему никому не под силу.
Топ-10 самых массовых автомобилей*
Модель Количество, млн шт.
LADA 2107 - 1,53
Kia Rio - 1,03
LADA 2106 - 1,01
LADA 4х4 «Нива» - 0,96
Hyundai Solaris - 0,93
LADA 2110 - 0,78
Renault Logan - 0,776
Ford Focus - 0,75
LADA 2114 «Самара-2» - 0,747
Toyota Corolla - 0,713
Топ-10 самых массовых автомобильных брендов*
Марка Количество, млн шт
LADA - 13,27
Toyota - 4,15
Hyundai - 2,6
Kia - 2,59
Renault - 2,23
Nissan - 2,23
Volkswagen - 1,82
Chevrolet - 1,69
Ford - 1,34
Mitsubishi - 1,25
* учитываются автомобили, стоящие на учете
Источник: Автостат