"Семерка" - самым массовый автомобиль: на чем еще гоняют россияне

LADA 2107 - последний представитель вазовской классики. Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

Самым массовым автомобилем в России является седан LADA 2107 - он есть более чем у 1,5 млн россиян. Второе место у корейской Kia Rio, а на третьем снова наша LADA, но «шестерка» - 2106.

В Топ-10 самых массовых автомобилей в России вошли 5 отечественных моделей (все они - вазовские) и 5 иностранных. Тут паритет. На их долю приходится чуть более 20% всего легкового автопарка страны, подсчитали эксперты агентства «Автостат».

Примечательно, что в десятку не вошли китайские машины — да, они среди лидеров продаж последних лет, но даже суммарная их численность пока еще не дотягивает и до 900 тыс. автомобилей. Так что о засилье «китайцев» на дорогах говорить пока еще рано, во всяком случае, в ближайшую пятилетку.

Если говорить о марках автомобилей, то наших среди лидеров — только одна, зато на первом месте. Это все та же LADA — на ее долю приходится 30% от всех зарегистрированных в стране легковушек.

На 1 января 2023 г. в России числится 45,39 млн легковушек.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ САМЫЙ МАССОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ LADA 2107

LADA 2107 — последний представитель вазовской классики, автомобилей с задним приводом, сделанных по итальянским лекалам. Его прототипом считается Fiat 124, лучший европейский автомобиль 1966 года. Отечественная «семерка» выпускалась с 1982 по 2012 годы. В последний год выпуска ее парк достиг рекордных 1,75 млн штук, с тех пор постепенно снижается, но догнать ее по-прежнему никому не под силу.

Топ-10 самых массовых автомобилей*

Модель Количество, млн шт.

LADA 2107 - 1,53

Kia Rio - 1,03

LADA 2106 - 1,01

LADA 4х4 «Нива» - 0,96

Hyundai Solaris - 0,93

LADA 2110 - 0,78

Renault Logan - 0,776

Ford Focus - 0,75

LADA 2114 «Самара-2» - 0,747

Toyota Corolla - 0,713

Топ-10 самых массовых автомобильных брендов*

Марка Количество, млн шт

LADA - 13,27

Toyota - 4,15

Hyundai - 2,6

Kia - 2,59

Renault - 2,23

Nissan - 2,23

Volkswagen - 1,82

Chevrolet - 1,69

Ford - 1,34

Mitsubishi - 1,25

* учитываются автомобили, стоящие на учете

Источник: Автостат