Настя Ивлеева заработала за год полмиллиарда на своих чипсах

Вкусный бизнес Ивлеева-Узенюк ведет не одна Фото: Иван МАКЕЕВ

Об этом Настя Ивлеева вряд ли расскажет в блоге: такими данными звёзды-предприниматели делятся, прежде всего, с налоговой инспекцией. Хотя отчего бы не похвастать рекордными цифрами? По данным KP.RU, звезда соцсетей (в документах она сохранила фамилию бывшего мужа Элджея и во всех бизнес-отчетах проходит как Анастасия Узенюк) за 2022 год задекларировала выручку в 445 миллионов рублей: именно столько заработала компания "Коленки пчелы", которая производит чипсы "Изи пизи" и газированные напитки с аватаркой самой Ивлеевой.

Чистая прибыль фирмы составила 37 миллионов. Пусть эта разница вас не смущает: эксперты, анализируя финансовый успех предприятия, ориентируются, в первую очередь, на общий доход, а не цифру прибыли, с которой платятся налоги.

Между тем, вкусный бизнес Ивлеева-Узенюк ведёт не одна: компанию она открыла в феврале 2021 года вместе с партнерами Алексеем Клочковым и Виталиусом Паулюсом: у блогерши контрольная доля бизнеса - 45%, у её компаньонов - по 27,5%. Оба они - маститые маркетологи. Так, Паулюс был генеральным директором алкодистрибутора Bacardi Rus и вице-президентом по маркетингу в "Данон Россия", а Клочков занимал топ-менеджерские позиции в розничных сетях "Пятерочка" и "Дикси". Говорят, в Насте Ивлеевой, у которой в соцсетях более 20 млн подписчиков, партнеры разглядели мощный "источник трафика для продуктовых сетей" после того, как блогерша успешно отрекламировала Lay’s и Pepsi в 2020 году.

Кстати, загадочное для русского человека название "Коленки пчелы" - это отсылка к американской идиоме, которая переводится как "верх совершенства", "вишенка на торте", "что-то потрясающее и неординарное". А пикантное для нашего слуха название "изи-пизи" - не что иное, как выражение "легче легкого".