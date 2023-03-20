Екатерине Стриженовой - 55: чтобы оставаться молодой и красивой, телеведущая завела белку

Екатерине Стриженовой 20 марта исполняется 55 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Байку о том, что у женщин не принято интересоваться возрастом, наверняка придумали дамы, которые не слишком-то за собой следили. Екатерине Стриженовой 20 марта исполняется 55 лет, и ей нет нужды скрывать цифры в паспорте - в её случае это гарантированный вау-эффект. О том, как актрисе и телеведущей удается год за годом оставаться в своей лучшей форме, "Комсомолка" спросила у её родной сестры - известного российского модельера и владелицы собственного модного дома Виктории Андреяновой.

Модельер Виктория Андреянова. Фото: Евгения ГУСЕВА

МУЗА НАВСЕГДА

- У нас будет чисто семейный ужин узким кругом, - рассказала "КП" Виктория Андреянова. - А широко отмечать юбилей Катя планирует ближе к осени. Дело в том, что сейчас она вводится в несколько спектаклей и собирается совместить день рождения с премьерой. Но всех секретов раскрывать пока не могу - пусть это останется интригой.

- Какой подарок вы приготовили на юбилей?

- Чего обычно ждут от модельера - конечно, какой-то новый наряд. На этот раз это бирюзовое платье - эксклюзивное, выполненное в единственном экземпляре специально для Кати. В этом году подарок необычен тем, что мы к платью делаем еще и сапоги - рыжие казаки. Это будет молодо и свежо.

- Пользуясь случаем: казаки сейчас снова в моде?

- Да, они актуальны. Для Кати мы готовим длинные сапоги, а вообще они в тренде и без пятки, и короткими ботильонами, и с разными фактурами. В Катином случае это будет замшевая обувь с вставками из питона. Замша - материал капризный, и так мы решили облегчить трудности ухода.

- А есть у вашей сестры какой-то фирменный фасон, который делает ее той самой узнаваемой Екатериной Стриженовой?

- Во-первых, хочу сказать, что мне очень повезло с Катей. Мне с детства было, кого рисовать и кем вдохновляться. Она моя первая натура, первая модель и муза навсегда. Но еще больше мне повезло, что Катя Обезьяна по гороскопу, и она может обыграть любую вещь, усилив ее эффект.

Её любимые модели - те, которые подчеркивают фигуру. Когда человек всё время перед камерой, он видит себя со стороны - это не дает расслабиться. Поэтому Катя всегда в прекрасной форме, и мы можем подчеркнуть и грудь, и талию. Вообще, я приверженец минимализма, но на Кате мой минимализм отдыхает. Единственное, что она никогда не надела бы - платье-мини. Катя любит длинную юбку и считает длину миди и макси своим обязательным элементом. Я и не спорю: с её ростом (168 см) и фигурой статуэтки сестра прекрасно смотрится в удлиненных нарядах. А в качестве верхней одежды на Кате я люблю оверсайз, например, большие пальто: в них она получается этакая Одри Хепберн.

- А часто ли Екатерине приходится худеть для ваших нарядов?

- Бывает, что на примерке мы начинаем ослаблять какой-то шов, но Катя всегда говорит: "Нет-нет, оставляем. Я сейчас на кето-диете, и через пару недель всё будет отлично". С задачей "умри, но фасон держи!" Катя справилась бы на ура, но я редко даю ей такую возможность. Я против затягивания в корсеты: ДНК моего бренда позволяет найти экологичные приемы, чтобы подчеркнуть женскую фигуру и красоту. К примеру, скользящий силуэт, который может спрятать плюс-минус три килограмма.

Вообще, Кате к лицу классика, хотя для красной дорожки мы иногда можем устроить легкую провокацию. Так, на премию МУЗ-ТВ она однажды вышла в моем плаще из тафты флуоресцентных цветов, который продолжался длинным шлейфом. Я запомнила ее реакцию на этот эксперимент: "Я, конечно, надену, но ты же понимаешь, что ответственность на тебе?!".

Две сестры - Вика (слева) и Катя. Фото: социальные сети

"СЧАСТЬЕ - ЛУЧШИЙ КОСМЕТОЛОГ"

- Екатерина в кадре уже более 25 лет. Какие лайфхаки помогают ей выглядеть безупречно - здоровый сон, патчи под глаза, "рабочая" сторона?

- Стороны у нее обе рабочие - лицо симметричное, что большая редкость. Патчи на глаза, пока едет на работу, конечно, да. А вот выспаться не удается: в три часа ночи у сестры начинается прямой утренний эфир на Дальний Восток. А в 9 утра она выходит в эфир в Москве. Конечно, усталость огромная.

Но вот сейчас у Кати появилась необычная медитация. Дело в том, что у нее дома живет... белка. Осенью прошлого года этот бельчонок, весь травмированный, свалился в буквальном смысле Кате на голову. Она его подобрала, выходила, вырастила. И теперь эта белка воспринимает Катю как свою мать и как свое дерево. И когда сестра выпускает белку из клетки и та начинает нарезать по ней круги, происходит невероятный обмен энергиями. Это реально работает.

- А какими секретами красоты вы по-сестрински делитесь друг с другом? Может, есть какая-то фирменная диета, обязательный косметолог раз в неделю..?

- Лучший косметолог - это счастье, и в этом смысле Катя с Сашей (супруг Александр Стриженов - актер, режиссер и продюсер. - Ред.) уникальная пара, их отношения с годами только лучше. Моя сестра - пример того, как умная женщина может реализоваться в семье и в профессии. Катя очень хорошо влияет на Сашу, а он для нее всегда остается стимулом к женственности.

Думаю, это не секрет, что женщина, которая увлечена своим делом и имеет в этом поддержку семьи, всегда остается интересной для своего мужчины. Мне кажется, Саша очень ценит в Кате профессионального партнера и строгого эксперта. Они часто обсуждают общие дела, сценарии, проекты - там точно не заскучаешь. Для своих показов я всегда с ними советуюсь, и зачастую семейный ужин может перерасти в настоящий мозговой штурм.

- И все-таки, как насчет бьюти-процедур? Сейчас, например, модно рассказывать о своих пластических операциях.

- Знает, наша мама, которой нет с нами уже два года, заложила в нас привычку заниматься собой и не опускать руки. Она учила, что всё это должно происходить между делом: например, режешь салат - раз! - и всё это на лице. Конечно, Катя занимается собой. Но есть некое табу внутри нашей семьи, тоже привитое мамой: никаких накаченных губ, щек и так далее. Для нас важна натуральность образа: длинные волосы, открытое лицо - мы и дочкам это привили. А вот пластических операций у Кати не было - я бы об этом знала.

- Виктория, и главное - что пожелаете сестре в её новом году?

- Сейчас всем любимым хочется пожелать спокойного принятия того, что не можешь изменить, и энергии для работы над тем, что в твоих силах.