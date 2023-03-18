Минобороны России сообщило о ликвидации бригадного пункта управления ВСУ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщили данные потерь ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком до 120, на Южно-Донецком и Запорожском до 50, на Херсонском свыше 25.

Кроме 355 наемников киевского режима наши воины уничтожили десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок ВСУ.

За сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ликвидирован пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Генерал-лейтенант отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган» и девять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

402 - самолета.

221 - вертолет.

3457 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8330 - танков и других боевых бронированных машин.

1066 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4381 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8996 - единиц специальной военной автомобильной техники.