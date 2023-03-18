Герой спецоперации «Z» старший сержант Гимранов пришел, увидел, победил

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - учил воинов генералиссимус Александр Суворов. А про боевые действия русский полководец говорил так: «Властвуй счастьем, быстротой Цезаря, столь хорошо умевшего захватывать врасплох врагов даже днем».

СОХРАНИЛ САМООБЛАДАНИЕ И КОНТРАТАКОВАЛ

Прапорщик Александр Вождай

Прапорщик Александр Вождай Фото: Минобороны РФ

«Колонна батальонной тактической группы, в состав которой входил прапорщик Александр Вождай, совершала марш в район активного ведения боевых действий. Противник, стремясь сорвать наступление российских войск, атаковал колонну, активно применяя при этом реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. В результате вражеского обстрела часть техники связи была повреждена. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри колонны, лишит командование возможности оперативно координировать действия сил при отражении нападения, Александр незамедлительно приступил к устранению повреждений. Проявляя мужество и самоотверженность, Вождай оперативно восстановил связь, после чего приступил к отражению атаки боевиков. Мужественные и самоотверженные действия прапорщика Вождая на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом, в результате чего, колонна, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов».

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

Гвардии старший сержант Александр Гимранов

Гвардии старший сержант Александр Гимранов Фото: Минобороны РФ

«Штурмовая группа под командованием старшего сержанта Александра Гимранова выполняла задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп националистов, действующих на освобожденных территориях. Ночью, продвигаясь по местности, Гимранов обнаружил в прилегающей к населенному пункту лесополосе хорошо замаскированный опорный пункт противника. Оценив обстановку, несмотря на численное превосходство врага, Гимранов принял решение атаковать позиции противника. Грамотно распределив цели, вначале Александр, лично уничтожил огнем из штатного оружия трех националистов, находившихся в охранении опорного пункта, после чего российские военнослужащие открыли огонь по позициям боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, благодаря решительным действиям наших военнослужащих, входивших в состав штурмовой группы, умелому управлению огнем группы гвардии старшим сержантом Гимрановым, опорный пункт был взят без потерь с нашей стороны».