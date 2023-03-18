Сто лет в небе: «Аэрофлот» отмечает вековой юбилей

«Аэрофлоту» - 100 лет! По случаю юбилея стюардессы на борту наливают шампанское, а пассажиры поднимают тосты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Летайте самолетами «Аэрофлота!» - этот призыв с детства слышали миллионы россиян. Сегодня, когда в России появилось несколько десятков авиаперевозчиков, «Аэрофлот» по-прежнему остается крупнейшей авиакомпанией страны и лидером отечественного неба. В прошлом году его услугами воспользовались более 20,5 миллионов пассажиров. 17 марта «Аэрофлот» отметил 100-летний юбилей. «Комсомолка» поздравляет авиакомпанию, с которой нас связывают долгие годы сотрудничества, и вспоминает самые интересные факты из ее истории.

1. «ТОТ НЕ ГРАЖДАНИН СССР, КТО «ДОБРОЛЕТА» НЕ АКЦИОНЕР»

История старейшего авиаперевозчика страны (как и всей нашей гражданской авиации) началась 17 марта 1923 года. В этот день Правительство СССР основало акционерное общество «Добролет». Его организовали, чтобы как можно скорее привлечь средства граждан на создание собственного воздушного флота молодой советской страны. «Тот не гражданин СССР, кто «Добролета» не акционер», - пламенно призывал поэт Владимир Маяковский с плаката своего друга и соавтора, художника Александра Родченко.

Реклама возымела действие: всего за три месяца «Добролет» собрал 500 тысяч рублей золотом. Часть из них пошла на покупку 14 немецких самолетов «Юнкерс Ф-13». Летчиков, механиков и штурманов набирали из рядов Рабоче-Крестьянского Красного воздушного флота. Первый рейс из Москвы в Нижний Новгород был выполнен 15 июля 1923 года. В число первых акционеров компании вошли Владимир Ленин и Надежда Крупская, которые вложили в акции «Добролета» 60 рублей из собственных средств.

Делегаты Всесоюзного Съезда Советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 год. Фотохроника ТАСС.

2. РОЖДЕНИЕ «АЭРОФЛОТА»

25 марта 1932 года у гражданской авиации СССР появилось официальное название – «Аэрофлот». К тому времени в его систему входили 75 аэродромов, 282 посадочные площадки и 129 самолетов. «Аэрофлот» занимался не только перевозкой пассажиров: его летчики делали аэрофотосъемку, помогали в освоении Арктики, участвовали в прокладке Туркестанской железной дороги.

На тот момент в «Аэрофлоте» работали 173 пилота, 188 механиков и 2758 работников других служб. Стюрадесс в СССР тогда еще не было. Да и сами самолеты были не слишком кофортабельными: людям приходилось тесниться в салоне вместе с грузом и почтой. Лишь в 1936 году Главное управление Гражданского воздушного флота издало приказ о повышении качества сервиса на борту самолетов «Аэрофлота». Отныне перевозить грузы в салоне строго-настрого запрещалось. На полы постелили ковровые дорожки, сиденья укрыли чехлами и оборудовали в самолетах буфеты.

Первой стюардессой Советского Союза стала 20-летняя москвичка Эльза Городецкая: она отправилась в полет 5 мая 1939 года по маршруту «Москва-Ашхабад». Правда, должности «бортпроводница» в то время еще не существовало, и Эльзу оформили на работу кладовщицей.

В 1932 году у гражданской авиации СССР появилось официальное название – «Аэрофлот». Фотохроника ТАСС.

3. ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В МИРЕ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕАКТИВНЫЕ САМОЛЕТЫ

Во время Великой Отечественной войны «Аэрофлот» помогал фронту. В 1941 году персонал «Аэрофлота» в полном составе отправился на фронт. А после войны сосредоточился на восстановлении аэродромов, создании новых самолетов и маршрутов. В 1947 году «Аэрофлот» стал крупнейшей авиакомпанией в мире. Свое лидерство в небе он сохранял вплоть до 1991 года.

В 50-е годы советская гражданская авиация совершила мощный рывок вперед – благодаря появившимся в ее авиапарке самолетам нового поколения. «Аэрофлот» стал одной из первых в мире авиакомпаний, начавших перевозить пассажиров на реактивном лайнере. 15 сентября 1956 года в небо взмыл реактивный самолет Ту-104: он выполнил рейс по маршруту Внуково - Омск - Иркутск. Через неделю самолет начал регулярные полеты в Тбилиси, а 12 октября – за границу, в Прагу.

Первый реактивный пассажирский самолет Ту-104, 1957 год. Фотохроника ТАСС.

4. БЫСТРЕЕ ЗВУКА

«Аэрофлот» остается одной из трех авиакомпаний в мире, когда-либо выполнявших регулярные рейсы на собственных сверхзвуковых самолетах. 1 ноября 1977 года сверхзвуковой лайнер Ту-144 начал летать из Москвы в Алма-Ату. Благодаря новым технологиям время в пути для пассажиров сократилось в два раза.

«Аэрофлот» получил статус генерального перевозчика гостей Олимпиады-80. Фото: архив авиакомпании «Аэрофлот».

5. ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК ОЛИМПИАДЫ-80

Когда стало известно, что Москва примет XXII летние Олимпийские игры, «Аэрофлот» получил статус генерального перевозчика гостей Олимпиады-80. Для зарубежных перелётов фюзеляжи самолётов компании украсили специальным стикером с логотипом Олимпиады и текстом «Official Olympic Carrier» («официальный перевозчик Олимпиады»). Чтобы принять спортсменов и гостей столицы со всего мира, был специально построен новый международный терминал аэропорта «Шереметьево-2».

6. ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИНЕССА КАК КРУПНЕЙШАЯ АВИАКОМПАНИЯ ПЛАНЕТЫ

В 1990 году «Аэрофлот» перевёз 139 миллионов пассажиров и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире авиакомпания. За рубежом тогда работали 142 представительства «Аэрофлота», половина из них – в европейских странах.

Стюардессы «Аэрофлота» считаются одними из самых красивых, а их форма не раз признавалась лучшей среди мировых авиакомпаний. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7. К 2030 ГОДУ – 339 НОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Сегодня «Аэрофлот», как и прежде, остается крупнейшей авиакомпанией нашей страны и занимает долю в 39% на отечественном рынке пассажирских перевозок. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В прошлом году вместе с «Аэрофлотом» они суммарно перевезли 40,7 млн человек.

В ближайших планах компании – обновление авиапарка. «Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация подписали крупнейшее в истории отечественной авиаотрасли соглашение: до 2030 года перевозчик приобретет 339 воздушных судов российского производства.

До 2030 года авиакомпания собирается приобрести 339 новых самолетов российского производства. Фото: Мария ЛЕНЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Летайте ретрорейсами «Аэрофлота»!

С марта любой желающий сможет окунуться в ностальгическую атмосферу авиаперелетов времен СССР. В честь своего векового юбилея «Аэрофлот» запускает ретрорейсы. Первый такой перелет отправится 20 марта по маршруту Москва - Сочи - Москва.

Всего до декабря 2023 года лайнеры авиакомпании совершат семь ретрорейсов по знаковым российским направлениям. Организаторы перелетов обещают создать на борту атмосферу авиапутешествий 70-80-х годов.