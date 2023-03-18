«Я - Путин!»: Ленинградские журналисты запустили флешмоб против решения международного уголовного суда

Журналисты телеканала ЛенТВ24 запустили в Ленинградской области флешмоб против решения Международного уголовного суда. Фото: кадр видео.

«МУС! Я - Путин!» - с такими плакатами вышли сегодня в эфир ведущие регионального телеканала ЛенТВ24. В День воссоединения Крыма с Россией журналисты из Ленинградской области выразили свой протест против решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина. Узнав о непрофессиональном и возмутительном поступке западной судебной инстанции, ленинградские корреспонденты решили запустить флешмоб в поддержку российского лидера.

«Хотим сообщить всей судейской двадцатке, что путиных у нас в стране много. Например, редакция нашего телеканала – это Путин коллективный. И каждый из нас в отдельности – тоже Путин. И процентов 90 прохожих на наших улицах – Путины. У вас там в суде, в глазах ещё не зарябило от нашествия Путиных? Ничего, скоро зарябит. Потому что #МУСПутинэтоя» , - прокомментировали свою акцию журналисты канала в соцсетях.

Жители Ленинградской области поддержали инициативу корреспондентов телеканала и присоединились к флешмобу. В социальных сетях ленинградцы публикуют посты с аналогичными плакатами и хэштегом #МУСПутинэтоя. Пользователи Сети активно обсуждают происходящее и возмущаются бездарными действиями западных юристов.

Жители региона поддержали инициативу корреспондентов телеканала и присоединились к флешмобу. Фото: соцсети.

«Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России», - написал один из участников флешмоба.

К акции присоединились и молодежные активисты региона. Молодые ленинградцы выражают свою поддержку президенту России и отмечают, что своим решением Международный уголовный суд запустил еще один виток лжи в информационной войне.

«Вчера Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это ещё один ход в информационной войне против нашего государства»; «Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и её многонационального народа!», «Команда #Молодежный47 выступает в поддержку Владимира Владимировича!», - пишут в своих постах молодые активисты 47-го региона.

Ленинградцы публикуют в соцсетях посты с плакатами и хэштегом #МУСПутинэтоя. Фото: соцсети.

Напомним, кроме ордера на арест президента России Владимира Путина Международный уголовный суд в Гааге также выдал ордер на арест уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В пятницу, 17 марта, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, а его решения считает ничтожными.

«Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В 2016 году Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Как заявил МИД РФ, этот суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия». Кроме России Международный уголовный суд отказались признавать также США и Китай.