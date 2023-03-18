Пропавший без вести режиссер конкурса "Мисс Россия" Николай Затылкин найден мертвым

Найден мертвым главный режиссер конкурса "Мисс Россия" и Российской недели моды Николай Затылкин. Фото: социальные сети

В Москве страшное. Найден мертвым главный режиссер конкурса "Мисс Россия" и Российской недели моды Николай Затылкин. Тревогу забила супруга Ольга Затылкина. Она заявила о пропаже мужа. По словам женщины, он двое суток не отвечал на звонки.

Полицейские взломали дверь в квартиру Николая Затылкина. Перед ними открылась жуткая картина. Бездыханное тело мужчина нашли на полу.

Предварительная причина смерти 48-летнего мужчины - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Николай являлся основателем компании, которая организовывала масштабные показы мод для мировых брендов.

Затылкин был режиссером-постановщиком национального конкурса "Мисс Россия" и Российской недели моды. Вдова сообщила, что церемония прощания и отпевание состоится 20 марта в Митинском крематории. "Мой Коля, моя любовь, мой муж, мой друг и партнер. Всегда в моей памяти, душе и сердце", - написала она в блоге.