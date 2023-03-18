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В мире18 марта 2023 17:17

В Париже проходит третий по счету марш протеста против поставок оружия Украине

Также участники акции требуют выхода Франции из НАТО
Людмила ПЛОТНИКОВА
Во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир».

Во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир».

Фото: REUTERS

Во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир». Два аналогичных митинга прошли в Париже в феврале.

Несколько тысяч участников марша, начавших свое шествие от Люксембургского дворца, в котором заседает Сенат, скандируют лозунги «Макрон, мы не хотим твоей войны!», «Скорее выйдем из НАТО».

Организатором акции вновь выступила партия «Патриоты», выступающая против предоставления Киеву военной помощи и настаивающая на выходе Франции из Североатлантического альянса.

Ранее глава этой партии Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон прилагает все возможные усилия для того, чтобы втянуть в конфликт на Украине максимально возможное количество участников и таким образом сделать его глобальным. Он считает, что Франция не должна участвовать в нем. А согласованный Евросоюзом план военной помощи Украине, оцениваемый в 18 млрд. евро, Филиппо назвал безумием.

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