В Париже проходит третий по счету марш протеста против поставок оружия Украине

Во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир». Фото: REUTERS

Во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир». Два аналогичных митинга прошли в Париже в феврале.

Несколько тысяч участников марша, начавших свое шествие от Люксембургского дворца, в котором заседает Сенат, скандируют лозунги «Макрон, мы не хотим твоей войны!», «Скорее выйдем из НАТО».

Организатором акции вновь выступила партия «Патриоты», выступающая против предоставления Киеву военной помощи и настаивающая на выходе Франции из Североатлантического альянса.

Ранее глава этой партии Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон прилагает все возможные усилия для того, чтобы втянуть в конфликт на Украине максимально возможное количество участников и таким образом сделать его глобальным. Он считает, что Франция не должна участвовать в нем. А согласованный Евросоюзом план военной помощи Украине, оцениваемый в 18 млрд. евро, Филиппо назвал безумием.