"Кто контролирует Крым, тот контролирует и море": умер адмирал, не давший Украине захватить Черноморский флот

Адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вот так несправедливо оно случилось: ровно в девятую годовщину возвращения Крыма в Россию на 95-м году жизни скончался военачальник, который во времена яростной дележки Черноморского флота с Украиной отважно "дрался" за его сохранение на исторических берегах полуострова, - адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин. Это был один из самых почитаемых и в советском, и российском Военно-морском флоте командиров, для которых преданное служение Отечеству было смыслом жизни.

Последний советский адмирал, последний Главком ВМФ СССР.

Мне по роду службы в Минобороны РФ в начале 90-х приходилось не единожды встречаться с адмиралом и в Москве, и в Крыму в то время, когда он был Главкомом нашего ВМФ, когда решалась судьба Черноморского флота, на который Киев решил "наложить загребущую лапу".

Вот этот эпизод, связанный с Чернавиным, запомнился больше всего.

В начале 1992 года Главный штаб ВМФ России добыл секретную информацию о том, что в ходе очередного российско-украинского раунда переговоров по Черноморскому флоту в Севастополе киевляне собираются осуществить план молниеносного присвоения флота «на законных основаниях».

Главком ВМФ РФ Чернавин рассказывал:

- Стало известно, что в Севастополь приезжает большая комиссия, которую возглавляет Дурдинец, первый заместитель председателя Верховного Совета Украины. С ним министры обороны, внутренних дел и так далее. Узнаю, что они везут указ президента Украины о приватизации Черноморского флота. Я вышел на маршала авиации Шапошникова (тогда - министр обороны - ВБ), доложил ему обо всем. Шапошников спрашивает: «Ну, что делать?» Я ему предложил, что нужно немедленно издать указ нашего президента о том, что Черноморский флот переходит под юрисдикцию России. Всю ночь переговаривались с Шапошниковым, и в конце концов, он связался с Ельциным. Ельцин отнесся к такой идее положительно. Но украинцы уже приезжают, а у нас еще ничего нет. Фактически проект указа был подготовлен непосредственно в Севастополе, и я передал наши предложения министру обороны. Начались переговоры, на которых украинская сторона сразу заняла наступательную позицию. Возглавляя нашу делегацию, я чувствовал, что они вот-вот доберутся до указа своего президента. Опять наступила бессонная ночь, опять переговоры с Шапошниковым. Наконец Шапошников говорит: «Президент сказал, что утром подпишет указ». Утро. Уже 10 часов, а указа еще нет. Начинаю уклоняться от переговоров, потому, что знаю: когда они зачитают свой указ, а мы будем с пустыми руками — дело будет сделано. В конце концов, с опозданием на час с лишним прибываю к месту переговоров, чем вызываю страшный всплеск раздражения. Но я приехал уже с указом президента в кармане, он по телефону был мне зачитан. Тут встает Дурдинец и говорит, что так как мы не можем найти путей соприкосновения интересов, он сейчас официально зачитает указ президента Украины Леонида Кравчука. И читает с пафосом указ. Но мы были уже к этому готовы. И когда он произносит: «И мы приехали сюда, чтобы этот указ исполнить, здесь все люди, которые правомочны это сделать» – я встаю и зачитываю указ президента Ельцина. Это было похоже на взрыв бомбы! Украинская делегация в замешательстве: что же делать? Указ на указ. И долго все сидели и мрачно молчали. Потом начали между собой переговариваться. И вот Дурдинец заявляет мне: «Владимир Николаевич, мы не можем не выполнить указ нашего президента». Говорю ему в ответ: «А мы не можем не выполнить указ нашего президента. Учитывая же, что Черноморский флот сегодня в моем подчинении, мы также не дадим выполнить указ вашего президента». Переговоры с этого момента стали бесполезными, все должно было решаться уже на другом уровне...

Эх, знал бы тогда адмирал флота Чернавин, какими солеными матюгами покрывал его украинский президент Кравчук в телефонном разговоре с Ельциным! Чернавин, по мнению Леонида Макаровича, превратился в главного виновника новой тупиковой ситуации на российско-украинских переговорах.

Срыв «блиц-приватизации» Черноморского флота, которую с такой тщательностью готовили в Киеве, надеясь на полный успех, был очень болезненной пощечиной украинским руководителям. Они называли Чернавина «камнем, который лежит на дороге», ведущей якобы к успеху в решении проблемы дележа флота. В таком ключе фигура адмирала флота Чернавина стала подаваться украинцами в ходе последующих раундов переговоров с россиянами по Черноморскому флоту. Кремль тогда клюнул на эту удочку.

Неуступчивость Чернавина стала не устраивать уже не только Кравчука, но и Ельцина. «Камень» с дороги вскоре убрали.

Адмирал флота Владимир Чернавин стал одним из первых российских флотоводцев, которые были «казнены», отставлены за то, что яростно сопротивлялись уступчивости тогдашнего Кремля и МИДа на Черном море.

Чернавин смотрел далеко, а думал глубоко:

– Кто контролирует Крым, тот контролирует и Черное море. А кто имеет крепкий флот, тот морем и владеет. Чей берег – того и вода…

ЭТАПЫ ЕГО БИОГРАФИИ

Владимир Николаевич Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве Украинской ССР в семье рабочего и воспитательницы детского дома. Отец в 1944 году умер в госпитале после ранения на фронте Великой Отечественной войны.

Образование.

В 1947 году стал выпускником Бакинского подготовительного военно-морского училища.

В 1951 году окончил ленинградское Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе,

в 1954 году - высшие классы офицерского состава подводного плавания. В 1965 году окончил командный факультет Военно-морской академии, в 1969 году - Военную академию Генштаба.

Служба.

Офицерскую карьеру начал на Северном флоте. Был командиром боевой части вооружения на дизель-электрической подводной лодке, затем занимал должности помощника командира корабля, старшего помощника командира подводной лодки. В его послужном списке - должности командира атомной подводной лодки.

Субмарина под командованием Чернавина впервые в истории отечественного флота совершила автономный поход в Арктику, пройдя за 51 сутки плавания 10 тыс. 124 мили (около 18,7 тыс. км), из которых 8 тыс. 646 миль (около 16 тыс. км) преодолела в подводном положении. Экипаж корабля испытал методику маневрирования подо льдами, поиска и всплытия в полыньях, проламывания льда.

Служил он и начальником штаба дивизии атомных подлодок Северного флота. В феврале - марте 1966 года командовал походным штабом и надводными силами обеспечения в ходе первого трансокеанского перехода атомоходов "К-116" и "К-133" из Баренцева моря на Камчатку через Атлантический океан, пролив Дрейка и Тихий океан. Затем были посты начальника штаба - зама командующего флотилии подводных лодок, командующего этой флотилии, начальника штаба - первого зама командующего Северным флотом, командующего этим же флотом,

Следующая ступень - начальник Главного штаба ВМФ - первый зам Главнокомандующего ВМФ СССР.

С 29 ноября 1985 года - Главнокомандующий ВМФ - заместитель министра обороны СССР.

При главкоме Чернавине ВМФ достиг наивысшей ступени своего развития.

Ежедневно в Мировом океане находилось до 200 кораблей и судов советского ВМФ.

После распада СССР с февраля по август 1992 года Чернавин занимал пост Главнокомандующего ВМФ.

В 1993 году уволен в отставку.

До 2020 года Чернавин был главным специалистом ВМФ РФ.

С 2008 по 2021 гг. он был генеральным инспектором Службы генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.

ЕГО НАГРАДЫ

Золотая Звезда Героя Советского Союза.

Два ордена Ленина.

Ордена Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, Мужества, "За морские заслуги".