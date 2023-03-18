Фанаты вызвали полицию на концерт Максим в Сочи, где она странно себя вела

Концерт Макsим на курорте «Роза Хутор» закончился нешуточным скандалом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт Макsим на курорте «Роза Хутор» закончился нешуточным скандалом.

Артистка появилась на сцене в весьма странном виде: почти не пела, еле стояла на ногах.

-Певица вышла на сцену зала «Роза холл» в невменяемом состоянии. Что-то полчаса шептала себе под нос, пением это сложно назвать, -рассказывает KP.RU промоутер Евгений Морозов.-Мои друзья купили билеты, они были в шоке, когда увидели это действо. Певица падала и шаталась. Зрители вызвали полицию, потому что им поначалу отказывались возвращать деньги за этот жуткий концерт. После полиции приехала «Скорая», концерт через полчаса завершился. Некоторым недовольным зрителям удалось с горем пополам вернуть деньги за этот странный концерт.

По словам Евгения Морозова, певица и внешне выглядела странно.

-Она сильно поправилась и была в каком-то балахоне для беременных. Не знаю, что с ней случилось -она была пьяна или плохо себя чувствовала. В любом случае это неуважение к зрителям выходить в таком виде на сцену, -считает промоутер.

Представители певицы объяснили репортерам, что Макsим плохо себя чувствовала, но не стала отменять концерт, боялась подвести зрителей.

Мол, переоценила свои силы, сейчас ее здоровьем занимаются врачи.

Напомним: в середине июня Макsим положили в клинику с подозрением на коронавирус. Тесты не выявили ковид, но КТ показало 75 процентов поражения лёгких.

Артистку подключили к ИВЛ, а потом, когда ее состояние резко ухудшилось, добавили ещё и другой аппарат -ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).

Однако организм певицы оказался сильнее хвори. Вскоре Макsим пришла в себя и выписалась из больницы.