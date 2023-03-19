Беременная Зепюр Брутян вывела в свет детей Павла Прилучного

Зепюр Брутян с детьми Павла Прилучного Мией и Тимофеем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера российского мультфильма «Коты Эрмитажа». Анимационная лента рассказывает о приключениях кота Винсента и мыши Мориса в одном из главных музеев России. Четвероногие зарубежные гости внезапно оказываются в гуще детективной истории с похищением знаменитой картины «Мона Лиза», распутать которую им придется в компании котов Эрмитажа – хвостатых хранителей музейных шедевров. В прокат картина выходит 23 марта.

Одного из персонажей мультика озвучил Павел Прилучный. Сам актер на премьеру не пришел: вместо него показ посетила его жена, актриса Зепюр Брутян и дети – 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия. Вторая супруга артиста скоро подарит ему еще одного ребенка. В кинотеатр Зепюр пришла в облегающем платье, подчеркнувшем ее животик.

Зепюр скоро подарит Павлу еще одного ребенка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судя по тому, как дети Прилучного от его первого брака с актрисой Агатой Муцениеце непринужденно позировали вместе с мачехой, Зепюр удалось найти с ними общий язык. Супруга «Мажора» нежно обняла детей мужа и подбадривала их на красной дорожке.

Зепюр и Павел начали встречаться весной прошлого года. А уже в августе влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре стало известно, что молодая жена Прилучного в положении. Свою беременность Зепюр называет лучшим подарком, который она получала от мужа.

Мия и Тимофей Прилучные. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке с 2011 по 2020 годы. Супруги расстались отнюдь не друзьями и долго выясняли отношения. Ранее Агата выражала беспокойство по поводу того, что ее дочь Мия так и не смогла смириться с разводом родителей.

«Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит. Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», - поделилась как-то Агата в своем влоге.

Судя по тому, что рядом с Зепюр Мия чувствовала себя вполне уверенно, девочке удалось справиться с ситуацией. Павел Прилучный рассказывал, что его вторая жена приложила немало усилий, чтобы завоевать расположение его наследников. По его словам, дети сразу прониклись к ней доверием.