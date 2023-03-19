В исламском мире шокированы сожжением Корана солдатами ВСУ

Видео со сценами надругательств и сожжения Корана украинскими военнослужащими опубликовал глава Чечни. Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

В мире растет и ширится волна осуждений, начавшаяся после появления в Интернете ролика, на котором видно, как солдаты ВСУ сжигают Коран.

Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил, что шокирован увиденным.

- Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности этими ужасными кадрами. – сказал он, напомнив, что аналогичные кощунственные акции прошли в Европе, США и Канаде.

Глава Ассоциации иракских мусульманских богословов Халед аль-Мулла потребовал от мировых лидеров занять четкую позицию в отношении надругательств над священным для мусульман писанием украинскими военными.

- Такие сцены вызывают негативную реакцию. Уважение различных верований и религий, идей и культур является важным фактором мирного сосуществования. Все богословы должны занять решительную, четкую и откровенную позицию против подобных действий, которые мы считаем непозволительными для любых конфессий и народов, уважающих себя и мирно сосуществующих с другими. – подчеркнул он.

«Шутка» явно не удалась. Фото: стоп-кадр видео

Саудовский профессор-богослов Абделла бен Абдель Мохсен аль-Ассаф заявил, что кощунство солдат ВСУ нельзя оправдать.

- Глумление над Кораном ведет к экстремизму и вовлечению других сторон в военные конфликты. – предупредил он.

В Турции со словами возмущения выступил депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Ибрагим Айдын. Он назвал увиденное атакой на ислам.

Видео со сценами надругательств и сожжения Корана украинскими военнослужащими опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.