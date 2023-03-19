Валерия Меладзе проверяет полиция на возможное финансирование ВСУ

Валерий Меладзе вновь оказался в центре скандала Фото: Михаил ФРОЛОВ

57-летний Валерий Меладзе последние десять лет зарабатывал большие деньги и напел большое состояние. Деньги на счетах (в том числе в зарубежных банках), есть элитная недвижимость. На частных мероприятиях до начала СВО он пел час за 5 миллионов рублей, концерты в клубах и на других площадках стоили 3 миллиона рублей. Теперь ситуация изменилась. 18 и 19 марта Валерий Меладзе поет заграницей – а там ему платят уже другие деньги. Пока на Родине музыканта проверяют законность его действий.

Меладзе проверят правоохранительные органы

Валерий Меладзе вновь оказался в центре скандала, когда в начале года на концерте в клубе Дубая, общаясь со зрителями за кулисами, озвучил националистический лозунг – видео с выходкой музыканта разлетелось по Сети. После того, как в очередной раз певец подтвердил свою антипатриотичную позицию, он попытался оправдаться – люди не поверили. Народ в России выходки Меладзе резко осудил.

Обращение в СК по поводу проверки Меладзе. Фото: Антон КОРОБКОВ-ЗЕМЛЯНСКИЙ

Общественный деятель Антон Коробков-Землянский сообщил KP.RU, что его обращение в Следственный комитет РФ о проверке Валерия Меладзе передано в ГУ МВД России по городу Москве.

Антон Коробков-Землянский выразил свою гражданскую позицию, и мнение подписчиков своего телеграм-канала: «Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело - куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?»

Сейчас обращение передано для проверки ГУ МВД России по городу Москве. Фото: Антон КОРОБКОВ-ЗЕМЛЯНСКИЙ

Общественный деятель в своем обращении указал, что Меладзе выступал с осуждением СВО; как певец выступил с националистическим приветствием: «Учитывая антироссийские взгляды артиста, прошу вас проверить не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии». Антон Коробков-Землянский и его подписчики сейчас ждут результаты проверки.

Что с концертами?

Весь минувший год Валерий Меладзе выступал в России. Большие концерты для зрителей были отменены: люди, узнав об антипатриотичной позиции певца – сдавали билеты, организаторы отменяли выступления. На 2023 год отменили и гастроли, и клубные концерты по России.

Однако Валерий Меладзе продолжил петь в России на частных мероприятиях – корпоративные концерты, юбилеи, свадьбы, вечеринки богачей. Гонорар упал с 5 миллионов до 3 миллионов рублей за час пения. Теперь гостей вечеринок просят не публиковать в соцсетях фото и видео с выступлениями Меладзе.

За годы карьеры Меладзе напел приличное состояние, и теперь использует любые возможности для заработка. Поет для соотечественников за границей – периодически выступает в клубах Дубая (не менее 3 миллионов рублей за концерт). 18 и 19 марта Валерий Меладзе поет для русскоязычной публики в Израиле – цена билетов в партере 8 тысяч рублей, на галерке – 4 тысячи. Гонорар Меладзе за концерт составит не более 2 миллионов рублей, остальная выручка – аренда зала, оплата услуг организаторов. Таким образом: концертов у Меладзе стало меньше на 70%, гонорар упал в два раза – но приличный доход от выступлений остался.