Украина разработала план мести за квартиру Зеленского. Достанется почему-то Киркорову

Месть Киркорову со стороны Зеленского – это уже за пределами всего и вся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак за своего шефа готов всех порвать. О чем он недвусмысленно заявил на встрече со студентами Института международных отношений Киевской национальной академии им. Тараса Шевченко. Мол, кто Зеленского обидит, мы найдем, как отомстить, пусть и кому другому.

Буквально на днях глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что шикарный пентхаус Зеленского площадью около 150 квадратных метров в элитном доме в не менее элитной Ливадии обретет новых хозяев, и что ими станет либо малообеспеченная, либо многодетная семья из местных жителей. Удивительно, конечно, что у возглавившего врагов России, вообще, еще осталась в нашей стране какая-то собственность и недвижимость спустя год после начала военной спецоперации, но сейчас о другом. И вот Ермак на этой встрече рассказал, как Украина отомстит за квартиру Зеленского. Причем, руками Запада. И под флагом антироссийских санкций. Нанося точечные удары

- Мы говорим: "Окей, экономические санкции - это сложно. Давайте работать по санкциям визовым. Сегодня мы составили топ пропагандистов, даже видео сняли – вот Киркоров, вот он поддерживает конфликт, а вот его имение в Майами. Как это может быть?". Даже адрес предоставляем, - обрисовал Ермак требование Киева к властям США отобрать виллу у Киркорова. - То есть, сегодня уровень нашей подготовки такой, что мы не просто требуем. Мы даём им все данные.

Применить санкции Ермак потребовал и к западным компаниям, которые будут уличены в их нарушении. Для этого Киев создает целые команды, которые разбирают сбитые российские беспилотники в поисках деталей, якобы произведенных компаниями стран Запада. После их планируется возить по этим странам, показывать комплектующие, клеймить производителей и требовать санкций, санкций и еще раз санкций. Раз уж против России, Белоруссии и Ирана практически все санкции исчерпаны, то надо "бить своих, чтобы чужие боялись".

- Нашим западным партнёрам надо очень предметно всё показывать. Например, мы сейчас взяли сбитый иранский дрон, разобрали его, добились потенциально, что и Урсула фон дер Ляйен, и Шарль Мишель сказали: "Если там будут европейские компании, мы против всех ведём санкции", - поделился Ермак планами будущих разоблачений. - Сейчас мы это сделали, показали. Сейчас мы планируем повозить эти дроны, чтобы они видели, и в Европарламенте, и там, и там, и в США, и в Канаде.

Согласитесь, это уже гораздо более высокий уровень, нежели Порошенко, который везде на Западе тряс с трибуны паспортами "русских диверсантов", возил с собой за океан кусок обшивки автобуса и что-то еще. Это уже прямо как в фильме "Зеленый фургон", действие которого происходит в Одессе и ее окрестностях, и прямо по-одесски: "Вещественное доказательство, выданное во временное пользование". И с такими вещдоками в руках завалить в канаву электронную промышленность Запада проще простого. Они и так выделяют миллиарды из бюджетов и отдают оружие, а тут еще и Украина с протянутой рукой и воплем: "Ударим санкциями по западной электронике!"

Но месть Киркорову со стороны Зеленского – это уже за пределами всего и вся. А ведь несколько лет назад снимались в кино вместе.

- Мелкие жалкие и подлые людишки, - как сказал бы гражданин Паниковский, доведись ему повстречать Ермака, Зеленского и всю их компанию, по сравнению с которой "бригада" товарища Бендера выглядит передовым коллективом поборников морали и нравственности. Ну да, Филипп отвесил то ли оплеуху, то ли затрещину Зеленскому на съемках. Но, во-первых, сколько лет назад это было? Приличные люди уже давно бы забыли. Во-вторых, это же получилось совсем не больно. А в-третьих, миллионы людей сейчас мечтали бы оказаться на месте Киркорова, и тогда укронаркофюрер так легко бы точно не отделался.

Какая мелкая и ничтожная месть! И это руководители государства!

Да вот фиг тебе, Зеленский, а не "имение Киркорова в Майами".