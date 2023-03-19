Геннадий Онищенко назвал визит Владимира Путина в Мариуполь серьёзным политическим шагом

Владимир Путин имеет обыкновение управлять государством не издалека, а находясь непосредственно на местах. Фото: стоп-кадр видео

…- Доброе утро! Геннадий Григорьевич, как бы вы прокомментировали сегодняшнюю (в воскресенье, 19 марта) - раннюю поездку Владимира Путина в Мариуполь? Сел в вертолет, прилетел туда, потом - за руль автомобиля…

- Наш президент имеет обыкновение управлять государством не издалека, не из-за кремлевских стен, а - находясь непосредственно на местах, на территории.

Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео

Тем более, необходимость его посещения Мариуполя сегодня очевидна.

Потому что это - земли, которые вернулись в стан нашей страны, но при этом население которых испытало непомерные тяготы и лишения.

И то, что глава государства находился там даже пусть несколько часов - это, во-первых, поднимет боевой дух армии и народной милиции ДНР.

Владимир Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Фото: стоп-кадр видео

Республики, которая там еще с 2014-го ведет борьбу за самостоятельность, теперь уже - в составе России.

Во-вторых, это, конечно, существенная поддержка для людей, которые там живут…

А, потом, когда глава государства узнаёт о жизни своего народа не из сводок и донесений, пусть и объективных, правдивых, а - непосредственно от самих местных жителей - это дорогого стоит.

Накануне Владимир Путин побывал в Севастополе. Фото: Пресс-служба губернатора Севастополя

В любом случае, то, что произошло в нынешнее воскресенье в Мариуполе, а накануне, в Севастополе - серьёзные политические шаги президента.

Которые показывают, в том числе, и заокеанским правителям, что Донбасс, ДНР и ЛНР, Крым - это наши земли и никаких разговоров о их там передаче кому-то не имеют никакого значения.

И, вообще, как говорится, торг неуместен. Вот и все.

- Правильно. Спасибо вам огромное.

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