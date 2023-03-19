Отрицание, гнев, принятие: как западные СМИ отреагировали на визит Путина в Мариуполь

Американские СМИ в реальности визитов не сомневаются, но считают их «вызовом». Фото: стоп-кадр видео

В ночь на 19 марта российский лидер Владимир Путин прилетел на вертолете в Мариуполью, чтобы проконтролировать восстановление города. Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Британская ВВС усомнилась не только в том, что президент России посетил Мариуполь, «который был полностью стерт с лица земли», но и в пребывании Верховного главнокомандующего в Штабе СВО в Ростове-на-Дону.

Одной из целей визита была проверка работы командного пункта в штатном режиме. Фото: стоп-кадр видео

«Никаких подтверждений этих визитов нет», - утверждалось на сайте корпорации. Потом, когда появилось видео, там запели другую песню. «Съемка делалась в темноте, ничего рассмотреть нельзя. Возможно, это какой-то другой город, а кадры из филармонии тоже были сняты в неизвестном здании», - предположила ВВС. - «Мы также не можем подтвердить, что видео общения с военными, доклады которых якобы заслушал Путин, действительно снято в командном пункте в Ростове-на-Дону».

«В Кремле работают сказочники, это постановочные съемки», - написала британская The Sun. - «Путин ездит за рулем по Маpиуполю, дороги не перекрыты, ему приходится пропускать трактора и фуры. Вы в это верите?»

Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео

Американские СМИ в реальности визитов не сомневаются, но считают их «вызовом». Телекомпания CNN: «Дерзкий президент России Владимир Путин совершил вызывающий визит в Донбасс. Эта поездка будет восприниматься украинцами как особенно провокационная». В похожем ключе комментирует событие и The New York Times: «Это демонстративный жест со стороны Кремля. Владимир Путин посетил Мариуполь, где российский лидер находился ближе всего к линии фронта на востоке».

Ну и особая истерика, понятное дело, царит на Украине. Только там ко всему прочему еще и клянут западные разведки, которые проспали поездку российского лидера и загодя не сообщили о ней в Киев.