Виктор Бут: Если Трампа арестуют, его посадят в такую же камеру, в какой сидел я

Виктор Бут более 14 лет провёл в американской тюрьме Фото: REUTERS

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Socia сообщил, что его могут арестовать во вторник, 21 марта.

Экс-президент США также напомнил, что «является ведущим кандидатом от партии республиканцев», и призвал американцев, в случае его ареста, «выходить на протесты»: «Выходите на протесты, верните нашу страну!»

Эту тему мы обсудили с Виктором Бутом…

…- Виктор Анатольевич, насколько это все, на ваш взгляд, серьезно? Вы знаете очень хорошо нравы, законодательство Америки. Трампа и в самом деле, да, могут арестовать?

- Трамп уже давно - очень желанная цель для демократической партии. Цель демократов - его посадить. Почему? Потому что они очень боятся идти с ним на выборы. (То есть, если Трамп станет конкурентом. - А.Г.)

Он, действительно, обладает и харизмой, и может заводить толпу.

А, главное, говорит то, что большинство населения, те, которые поддерживают республиканцев, а их как минимум половина, - хотят слышать и полностью разделяют его точку зрения.

Точку зрения - и на внутренние социальные проблемы, и на положение американской экономики, и на так называемую политику гендерного равенства.

То есть, по широкому кругу вопросов Трамп, на самом деле, отвечает чаяниям очень широких слоев населения. Посадить его могут.

Видите ли, ему два раза пытались объявить импичмент, это оканчивалось ничем. Не прошло.

(И оба раза эти попытки были, в основном, связаны с Украиной.)

Теперь Трампа пытаются «посадить» - за то, что он, якобы, незаконно заплатил деньги порнозвезде, чтобы она молчала и не говорила о якобы имевшихся с ним связях. И это, якобы, нарушение какого-то там очередного законодательства…

- Там деньги - из предвыборного фонда, вроде, я так понял.

- Да, были заплачены деньги якобы из предвыборного фонда, но опять – история очень мутная.

КСТАТИ

СМИ передают, что недавно американский телеканал NBC сообщал, что Трампу могут быть предъявлены обвинения за то, что он заплатил порноактрисе (речь якобы о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс) за молчание об их отношениях в разгар президентской кампании в 2016 году. По данным канала, силовые структуры уже подготавливаются к возможным беспорядкам в Нью-Йорке. Сам политик данные обвинения отрицает.

- Виктор Анатольевич, одни адвокаты говорят, что все законно, другие считают – незаконно.

- Да. То есть, четкой какой-то позиции даже в самом сообществе адвокатов или там судей в Америке по этому поводу нет.

Все зависит от партийной принадлежности. Это один фактор.

И второй фактор, который тоже будет очень важен – особенно в предстоящих выборах – это, конечно, состояние экономики. И вот то, что сейчас происходит, это еще более подогревает тех, кто поддерживает Трампа. Почему? Трампу (за годы его президентства. - А.Г.) удалось перезапустить экономику, она росла, инфляция была минимальной, безработица - тоже, снижался торговый дефицит с Китаем.

А после того, как Байден начал проводить дополнительные траты после ковида, конечно, это разогнало инфляционный маховик, и теперь его очень сложно остановить.

Тем более, что вы знаете, - в Америке сейчас уже «схлопнулось» (разорилось. - А.Г.) порядка пяти банков и еще более 200 находятся в зоне риска. Только на эти пять банков уже была потрачена какая-то нереальная сумма, чуть ли не в два триллиона, чтобы только их сохранить.

Вот еще одна такая капелька в эту чашу, которая будет наполняться.

Ну, и тоже нельзя исключать, что Трамп, конечно, очень большой шоумен, он знает, как привлекать внимание прессы, как создавать скандалы и управлять ими, поэтому для него это та среда, в которой он плавает, как рыба в воде.

А, если его арестуют, у него повысятся шансы на победу на выборах, потому что - в Америке народ будет говорить – ах, вы нашего арестовали?! Значит, сейчас как бы опять вот это перетягивание каната…

- А вот интересно, если арестуют, он как будет содержаться? Так же, как нашего Бута содержали или…

- Вообще, если опять же… в зависимости от того, в какой-то юрисдикции его арестуют. Если, например, в Вашингтоне, то там, конечно, условия довольно ужасные, особенно - предсудебные.

Что будет дальше? Давайте посмотрим, загадывать не будем, это все и часть такого фарса, и часть политического спектакля, так что надо смотреть и понимать, что происходит уже непосредственно в реальности.

Нельзя сейчас все оценивать, исходя только из заявлений самого Трампа.

Виктор Бут побеседовал с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Оксана ЗУЙКО

- Все-таки интересно, в каких он условиях его могут содержать, если они даже предсудебные, что это будет за камера?

- Скорее всего, его посадят в специальный блок, чтобы не было общения с большим количеством заключенных.

И, может быть, он там и будет.

Первые 3 - 4 месяца, скорее всего, он проведет в одиночной камере в полной изоляции, к нему будут ходить только адвокаты, если его посадят.

У него будет возможность, мне кажется, там звонить раз в месяц и так же раз в месяц его кто-то может посетить из семьи по этим условиям.

- То есть, его будут содержать как нашего Бута?

- Ну, да, потому что надо же публично наказать Трампа, понимаете?

Думаю, что там не будет каких-либо специальных привилегий, да и в Штатах каких-то особых зон, как у нас, например, нет.

У них везде все содержатся в одинаковых, будем говорить, условиях.

Единственное, что там могут решить – это в какую тюрьму кого куда направить.

Есть, конечно, более-менее безопасные заведения, где нет такого насилия. А есть и те, в которых, действительно, очень высокий уровень насилия, где управляют банды заключенных там разные - от белых, «арийского братства» - до там разных черных банд.

То есть, там, конечно, это все очень жестко.

- Если что, мы тогда посоветуем что-нибудь от нашего Бута «ихнему Трампу». Я имею в виду советы чисто бытовые… Гимнастика от Бута, типа.

- (Бут смеётся) Посмотрим…

- Спасибо вам за исчерпывающий такой ответ.