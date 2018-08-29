В машине «как у президента» есть все, кроме пепельниц

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-29T17:35:00+03:00

ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ КУПИТЬ - УЖЕ ОЧЕРЕДЬ

- Это только для прессы, - бритый налысо, похожий на Брюса Уиллиса (случись актеру провести всю молодость в Магадане) мужчина решительно разворачивал посетителей, случайно забредших до самого дальнего зала "Крокус-Экспо". Здесь, на «камчатке» выставочного центра за МКАДом, девочки-модели волейбольного роста и мужчины в благородном возрасте и белоснежных рубашках с самого утра пили шампанское и слушали очень пафосную классическую музыку - а все потому что тут проходило главное событие Международного московского автосалона: мировая премьера нового бренда российского автопрома «Аурус».

Новый российский лимузин - главная премьера Московского международного автосалона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но дело было, конечно, не в брендах, а в том, что это ТОТ САМЫЙ «ЛИМУЗИН ПУТИНА». Разработка проекта «Кортеж», впервые явленная миру в день инаугурации президента, теперь выходит в коммерческую продажу. «Аурусы» собираются ни много, ни мало конкурировать с «Бентли» и «Ролс-Ройсом», и цена на них будет как на люксовые модели, хотя и обещают, что ниже чем у западных аналогов (в кулуарах автосалона называлась сумма в 10 миллионов рублей, но это предварительно). К тому же очередь покупателей на машины уже полностью расписана на весь следующий год.

«Аурусы» собираются ни много ни мало конкурировать с «Бентли» и «Ролс-Ройсом».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОХОЖ НА РОЛЛС-РОЙС? СПАСИБО ЗА КОМПЛИМЕНТ

- Меня, видимо, разные люди считают «промоутером» «Ауруса», и постоянно присылают записочки с просьбами зарезервировать автомобиль. Но желающих уже больше, чем будет выпущено в следующем году! - развел руками министр промышленности России Денис Мантуров. Мол, ребята, извиняйте, повезет не всем. Министр признался журналистам, что тоже будет в числе претендентов на личный «Аурус» - в версии внедорожника (а седан ему и так будет в положен служебный, возможно, уже в следующем году). Внедорожная версия "Ауруса" есть пока только на бумаге, но Мантуров, строго посмотрев на директора марки немца Герхардта Хильгерта потребовал показать ему прототип уже в начале 2019-го.

Герхардт Хильгерт и Денис Мантуров на презентации автомобиля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они, Мантуров и Хильгерт, вдвоем сдернули покров с автомобиля на презентации. Под шелковой тканью прятался строгий, совершенно заморского вида седан с широченной «акульей» ухмылкой и темно-бордовым окрасом (у Путина - черный).

«Аурусу» не избежать сравнения с «Ролс-Ройсом». Уж больно похож.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А не слишком похоже на «Роллс-Ройс»? - кто-кто крикнул из зала.

- Это вы комплимент сейчас сделали, - даже чуть поклонился Мантуров.

Впервые автомобиль показали на инаугурации президента Путина весной 2018 года.Фото: REUTERS

МИНИ-БАР И 2 ТЕЛЕВИЗОРА

Впрочем, внешний вид «Ауруса» все уже успели оценить на инаугурации Путина. А вот что там внутри? Это пока было тайной. Посидеть в «президентской машине» посторонним пока не доводилось.

Поэтому, как только презентация закончилась, толпа репортеров, сметая на своем пути столики (с них вовремя убрали шампанское) и официальных лиц, побежала проверять своими личными руками и, простите, попами - как оно там.

Вид с водительского места "Ауруса".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не удержался и корреспондент «КП". И имею доложить: мягко, светлая кожа приятна на ощупь, передняя панель стильная. Но вот места впереди для водителя - не сказать, что вагон и тележка. Зато кресло удобное, с анатомическим изгибом. Спина на дальних переездах не затечет. Роскоши, вроде вышитых гербов России или золоченой пепельницы, нет. Главный в этой машине – задний пассажир. У него тут жизненное пространство - как в небольшом рабочем кабинете или комнате отдыха, есть даже мини-бар и сразу два телевизора, тоже мини. Так что если вдруг кто надумает приобрести лимузин «как у Путина» – придется ему покупать сразу с шофером.

А ВАЛУЕВУ ВСЕ РАВНО ТЕСНО!

Посмотреть на новый автомобиль пришел и боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. С его исполинским ростом разместиться внутри даже этого огромного салона оказалось не просто. И, словно угадывая мои мысли, он пробасил, что будет ждать внедорожник «Аурус». Хотя я бы порекомендовал ему сразу кабриолет. Ну, чтоб крыша не давила. Такая модель «Ауруса» тоже в разработке.

Николай Валуев не без труда разместился на пассажирском кресле "Ауруса".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь же в сторонке скромно стоял советник директора ФСО Сергей Девятов.

- Сергей Викторович, не разочаровались в гараже №1 в российском лимузине? Раньше-то «Мерседесы» были…

- Машина хорошая. Мы ее с декабря испытывали и так, и эдак. Для нас ведь самое главное что?

- Безопасность первого лица?

- Правильно. А на втором месте – стоимость в обслуживании. Из-за этого когда-то отказались от правительственных ЗИЛов. Там всё ручной сборки, все детали эксклюзивные. Ремонт был «золотой». А тут – серийная модель, что снизит бюджетные расходы.

Советник директора ФСО России, доктор исторических наук и частый гость "Комсомолки" Сергей Девятов за рулем новинки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Создатели автомобиля, кстати, клятвенно обещали, что в продажу поступят машины «точь-в-точь как у Путина». Без спецсвязи и ядерного чемоданчика, разумеется (и без гербов, как я уже убедился). Но в той же комплектации.

Так что встретите Aurus на дороге — не думайте что обязательно «Путин проехал». И при словосочетании «русская машина» больше не делайте кислое лицо. Это теперь не только «Жигули». Это теперь бывает круто.

Технические характеристики AurusSenat

Технические характеристики AurusSenat

Мировая премьера лимузинов для президента.На Московском международном автосалоне презентуют новые лимузины для первых лиц. На автомобили Aurus проекта кортеж уже поступило боле сотни заявок из разных стран.

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