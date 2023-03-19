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19 марта 2023 15:13

Песков допустил, что зафиксированные СК России преступления Киева станут основой для трибунала

Пресс-секретарь Президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

…- Дмитрий Сергеевич, я вчера задавал вам вопрос по поводу инициативы главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина – она была обнародована на коллегии Минюста. Там ещё Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России, выступал по поводу создания трибунала, который бы смог осудить преступников киевского режимы. Вы сказали, что пока не видели информацию. Я надеюсь, что уже ознакомились? Как вы к этому относитесь?

- Мы знаем, что ведется работа Следственным комитетом, - сказал Песков. - Тщательно фиксируются все преступления киевского режима, ведется очень напряженная, скрупулезная, кропотливая работа, материалы которой, безусловно, могут лечь в основу такого трибунала.

* * *

Ранее Бастрыкин отмечал: так как запад готовит международные судебные органы «для привлечения России к ответственности», надо и нам в связи с этим подготовить ответные действия.

А Степашин также считает, что России пора уже, время пришло, создавать собственный международный трибунал по тем преступлениям, которые совершают украинские националисты.

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