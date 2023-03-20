Открывается новая эпоха для России: Астролог Татьяна Лукашевич предупредила о 20-летии мировых потрясений

Март 2023 года повлияет на следующие двадцать лет. Фото: Shutterstock

Все пытаются заглянуть в будущее. И тут как в анекдоте про такси: вам с шашечками или ехать? То есть любые инструменты прогнозирования хороши, если от них есть хоть какая-то польза. Астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», в свое время предсказала пандемию COVID-19. Сегодня она утверждает: мы находимся на пороге еще более важных изменений.

ПЛУТОН ПЕРЕШЕЛ ПОД ЗНАК ВОДОЛЕЯ

- Март 2023 года повлияет на следующие двадцать лет, - говорит Татьяна Лукашевич. - Что произошло? Во-первых, поменял свой знак Сатурн. Он 7 марта перешел в знак Рыбы и покинет его окончательно 14 февраля 2026 года. Во-вторых, 23 марта Плутон войдет в знак Водолея. И эта конфигурация повлияет на судьбу нашей цивилизации до 2043 года. Особенно важным этот период будет для России.

- Почему?

- Потому что Россия символически находится как раз под знаком Водолея. Этот знак нам покровительствует. Приведу пример: последние 20 лет Плутон находился в Козероге, под которым символически расположен Китай. Именно в эти годы случился резкий подъем китайской экономики. Сейчас она на 2-м месте после экономики США.

- То есть предстоящие двадцать лет сулят России подъем?

- Плутон в астрологии отвечает за трансформацию и кризисы, но также за несметные богатства и власть. А если мы вспомним историю, то последнее прохождение Плутона по знаку Водолея пришлось на правление Екатерины Второй. Именно это время названо Золотым веком. Россия сделала тогда огромный рывок в экономике и политике. В те годы были присоединены Крым, Северное Причерноморье, Правобережная Украина, Приазовье, Белоруссия, Курляндия, Литва.

Во Франции произошла знаменитая Французская революция, была свергнута монархия. 10 августа 1792 года, когда Солнце, находившееся в тот момент в знаке королей (Лев), соединилось с Ураном в точной оппозиции к Плутону, Людовик XVI был низложен и помещен под усиленную охрану в замок Тампль. Я напоминаю об этом, чтобы мы все понимали, на пороге каких масштабных событий находится человечество.

Март 2023 года повлияет на следующие двадцать лет. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БАЙДЕН, ГУД-БАЙ!

- Кто из сегодняшних властителей мира должен опасаться за свою власть?

- Давайте посмотрим на натальную карту Джозефа Байдена, - говорит астролог Татьяна Лукашевич. - В марте транзитная Лилит соединится с его Плутоном, который является управителем его Солнца, а транзитный Сатурн - с кармическим узлом Кету. В карте инаугурации президента США транзитный Плутон зайдет на Солнце, а затмение 20 апреля 2023 года произойдет в квадрате к этому Солнцу на Луне карты инаугурации. Что наводит на мысль о скором уходе Байдена со своего поста.

Драматические события могут произойти в жизни предыдущего президента США Дональда Трампа, Солнце которого будет под ударом зловредных планет. Что касается глобальных конфликтов, то наступит такой момент, когда мир, оказавшись «на грани существования», поймет, что надо договариваться.

По мнению Татьяны Лукашевич, отрезвить людей, как ни странно, могут землетрясения. Кстати, за ядерную энергию и сейсмическую активность отвечает все тот же Плутон. Но эта его энергия как раз позволит человечеству уцелеть от радиации и осознать, что конфронтация ведет в тупик. Серия природных катаклизмов - сценарий действия Плутона - все же мягче, чем всемирная ядерная катастрофа.

А еще именно в марте - апреле на небесах повторяется конфигурация, которая была в момент начала Второй мировой войны, и через месяц нас ожидает солнечное затмение - 20 апреля в квадрате все с тем же Плутоном. Видимо, считает астролог, Вселенная готова дать нашей цивилизации еще один шанс на ее эволюционном пути.