Где бы что ни говорили - все одно сведут на баб

Виктория Толстоганова в сериале «Женское дело». Фото: Кадр из фильма

Мировые стандарты женоцентризма оттесняют мужчин на периферию: в амплуа жертв, собеседников и случайных половых партнеров (в одном только этом фильме мужчины готовят, сидят с детьми, безнадежно ждут жен со службы с ужином и свечами и даже служат сексуальным объектом: сразу трое попадают в КПЗ по «плохим» статьям). Богами и монстрами, активными двигателями сюжета надлежит быть одним дамам, чтобы сойтись в финале в решающей схватке, определяя судьбы мира мозговой атакой, ударом с ноги, стрельбой на поражение, сплетней, сиськой и соской. Сериал, как и требуют новые нормы, завершится двумя стерильно женскими рукопашными на пять участниц с применением скальпелей, утюгов и пистолетов с глушителем по голове.

Разница с Голливудом одна, но фундаментальная: что у них раздражает - у нас заходит вполне. Потому что сценаристка Анна Козлова относится к женскому полу, как Шукшин к деревне: не только с любовью, но и с честным осознанием всех бзиков, грехов, чудачеств и патологий вышеозначенной категории граждан. «Вы же знаете, на какую жестокость способны женщины по отношению к другим женщинам? - спросит в конце сучка со скальпелем, которую «ищут пожарные, ищет милиция». - Ни один мужчина до такого не опустится». Козлова знает и способна изобрести персонажей с таким букетом душевных расстройств, что меньше всего ее женская эпопея годится в панегирики прекрасной половине. А продюсер Толстунов, с первого же фильма «Кикс» внимательный к женским сдвигам по фазе («Подмосковные вечера», «Чужая», «Все умрут, а я останусь»), все это охотно запустит в производство, как делал и с другими сценариями Козловой - «Медиатор» и «Самка богомола». На этот раз в центре двое.

Начальница группы Следственного комитета Ирина (Виктория Толстоганова). Славится хваткой, раскрываемостью, тонной случайных связей и тремя тренировками по кикбоксингу в неделю. Живет в элитном лофте, полученном путем единственной сделки с совестью от непосаженного застройщика. Пользуется заслуженной нелюбовью коллег, с половиной из которых переспала и не заметила. Мужа посадила за измену. Принимает ванны со льдом, как бутыль шампанского в ведерке.

Стажерка СК Дина (Дарья Мингазетдинова). Генеральская дочь, красный диплом, аутизм, поведение шестилетки и парадоксальное решение сложных задач. Китайский, английский, испанский в совершенстве, шведский со словарем. Девственница, потому что с этим не заморачивалась, но уже решила заморочиться. Сраму не имет, условностей не знает, чем сводит с ума полярные категории испорченных олигархов и искренних идеалистов. Часто похожа на девушку-робокопа из предыдущего фильма Пежемского «Проект «Анна Николаевна»: так же невпопад шутит, влегкую трахается, задает бестактные вопросы и вцепляется в подозреваемого мертвой хваткой с отсутствующим взором.

Учитывая, что в фильме еще будут девушка-убийца, четыре сумасшедшие мамаши, пять насильниц и пара гнусных репортерш, дело становится совершенно женским, и мужики там на подхвате - что в розыске, что в человекоубийстве (хотя пять трупов из пятнадцати в фильме на их совести). Все дети тут нежеланные, все смерти, кроме одной, заслуженные, все соития мимолетны, все браки обречены, причем некоторые с летальным исходом. Не то чтоб очень нравилось сценаристке Козловой человечество. Нельзя такого сказать.

При этом женские свары, смертельные зарубы и терки за стаканчиком о бабах-мужиках, как о кошках-собаках, едва ли не интереснее самого розыска, хоть и слегка утяжеляют сюжет.

Итог: фильм длиннее, чем нужно, серии на две (всего 16). Первая по непонятным причинам просажена. Если ее перетерпеть, дальше не оторвешься. Кто убийца, ясно уже в 12-й, и можно спокойно сосредоточиться на бое баб с бабами за мировое господство. Которое и так уже к ним почти перешло.

«Женское дело»

2022 г.

Реж. Максим Пежемский. «ПРОФИТ»