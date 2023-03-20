Кибер-кот в скафандре и усатый "доктор Ватсон": нейросеть показала кошачью моду разных веков

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Как выяснилось, и с новой умной программой можно забавляться бесконечно долго. Как она работает, вы уже знаете - автор задает описание желаемой картинки, а нейросеть анализирует текст и рисует изображение по своему разумению. Поэтому, чем точнее описание, тем более ожидаемым выходит результат. Сегодня на сцене - кошачья мода и хвостатые модели: от дамы эпохи Ренессанса до сталкера из будущего. Как видите, даже бездушный алгоритм понимает: мало кто сравнится с усатыми-полосатыми по милоте и брутальности.

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Конец ХIХ века. Макинтош и ридикюль. Бурное развитие технического прогресса и криминалистики. Торжество дедуктивного метода и романов о сыщиках.

Какое время - такие и котики. Усатый доктор Ватсон собственной персоной.

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

«И ты, друг?» - говорящий взгляд, отчаянный жест.

«Нет, - отвечаем этому Цезарю.

- Мы своих не предаем и не бросаем».

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Вот так, по мнению нейросети, выглядит наш современник. Куртка, кепка, усталый взгляд офисного клерка. А где же смузи и электросамокат?

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

В будущем без мотоциклетных очков и полускафандра в большом городе не обойтись. Мир полон опасностей и неожиданностей, не знаешь, за каким углом подстерегает собачья свора.