Кибер-кот в скафандре и усатый "доктор Ватсон": нейросеть показала кошачью моду разных веков

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Как выяснилось, и с новой умной программой можно забавляться бесконечно долго. Как она работает, вы уже знаете - автор задает описание желаемой картинки, а нейросеть анализирует текст и рисует изображение по своему разумению. Поэтому, чем точнее описание, тем более ожидаемым выходит результат. Сегодня на сцене - кошачья мода и хвостатые модели: от дамы эпохи Ренессанса до сталкера из будущего. Как видите, даже бездушный алгоритм понимает: мало кто сравнится с усатыми-полосатыми по милоте и брутальности.
Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Конец ХIХ века. Макинтош и ридикюль. Бурное развитие технического прогресса и криминалистики. Торжество дедуктивного метода и романов о сыщиках.
Какое время - такие и котики. Усатый доктор Ватсон собственной персоной.
Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
«И ты, друг?» - говорящий взгляд, отчаянный жест.
«Нет, - отвечаем этому Цезарю.
- Мы своих не предаем и не бросаем».
Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Вот так, по мнению нейросети, выглядит наш современник. Куртка, кепка, усталый взгляд офисного клерка. А где же смузи и электросамокат?
Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
В будущем без мотоциклетных очков и полускафандра в большом городе не обойтись. Мир полон опасностей и неожиданностей, не знаешь, за каким углом подстерегает собачья свора.