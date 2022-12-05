«Сынок позвони!»: Почему Александр Ревва, Ляйсан Утяшева и Настасья Самбурская не общаются с родителями

Ревва вышел с мамой на связь на День матери и подарил 30 тысяч рублей Фото: соцсети

Звезды выносят на публичное обсуждение истории, в которых они выглядят примерными семьянинами. Но все тайное когда-нибудь становится явным, так поклонники и узнают, что и у их кумиров достаточно проблем с родней. Вот недавно мама Александры Реввы пожаловалась, что сын с ней не общается, не помогает, внучек видеть не дает. Не только Ревва держит дистанцию с мамой. Рассказываем, кто из звезд и почему не общается с родителями.

Александр Ревва

Когда будущему комику Саше Ревве и его сестре-двойняшке Наташе было четыре месяца отец бросил их маму и ушел к другой женщине. Любовь Рачеева через несколько лет вышла замуж: «Сашу и его сестру мой муж воспитывал, с которым я живу уже 42 года. Сын его и считает отцом. А бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах». Мать Реввы вю осень оправдывала сына после информации о том, что комик не общается с биологическим отцом: «Он для нас чужой человек, который не вспоминал о сыне, предал семью. Саша никогда не будет с ним общаться!» Это и понятно – она же мама вот и заступилась. Но сама Любовь тут же на сына-звезду пожаловалась: год Сашу не видела. Любовь Рачеева живет в Сочи, а сын в Москве. В Сочи Ревва приезжает на гастроли. Мать звезды в начале ноября сходила на ток-шоу и рассказала про сына: «Не звонит, 18 лет не приезжал. Если приезжает с концертом, то домой не приходит. Я к нему иду в гостиницу. Иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я отвечаю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку». Мать комика намекнула, что редко видит внучек и сына из-за невестки: «Все как-то так сделано, чтобы я не видела ни детей, ни сына». В начале ноября на ток-шоу Любовь Рачеева обращалась к Александру Ревве: «Сынок позвони!»

И чудо случилось! Александр Ревва в День матери 27 ноября перевел маме 30 тысяч рублей в подарок и позвонил с поздравлением.

Ляйсан Утяшева

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не общается с отцом. Родители развелись, когда Ляйсан было 10 лет. Отец Альберт Утяшев был бизнесменом и девочку даже похищали его конкуренты. Проблемы были из-за срывов отца. Ляйсан откровенничала: «Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый, и опять начнется...» Мама Зульфия была для Ляйсан самым близким человеком, женщина из-за инфаркта умерла молодой – в 47 лет. После похорон отец признался дочери, что ее мама была единственной женщиной, которую он любил. И Утяшева простила: «У меня тогда так екнуло сердце, что я забыла детские обиды». Ляйсан с мужем повезло – Павел Воля оказался отличным мужем и отцом для их сына Рооберта и дочери Софии. Утяшева предпринимала попытку впустить отца в семью, когда родила сына: «Я позвала его. Но, увы, он не был со мной искренним. Представляете: о том, что у меня есть маленький брат, я тогда узнала из газет…» Поэтому теперь Ляйсан любит отца на расстоянии: «Папа у меня есть, он замечательный человек, но мы не родные». Ее дети общаются с прабабушкой и прадедушкой (со стороны мамы Ляйсан) и с бабушкой и дедушкой (родителями Воли).

Ляйсан Утяшева не общается с отцом. Гимнастка и телеведущая навещает с детьми бабушку и дедушку Фото: соцсети

Волочкова Анастасия

Балерина Анастасия Волочкова с мамой Тамарой Владимировной раньше были не разлей вода. Теперь же их общение регламентировано: мама больше не гостит в особняке Анастасии и не комментирует ее жизнь – балерина навещает родительницу во время визитов в Санкт-Петербург, а Тамара Владимировна, бывая в Москве живет в пустующей квартире дочери.

О претензиях к маме балерина написала в своих книгах и рассказала в интервью. Волочкова публично упрекала Тамару Владимировну в том, что мама: разводила ее с мужчинами, а однажды даже записала на себя, а потом в тайне продала одну из подаренных балерине квартир. По мнению Волочковой причина такого поведения Тамары Владимировны «банальна»: «Я хорошо понимаю, что у очень большого количества дочерей и матерей бывают конфликты в тот момент, когда мама начинает завидовать своим молодым дочерям: успешным, красивым, интересным, пользующимся вниманием мужчин и создавшим свою карьеру. Моя мама разводила меня со всеми мужчинами. И ведь дело не в том, что он ее кто-то не устроил, просто она позавидовала мне. Мамина жизнь не сложилась, она не стала балериной, хотя хотела этого. У них с папой не было любви, поэтому он и оставил ее. Мама не реализовалась в профессии, за нее это сделала я…»

Анастасия Волочкова с мамой Тамарой поддерживает отношения, но близко в свою жизнь не пускает. Фото: Соцсети

Анастасия Волочкова говорит, что свою маму давно за все простила. Однако отношения между балериной и Тамарой Владимировной теперь не такие доверительные как раньше – мама в жизнь дочери не лезет с советами, не приезжает в гости, а наблюдает со стороны.

Самбурская Настасья

Артистка Настасья Самбурская говорит, что ее семья – это друзья. На родителей Самбурская обижена так, что поменяла и фамилию, и отчество. Анастасия Алексеевна Терехова стала Настасьей Аниславовной Самбурской. Детство у Самбурской в городке Ртищево в Саратовской области было сложным: мама много работала, чтобы прокормить ее с братом, а отец пил и бил. Артистка вспоминала: «Мне гораздо ближе чужие люди, а семья - это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня вообще ничего с ними общего нет. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым». На маму Настасья обижена за то, что та развелась с отцом слишком поздно – когда будущая артистка окончила школу и уехала из дома. Когда отец бил девчонку ремнем – мама не заступалась. Настасья рассказывал: «Меня били, я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издавала какой-то звук, и он переставал…»

Мама Настасьи Самбурской Лариса Терехова отказывается от поездок на ток-шоу даже за большой гонорар — не хочет плохо говорить о дочери. Фото — «Экспресс-газета»

Когда Самбурская снималась в «Универе», то купила маме небольшой дом в Ртищево и помогла деньгами. Благодаря этому, женщина переехала из разрушающейся хибары в нормальный дом. После этого общение прекратилось. Так что звонков и поездок с поздравлениями на Новый год не будет. Актриса решила так в отношении матери: «Если что-то случится – помогу. Но стакан воды носить не буду!» А ее мама Лариса Терехова обеспечивает себя сама и радуется, что дочь смогла устроить себе обеспеченную жизнь. Последние пять лет женщина отказывалась от всех гонораров за разоблачительные интервью о дочери.

Мария Машкова

Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова актриса Мария Машкова живет в США. В Россию она летала сниматься в кино, а потом возвращалась в Лос-Анджелес. Ее муж – бизнесмен, продюсер и музыкант Александр Слободяник переехал в Америку с родителями еще в 14 лет. Машкова и Слободяник воспитывают двух дочерей 12-летнюю Стефанию и 10-летнюю Сашу. Пару лет назад в интервью Мария Машкова говорила: «Когда выдается возможность, я прислушиваюсь ко всему, что говорит папа. Но в нашей семье не очень-то принято советоваться и советовать друг другу. Другое дело, если ты обращаешься за помощью».

Мария Машкова с отцом Владимиром Машковым не общается 9 месяцев Фото: соцсети

В начале СВО у отца и дочери случился конфликт, после которого они прекратили общаться. Мария Машкова стала публично высказываться против родины. Владимир Машков – патриот, поддерживает страну и российских военнослужащих: «Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать». Машков позвонил Марии с требованием, чтобы она с детьми возвращалась на родину и извинилась за свои высказывания перед соотечественниками. Мария Машкова отказалась возвращаться: «Позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Вот только пришлось отца ослушаться. Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом…» Машкова надеется, что разрыв с отцом когда-нибудь удастся «сшить». В интервью она говорит, что несмотря на разницу во взглядах – папу она любит, и его последняя фраза в их разговоре была такой же: «Маш, я тебя люблю». Испортились отношения у Марии и с бабушкой по материнской линии, которая ее вырастила. Однако женщина нашли выход - общаются по телефону, не затрагивая тему спецоперации.