Кто в России всех трезвее: Составлен рейтинг регионов, где меньше всего курят и пьют

В большинстве регионов по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась Фото: Shutterstock

Самый здоровый образ жизни в России ведет население Чечни, Дагестана и Ингушетии. К такому выводу пришли эксперты агентства РИА Рейтинг, изучив в каждом регионе данные о продажах алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, связанных с употреблением спиртного.

Несколько отстают от северо-кавказской тройки лидеров жители Ульяновской, Рязанской и Волгоградской областей. А на Сахалине, Камчатке и в Хакасии, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек, отмечается в исследовании. Надо отметить, что в большинстве регионов по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась.

- Я бы обратил внимание на то, что в лидерах регионы с самыми низкими доходами и самым высоким процентом безработных, особенно, среди молодежи, - прокомментировал KP.RU директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Конечно, в мусульманских республиках на высокие результаты накладывают отпечаток традиции и воспитание, но пребывание в верхней части таблицы других регионов я бы связал с низким уровнем жизни.

Эксперт выразил некоторые сомнения в объективности рейтинга. Не по злому умыслу, а из-за невозможности сделать оценку всесторонней и полной.

- Этот рейтинг не учитывает нелегальные продажи алкоголя, - отметил Дробиз. - Примерный уровень потребления спиртного на душу населения одинаков, и если в регионе потребляют большое количество нелегального, то меньше приходится на легальные напитки — в результате регион оказывается в лидерах рейтинга.

Есть вопросы и к учету заболеваемости алкоголизмом. Этот показатель отображается в рейтинге, но и с ним не все гладко.

- В рейтинге, как я понимаю, отображен только государственный учет, - продолжил эксперт. - Но у кого есть хоть какие-то деньги, те лечатся у частников. Потому что попадание в государственный список с такими заболеваниями может привести к ограничениям в карьере и социальных правах. Получается, чем беднее регион, тем больше должно быть обращений в государственные клиники.

В целом же за последние 10-15 лет ситуация с потреблением алкоголя, по мнению Дробиза, особо не изменилась.

Свои исследования РИА Рейтинг основывал на данных Росстата и Генпрокуратуры. Нет результатов по присоединенным территориям — Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям.

ТОП-10 РЕГИОНОВ, ВЕДУЩИХ САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Регион, рейтинговый балл (2021 г.,%) и рейтинговый балл (2020 г.,%)

Чеченская Республика 100; 100

Республика Дагестан 97,8; 98,0

Республика Ингушетия 92,4; 86,3

Ульяновская область 86,9; 82,7

Рязанская область 84,8; 82,0

Волгоградская область 84,4; 82,9

Кабардино-Балкарская Республика 83,9; 84,6

Брянская область 82,9; 82,5

Республика Марий Эл 81,9; 82,0

Саратовская область 81,5; 79,8

ТОП-10 РЕГИОНОВ С САМЫМИ ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ

Регион, рейтинговый балл (2021 г.,%) и рейтинговый балл (2020 г.,%)

Чукотский автономный округ 35,2; 34,7

Магаданская область 32,9; 24,7

Мурманская область 31,2; 28,6

Забайкальский край 30,5; 27,8

Амурская область 26,9; 22,9

Еврейская автономная область 26,2; 28,7

Удмуртская Республика 25,1; 24,4

Сахалинская область 24,4; 21,7

Камчатский край 20,7; 20,9

Республика Хакасия 11,4; 13,4

Источник: РИА Новости