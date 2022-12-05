Когда кашель смертельно опасен: Развенчаны главные мифы

Кашель — это своеобразный рефлекторный защитный механизм организма Фото: Shutterstock

Кашель - раздражающий спутник зимы и лидер по числу обращений за медицинской помощью. По статистике каждый пятый пациент приходит на прием с жалобами на кашель, а распространенность хронического кашля доходит до 10-20%. При этом кашель значительно снижает качество жизни, ухудшает продуктивность учебы и работы и доставляет ощутимый психологический и эмоциональный дискомфорт. Какие факторы влияют на распространенность кашля, стоит ли переводить «сухой» кашель во «влажный», как понять, что нельзя больше откладывать визит к врачу? Об этом KP.RU рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ КАШЕЛЬ?

Кашель — это своеобразный рефлекторный защитный механизм организма. Попал ли в дыхательные пути какой-то посторонний предмет, есть ли там мокрота, вредные микробы или частички пыли, мы реагируем на это кашлем.

- Важно понимать, что кашель – это не отдельное заболевание, а симптом. Причем в большинстве случаев – симптом острых респираторных вирусных заболеваний, - говорит врач Сергей Авдеев. - Например, при ОРВИ сухой кашель встречается примерно в половине случаев, а при COVID-19 – до 70% случаев.

Кашель также быть сигналом самых разных заболеваний, в первую очередь, респираторных (например, астма, хроническая обструктивная болезнь легких). Через кашель могут проявляться заболевания сердечно-сосудистой системы, например, хроническая сердечная недостаточность. Также это частый сигнал проблемы с желудком и кишечником и даже болезней уха.

Я КАШЛЯЮ, НАСКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО?

Здесь важно понимать контекст. Если вы заразились ОРВИ, и у вас, наряду с другими симптомами простуды, наблюдается сухой кашель – то это состояние обратимое. Тут можно использовать противокашлевые препараты. Они оказывают смягчающее действие и уменьшают поступление «кашлевых стимулов» из гортани, трахеи и бронхов.

- Но стоит помнить, что кашель может сигнализировать об очень серьезных проблемах в организме. Поэтому если он долго не проходит, начинает вам сильно мешать, влияет на настроение и качество жизни – необходимо проходить дополнительные обследования, чтобы понять причины. Не забывайте, что у кашля есть множество осложнений, вплоть до угрожающих жизни, - отмечает врач – пульмонолог.

НУЖНО ЛИ КАШЕЛЬ ЛЕЧИТЬ И КАК?

Если мы говорим о простуде и ОРВИ – от сухого кашля есть лекарства. По механизму действия они делятся на препараты с центральным и периферическим действием. Первые работают с центром кашля в головном мозге, где рядом расположен также и дыхательный центр, что является, порой, предпосылкой для развития побочных явлений, таких как бронхоспазм, нарушение вентиляции.

А лекарства с периферическим механизмом (например, сироп «Левопронт») действуют именно на рецепторы, которые находятся в бронхах, снижая их чувствительность, и не влияют на работу дыхательного центра головного мозга.

НАДО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ СУХОЙ КАШЕЛЬ ВО ВЛАЖНЫЙ?

- Бытует мнение, что сухой кашель надо всегда переводить во влажный из-за мнимой «легкой переносимости» и более быстрого выздоровления, но это заблуждение, - говорит главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. – Просто перед тем, как приступать к лечению, важно классифицировать кашель и установить его причину. И помнить, что противокашлевые средства показаны только для терапии сухого кашля, лечить ими влажный кашель недопустимо.

А МОЖЕТ, ПЕРЕЕХАТЬ ТУДА, ГДЕ ТЕПЛО?

На самом деле теплые тропики – это среда для разнообразных аллергенов. Например, амброзия – теплолюбивое растение, которое сегодня активно распространяется на востоке нашей страны, приятно не для всех.

- И, конечно, если говорить о кашле, связанном с аллергией и склонностью к слишком сильному, гипертрофированному ответу иммунной системы, то причина этому – именно теплый климат, - говорит врач. - Еще один фактор – качество воздуха, которым мы дышим. То есть атмосферные поллютанты – это различного рода загрязнители. У городских жителей шанс развития кашля выше, чем у сельских. Это происходит как раз из-за загрязненности воздуха.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СУХИМ ИЗМАТЫВАЮЩИМ КАШЛЕМ?

Для лечения сухого кашля подойдут лекарства с периферическим механизмом действия. Это эффективные и безопасные препараты, которые помогают убрать раздражение дыхательных путей, а значит, воздействуют не на проявления болезни, а устраняют сами причины кашля.

Облегчить сухой кашель поможет:

- Теплая вода, она смягчает и увлажняет слизистую.

- Можно разжевать кусочек горького шоколада. Это снижает частоту и силу кашля благодаря действию теобромина, который содержится в сладости.

- Ложка мёда тоже подойдет, мёд смягчает.

- Можно рассасывать леденцы и пастилки. Они уменьшают раздражение дыхательных путей.

ВАЖНО!

Народные средства лишь на время могут задержать приступ кашля. Поэтому врачи всегда за традиционную медицину.

КТО В МИРЕ КАШЛЯЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ:

- в США от кашля страдают 18% граждан;

- в Великобритании – 16%,

- в России – 15%,

- в Италии – 12%,

- а средняя распространенность в мире – 10%.