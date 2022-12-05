«Защищать Родину - его жизнь! Другой он не видел»

На Гоголевском бульваре в Москве отрылась выставка «Герои и подвиги». Фото пресс-службы РВИО

2 декабря на Гоголевском бульваре в Москве отрылась выставка «Герои и подвиги», посвященная участникам специальной военной операции. Выставка создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны РФ и Департамента Культуры Москвы.

Морозным московским утром в центр столицы приехали люди из разных уголков страны. Они пришли отдать дань уважения, почтить память своих близких, - детей, сыновей, мужей, сослуживцев. Пронзительная портретная галерея, полная архивных фотографий, была создана благодаря семьям участников СВО. Экспозиция рассказывает о 33 Героях России. Таких как Ольга «Корса» Кочура, - командир реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР. На стендах фотографии бойцов и командиров подразделений специального назначения; экипажа разведывательно - ударного вертолета Ка-52 из Приморья, морских пехотинцев; выпускников Казанского высшего танкового училища, летчиков - асов, офицеров подразделений Воздушно-десантных войск, героев 200-отдельной мотострелковой Печенгской бригады Северного флота и других...

Фото пресс-службы РВИО

Это уже вторая выставка РВИО, посвящённая Героям специальной военной операции. Первая была открыта в августе 2022 года также на Гоголевском бульваре. Позже ее представили на открытии воссозданного Мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике. В виде стикеров материалы выставки размещены в поездах Московского метрополитена.

Николай Овсиенко, заместитель Председателя РВИО, с трудом сдерживая слезы, процитировал недавнюю речь президента: «Бывает жизнь, которую даже не видишь, прошла она или нет, осталось там что-то или нет, а вот эти ребята… Спецоперация – это народная, Отечественная война, которая порождает новых Героев. И то, что мы их помним, знаем, будем помнить, - в этом залог того, что мы отстоим Родину, свой язык, свою историю и свою культуру. Илья Эренбург сказал, что у нашей Победы есть лицо. Это простое, одухотворенное лицо. Тем, кто хочет понять, как мы победили фашизм, нужно обязательно разглядеть лицо нашей Победы».

Один из Героев выставки, участник СВО на Донбассе, - гвардии старший лейтенант Александр Крынин, заместитель начальника штаба танкового батальона 59-танкового полка 144 мотострелковой дивизии. С 24 по 28 марта Крынин возглавлял подразделение, штурмовавшее н. п. Малая Рогань в Харьковской области. 25 марта Александр занял оборону на втором этаже частного дома, и в ходе тяжелейшего боя нанес поражение противнику. Попав в окружение, наши военнослужащие несколько дней с боями предпринимали решительные попытки выйти из него. А 28 марта с помощью ручных гранат Александр поразил двух вражеских солдат. Но боеприпасы иссякли, сдерживать атаки стало практически невозможно. Вражеский гранатомет ранил Крынина и еще нескольких сослуживцев. Герой получил осколочное ранение ног и погиб от кровопотери. 1 августа 2022 года Александру Крынину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Нам удалось пообщаться с супругой Героя, Марией Крыниной. Мария и Александр были женаты 8 лет, у них родился сын – Леонид.

Мария Крынина. Фото пресс-службы РВИО

«Он был очень добрым человеком, ни о ком никогда не сказал плохого слова, - рассказывает Мария. - Почему он здесь? Почему он Герой? Потому что для него защищать Родину – это не работа, это вся его жизнь! Другой жизни он не видел. Он жил этим. Дома это был мягкий человек со стрежнем. Нам нужна эта выставка, для родственников важно, чтобы о Героях помнили. Люди должны понимать, что человек отдал свою жизнь не просто так. То, что он сделал, не должно быть забыто. Конечно, он совершил подвиг не ради того, чтобы где-то были его фото, он это делал, потому что не мог делать иначе».

Онлайн-версия выставки «Герои и подвиги» открыта на историческом портале ИСТОРИЯ.РФ.