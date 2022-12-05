Звезда «Мажора» Любовь Аскенова изменилась до неузнаваемости

Актриса Любовь Аксёнова на премьере анимационного фильма «Щелкунчик и Волшебная флейта». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед новогодними каникулами киношники стараются удивить детвору сказочными премьерами. На этой предпраздничной волне в ГУМе прошел показ нового анимационного фильма «Щелкунчик и Волшебная флейта». Гости раута смогли не только первыми посмотреть фильм, но и покататься на новогоднем гумовском катке. Одна из первых вышла на лед актриса Мария Кожевникова с сыновьями. Артистка словно школьница, заплела косы, выглядела рядом со своими малышами не как мама, а как старшая сестра.

Мария Кожевникова с детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главную героиню мультика, девушку Мари озвучила звезда сериала «Мажор», актриса Любовь Аксёнова. Артистку, которая входит в число самых сексуальных российских кинодив, с трудом признали репортёры. Аксенова кардинально изменила имидж-сделала короткую мальчишескую стрижку и покрасила локоны в пепельный блонд. Впрочем, новый имидж Любови очень идет, девушка по мнению стилистов, даже с такими внешними метаморфозами выглядит весьма эффектно.

- Сказка «Щелкунчик» популярная и знакома всем, - рассказала Аксенова. - В детстве я постоянно пересматривала мультфильм много раз, когда он шел по телевизору. «Щелкунчик и Волшебная флейта» — это новая интерпретация, в которой появляются новые герои и неожиданные повороты сюжета. Поэтому произведение или мультфильм не раскроют нюансов нашей версии.

Любовь Аксенова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Героиня, которую я озвучила — Мари, нежная, тонкая, умная девушка, которая любит сказки и сердцем верит в чудо. Однажды это чудо случается — в рождественскую ночь, волшебная звезда оживляет ее любимые игрушки: барана по имени Кудряш, страуса по имени Красный Клюв и Щелкунчика. Так становится известно, что на самом деле это заколдованный принц королевства волшебных цветов по имени Георг, которого много лет назад злая мачеха превратила в деревянного солдатика. Мари – верный друг, смелая и отчаянная. С открытым сердцем готовая помочь нуждающимся, идти вперёд, несмотря ни на что - этим вдохновляет и подает надежду на лучшее.

Добро, наполненное волшебной историей, кажется тем, чего не хватает в медиа. Тем более на праздники Нового года и Рождества. Сказка наполняет верой, что добро победит и искренние и светлые желания исполнятся.

От себя можем добавить, что сказка и правда получилась. «Щелкунчик и Волшебная флейта» - один из самых лучших мультиков, созданных российскими киношниками за последние годы. Шикарная графика, захватывающий сюжет приковывают к экрану не только детей, но и взрослых.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Девушка Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. К счастью, она не одна: с ней верные друзья – барашек Кудряш и страус Красный Клюв, а также Щелкунчик – заколдованный принц по имени Георг. Им предстоит головокружительное приключение, полное загадочных тайн и встреч с мистическими чудовищами. И никто не отменял грандиозный бал-маскарад. Смогут ли они преодолеть все препятствия и до рассвета найти волшебную флейту, которая поможет снять чары и вернет Мари домой?