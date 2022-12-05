Артур Саркисян: Российское виноделие - это колоссальный успех. Но мы только в начале пути

Артур Саркисян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Первом Российском винодельческом форуме, который недавно прошёл в Москве, мы поговорили с Артуром Саркисяном - одним из самых авторитетных экспертов отрасли, руководителем Союза сомелье и экспертов России, автором ежегодного гида «Российские вина». Совсем скоро, 12 декабря, выйдет в свет его девятое издание.

- Безусловно, этот форум - знак внимания со стороны государства, - уверен Артур Саркисян. - Дело в том, что я занимаюсь российским вином с 2010 года, это уже хроническое заболевание. И всегда не хватало площадки, на которой можно было бы поговорить о том, что происходит в отрасли. И решить насущные проблемы. Да, «Абрау-Дюрсо» много лет проводил Всероссийский саммит виноделов. Но отрасль выросла, и эта площадка стала слишком маленькой. Считаю, что организация винного форума Росконгрессом - очень правильная идея, это круто.

- Что изменилось в российском виноделии за те годы, что вы им занимаетесь?

- Изменилось все, начиная от мышления и заканчивая способами производства вина. И, конечно, поменялся потребитель - он обратил внимание на российское вино. Эти десять лет развития нашего виноделия – колоссальный успех! Ни одна страна в мире не добивалась таких успехов в этой отрасли за столь короткий период. По сути, мы начали с нуля. Советское виноделие – все-таки немного другая история. Другой стиль, характер. И дошли до уровня многих мировых образцов.

- В чем секрет феноменальной скорости?

- В первую очередь, виноделы. Это очень странные и сумасшедшие люди. Вино – эмоциональный напиток. Я его сравниваю с человеком: оно так же рождается, растет, болеет, имеет плохое настроение и так же умирает. Вино — это образ жизни виноделов.

С другой стороны, это большие деньги. Многие инвесторы, которые ранее вкладывали деньги за границей, покупали виноградники в Европе, в нынешней ситуации стали инвестировать в винодельческую отрасль. Кто-то покупает готовые винодельни, кто-то начинает строить с нуля. Но, в любом случае, если у тебя есть деньги, ты богатый человек, и у тебя нет винодельни, — значит, у тебя какие-то проблемы. Это тренд. И многие пытаются соответствовать.

- А как стать виноделом? Есть ли у нас вузы, где их готовят?

- У нас есть институты, но, к большому сожалению, после этих институтов людям приходится переучиваться полностью. Все равно очень много тянется с Советского Союза. Это не плохо. Но и не хорошо, потому что нет развития. Многие уезжали за границу и учились в Италии, во Франции, в Германии. Главное – желание.

- На форуме представлен Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Дагестан, Ставрополье, Нижняя Волга. Есть ли виноделие в других регионах, более северных? Или появится в скором времени?

- Несколько лет назад на так называемом винном Давосе выступил известный генетик Жозе Вуйямо, его речь произвела большое впечатление. И многие были недовольны, особенно европейцы. Он сказал, что к 2050 году в Европе виноградников не останется из-за изменения климата. Виноград появляется и сразу увядает, засыхает на лозе, так как температуры достаточно высокие. И он не выживает, не вызревает. Либо нужно очень много воды, чтобы поддерживать рост винограда. Либо выращивать его на территориях России и Китая. По словам Вуйямо, к 2050 году и в Подмосковье можно будет выращивать виноград.

- И сейчас есть эксперименты в Подмосковье.

- Они есть. Но это не промышленная история, это для себя. Мы говорим о промышленном уровне.

Буквально несколько лет назад появилась у нас Волгоградская область, регион Нижняя Волга. В прошлом году мы обратили внимание, что появились виноградники в Амурской области. И там делают достаточно приличные вина.

Я считаю, что развитие будет достаточно серьезное, активное. Самое главное, что правительство, государство обратило внимание на отрасль.

Закон о вине сыграл колоссальную роль для российского производителя. Хотелось бы, чтобы больше помогали, потому что в России пока официально насчитывается порядка 90 тысяч гектаров виноградников. А если взять ту же Францию - то это 870 тысяч гектаров. В Тоскане выдано 44 тысячи лицензий, а у нас чуть больше 150.

Мы ещё далеко находимся от совершенства - чтобы потребитель мог получить достойные вина по достойной цене, и была бы нормальная конкуренция.

- Вы сказали, что сильно изменился потребитель…

- Приятно, что потребитель обращает внимание на наши вина, пьет сухие вина, стал разбираться в производителях и регионах. Раньше рестораны стеснялись поставить в винную карту российское вино. Сегодня мы наблюдаем, что некоторые рестораны составляют практически на 100% винную карту из российских вин. И это правильно. Во Франции, например. приезжая в Бордо, ты не встретишь бургундских вин. В Бургундии не встретишь вин из Бордо, хотя это тоже Франция. Это отношение к своему, родному и близкому. Хотелось бы, чтобы оно больше развивалось и у нас.

- Вы как раз помогаете потребителю сориентироваться - издаёте авторский винный гид.

- Я им занялся, потому что никто этим не занимался. В 2010 году мне поставили в укор, что я объездил большую часть виноделен мира. Но по российским винодельням не ездил. Я сказал - вы правы. Собрался и поехал. Мне помог президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Львович Попович. Мне понравился его подход: «Я не буду вмешиваться в твое мнение, но я бы хотел, чтобы ты увидел правильные винодельни и познакомился с нашим виноделием». И с его помощью я поехал по винодельням. На тот момент, в 2010 году, говорить о российском виноделии не приходилось. Были отдельные производители, которые могли сделать одно-два вина, остальное было пить просто невозможно.

В 2011 году такая же история. Начали появляться новые хозяйства, которые планировали выпускать вина, привлекали иностранных специалистов – энологов, виноделов, агрономов.

В 2012 году мы с моим партнером и другом Александром Ставцевым стали объезжать хозяйства уже для формирования «Винного гида», где проходной балл был 75. На сегодняшний день это 86 баллов. Мы провели мероприятие 12 декабря в 12 часов 12 минут в 2012 году. Символичная дата! Вместе с виноделами разрезали ленту и выпустили первый «Винный гид». На меня смотрели как на идиота. Половина пришла посмотреть на этого сумасшедшего, другая половина пришла чисто из уважения, поддержать, потому что я уже был известен как сомелье.

Все удивлялись: как же так, я пробую вина крутые, всемирно известные, а занялся каким-то российским вином. Но, видите, ситуация меняется. И я ни разу не пожалел о том, что я занялся российским виноделием. Мы находимся в самом начале пути. Наши виноделы - это семья очень необычных людей. В каждом регионе есть очень странные, умные, классные, добродушные, правильные люди.

Практики, подобной «Винному гиду», не существует - чтобы объезжать все винодельческие хозяйства. В основном эксперты сидят в офисах, им привозят вина, они дегустируют и ставят оценки. Мы знакомимся постоянно с новыми винодельнями, посещаем старые. И смотрим, что они делают, как делают. У нас нет никаких финансовых взаимоотношений ни с одним виноделом. Это принципиальная позиция. И даже мероприятия, которые я делаю - а в этом году будет девятое издание 12 декабря - для виноделов всегда абсолютно бесплатны. Они могут приехать и представить те вина, которые попали в книгу. Для них это очень важный день.

Почему 12 декабря? Так получилось. И это завершение сезона, виноград практически весь переработан. Остаётся момент, чтобы наслаждаться и получать удовольствие.

Люди приезжают на мероприятие познакомиться, встретиться, узнать что-то новое, попробовать самое лучшее, что выбрал я. Со мной могут не соглашаться. Я не претендую на исключительное мнение. Нет. Моя задача – выявить лучшие вина. И дать некий ориентир. Причём с условием, что вино будет меняться. У вина должен быть потенциал. Это очень важно. И моя задача – предугадать, что будет дальше с этим вином, как оно будет меняться и насколько оно будет со временем интересно. В этом году в гиде будет тема «Инвестиционное вино». Сегодня можно покупать вина, откладывать их на хранение, и эти вина будут развиваться и становиться все лучше.

- То есть, вы даете не только потребительские, но и инвестиционные советы, как это делают специалисты фондового рынка?

- Абсолютно, верно. И нужно понимать, что многие вина, которые попадают ко мне в «Винный гид» — это не те вина, которые я бы с удовольствием пил. Я оцениваю как эксперт, что вино сделано хорошо. У меня вкус один, у потребителя другой.