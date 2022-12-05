«К зеркалу, господа!»: уж не Германии упрекать Россию в геноциде

Освенцим, 27 января 1945 г. Узники фашистского концентрационного лагеря Аушвиц в день освобождения советскими войсками в ходе Второй мировой войны. Фото: Владимир Юдин/ТАСС

Депутаты немецкого бундестага проголосовали за признание так называемого украинского «голодомора» геноцидом со стороны России. Как будто голод на Украине не был частью общенациональной трагедии всех народов и республик бывшего СССР.

Даже по мнению самих украинских ученых от голода пострадали обширные территории страны.

Из опубликованных в 2013 году данных украинского Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, следует, что избыточное количество смертей населения России составило 3 млн 264,6 тыс чел., Казахстана — 1 млн 258,2 тыс. чел., а суммарно на всей территории СССР от голода погибли больше 9 млн. человек.

По сведениям различных исследователей, на Украине от голода трагически погибли, по разным оценкам, от 2,8 до 3,5 миллионов человек. И это является частью общей трагедии всей страны. Выделять в качестве пострадавшей только Украину, преднамеренно не упоминая миллионы жертв на других территориях, это верх цинизма. Но, при этом еще и обвинять в этом другие народы, это уже преступная ложь.

Сенатор Александр Башкин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Но, если в голоде на Украине в 1930-х виновата Россия, то кто виноват в голоде в Поволжье или казахских степях? По кургузой позиции политиков, не умеющих или не желающих читать общедоступные документы - Украина, наверное!

Главным образом, допустим, коварные русофобы обманули 709 бедных немецких депутатов. А переводчика с русского языка в Бундестаге не нашлось, чтобы перепроверить глупые бредни про, так называемый, геноцид.

Вопрос в другом. А кто это вообще рот раскрыл в попытке произнести слово «геноцид»? 709 депутатов, чьи отцы и дедушки живьем сожгли, задушили газом, заморили голодом, повесили, расстреляли миллионы мирных граждан? Чьи соплеменники кровью увековечили украинский «Бабий яр», белорусскую «Хатынь» и чехословацкую «Лидице»? Большего лицемерия от прямых потомков фашистских карателей придумать невозможно.

Вся большая семья моего папы была убита гражданами Германии. Сам он остался в живых потому, что в это время был на фронте и воевал с выродками. И вот, теперь их внуки набрались дерзости произносить в чей-то адрес слово «геноцид»?!

Вполне вероятно, что попытка назначить новых «злодеев», предпринимается с целью переписать историю, чтобы под выдуманными преступлениями спрятать реальные, предать забвению и стереть позорную страницу.

Ведь, если хотите посмотреть на страну, причастную к геноциду — в очередь, господа, к зеркалу!