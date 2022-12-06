Жизнь после «Фабрики звезд»: Алалыкина уехала в аул, а Кудикова предала Пугачеву

Мария Алалыкина.

Сейчас все смотрят шоу «Голос», «Маска», «Синяя птица», «Ты супер!» и так далее. Но, положа руку на сердце, ни одного победителя или фаворита этих проектов нельзя назвать звездой. Разве что SHAMAN, финалист «Голоса», внезапно выстрелил в феврале нынешнего года и пока еще держится на волне. Но где остальные?

Зато про «Фабрику звезд» такого не сказать. Этим проектом занимались лучшие композиторы и продюсеры страны, они-то и взрастили целую плеяду прорывных артистов, добившихся безусловного успеха: Полина Гагарина, Юлия Савичева, Елена Темникова - все это артисты первого эшелона, представлявшие Россию на «Евровидении». А вот как сложилась судьба остальных не очень знаменитых, но тем не менее заметных участников проекта, который родился 20 лет назад и 10 лет назад закончился?

Мария Алалыкина (39 лет)

Одна из самых красивых «фабриканток» пела в составе группы «Фабрика», но таинственно исчезла сразу после окончания проекта. Поначалу родители настояли на получении диплома переводчика, поэтому все эти легкомысленные песенки пришлось оставить. А затем певица по уши влюбилась в юриста Алексея Зуенко, исповедовавшего ислам. И Мария стала мусульманкой, взяла имя Марьям и переехала в Дагестан, родила дочь Катю. Но в 2008 году муж изменил Алалыкиной, уйдя к ее подруге.

Из Дагестана Алалыкина не уезжала - несколько лет назад вышла там замуж за мужчину по имени Махмуд.

- У нее очень хороший муж, любящий и заботливый, - рассказывала сестра певицы Маргарита. - Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать было обоюдным.

Мария занимается переводами арабских и европейских текстов и возвращаться на сцену не собирается.

Мигель (40 лет)

Мигель.

Артист мюзиклов Сергей Шестеперов из подмосковного Подрезкова на «Фабрике звезд-5» выделялся разве что цветом кожи. Зато сразу после ухода из шоу сконцентрировался на танцах и стал хореографом, перебрался на ТВ и делал номера в популярнейших шоу. А в 2014 году стал наставником «Танцев» на ТНТ, выйдя из тени. Так все и узнали о Мигеле (этот псевдоним Сергей взял в честь своего отца-кубинца). Часто появляется и в других телепрограммах. Мало кто помнит, но еще Мигель снимался в «Бригаде» - в роли Деда Мороза.

Ирсон Кудикова (40 лет)

Ирсон Кудикова.

Креатура Аллы Борисовны, эффектная модель и певица из пятого сезона «Фабрики» подавала большие надежды, и Примадонна всячески ей помогала. Вплоть до того, что в 2013 году открыла школу талантов Future Star, назначив ее руководителем именно Кудикову. А еще Пугачева дала артистке крупную сумму денег в долг. Ирсон была благодарна наставнице и даже назвала в честь нее дочь, но ни успеха совместного предприятия, ни одолженных средств Алла Борисовна так и не увидела. И в 2016 году подала на ученицу в суд с требованием взыскать $200 тыс. и 7 млн руб., а еще пени в размере $57 тыс. и 2,5 млн руб., поскольку договор о беспроцентном займе был просрочен. Таких денег у Ирсон не было - пришлось отписать Пугачевой квартиру в центре Москвы. Этого не хватило, чтобы покрыть долг, остальное Примадонна девушке простила. С 2007 года артистка встречалась с бизнесменом Алексеем Нусиновым, родила ему троих детей, но в 2015 году они развелись.

Антон Зацепин (40 лет)

Антон Зацепин.

«Ниже ростом только Губин» - многие помнят эту дурацкую песенку, которую пел парень в четвертом сезоне «Фабрики звезд». Высшим его достижением можно считать совместный с Надеждой Кадышевой ремейк песни «Широка река». На этом, пожалуй, все. Зацепин окончил ГИТИС, организовал гастрольный тур «Зацепин. Возвращение», но толком так и не вернулся. Работает ведущим корпоративов. Чтобы хоть как-то напомнить о себе, Зацепин на днях заявил, что SHAMAN стянул его образ - мол, Антон первым начал выступать с дредами. Игорь Николаев говорил, что не прочь был работать с Зацепиным, но того не устроил материал. Есть и другая версия провала.

- Я не был алкоголиком, просто любил пригубить, - признавался Зацепин. С новой женой, радиоведущей Еленой Вербицкой, он счастлив уже семь лет. От предыдущего брака у Антона растет дочь.

Мария Ржевская (35 лет)

Мария Ржевская.

Кажется, будто хит «Когда я стану кошкой» - не махровая попса, а альтернативное творчество, как у Павла Кашина или Линды. Наверное, это потому что Маша Ржевская после второго сезона шоу работала с Максимом Фадеевым. С таким шармом, вокальными данными и фактурой девушка могла бы стать русской Бьорк, но в итоге выбрала кино - поступила в Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, после чего сыграла эпизодические роли в низкобюджетных европейских картинах под псевдонимом Masha Kaya. Теперь Мария живет в Сингапуре, воспитывает дочь Элизу Фредерику и занимается дизайном интерьеров. О себе бывшая певица не напоминает. Лишь в начале этого года зашла под своим именем в комментарии под клипом «Когда я стану кошкой» и раскрыла секретный смысл хита: «Я не пела банально про кошку, я пела про девять жизней, про надежду. Так приятно, что эта работа принесла позитив и вы помните. Для меня это тоже незабываемая частичка моей юности».