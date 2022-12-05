В долгах как в шелках: с Филиппа Киркорова требуют 7 миллионов рублей

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт KP.RU продолжает изучать "черный список" звёзд-должников по налогам: как известно, ежегодно их нужно успеть заплатить до 1 декабря. Ну а тех, кто подзамешкался, ФНС берет на карандаш - начисляет пени и при необходимости передает дела судебным приставам, которые могут арестовать имущество и закрыть выезд за границу. Даже богатым и знаменитым неплательщикам, которых в этом году набралось немало.

Сайт KP.RU составил ТОП-10 должников из шоу-бизнеса, которым лучше поторопиться с оплатой по счетам*.

1. ФИЛИПП КИРКОРОВ: 7 млн 67 тыс рублей

Большому артисту - большие траты. Особняк Киркорова на полуострове в Живописной бухте Подмосковья стоит как чугунный мост: цифры называют разные - и 700 млн, и миллиард рублей. Вот и налог за эту недвижимость соответствующий: в этом году поп-королю пришла платёжка на 6 млн 316 тысяч. Если прибавить к этой цифре счет за квартиру в Москве, машины и земельный участок, которые Филипп Бедросович также не оплатил, получится 7 млн 67 тысяч. Похоже, в этом году все свободные деньги Киркоров вбухал в своё юбилейное концертное шоу "FK 55", а с платежами государству решил повременить.

2. ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ И АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА: 1 млн 67 тыс рублей

После "отмены" поклонниками в России артист приноровился петь для русских за границей: так, билеты на новогоднее шоу с Валерием Меладзе в Дубае стартуют от 130 тысяч рублей. При этом "письма счастья" от ФНС у певца пока не оплачены. За землю, авто, квартиру и НДФЛ Меладзе должен 1 млн 13 тысяч. Самый крупный платеж из этой суммы - за железного коня: транспортный налог набежал на 540 тысяч. Кроме того, жена певца Альбина Джанабаева, которая сейчас в декрете, не заплатила Налоговой 53 тысячи: судя по всему, это счета за загородный дом.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

3. АНАСТАСИЯ ИВЛЕЕВА: 638 тыс рублей

Популярная блогерша с появлением славы и денег начала питать страсть к люксовым иномаркам. Гелендваген, БМВ, Ламборгини - дорогущие авто Ивлеева меняла, как перчатки. Сейчас, похоже, из всего автопарка осталась одна машинка. И просроченный за неё налог на 608 тысяч рублей. Еще 30 тысяч набежало за дом в Подмосковье, который остался Насте после развода.

Анастасия Ивлеева. Фото: Даниил ОПАРИН

4. МАКSИМ: 465 тыс рублей

У певицы сразу несколько неоплаченных счетов на общую сумму под полмиллиона рублей. Самый большой платеж - за столичную квартиру: 227 тысяч. Еще один крупный налог Марина Максимова не заплатила за авто - 177 тысяч рублей.

Макsим. Фото: Артем КИЛЬКИН

5. ДАВИД МАНУКЯН: 348 тыс рублей

Бывший жених Бузовой и напарник по дуэту Филиппа Киркорова стабилен: каждый год у него находятся просроченные платежи. На этот раз - 192 тысячи за "ласточку", 144 тысячи - за недвижимость в Подмосковье (похоже, дом, подаренный матери, Дава все же оформил на себя), плюс налог для предпринимателей.

Давид Манукян. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

6. ДЖИГАН И ОКСАНА САМОЙЛОВА: 230 тыс рублей

"Самая уставшая семья России", которая едва ли не каждый месяц отправляется в отпуск за границу, сейчас готовится к пышной свадебной вечеринке: это компенсация за скромное бракосочетание 12-летней давности. А до налогов руки не дошли: на Джигане висят неоплаченные платежки на 102 тысячи за землю, дом и машину; на Оксане - на 128 тысяч (за Роллс-Ройс и НДФЛ).

Джиган и его супруга Оксана Самойлова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

7. АЛЕКСАНДР РЕВВА: 109 тыс рублей

У шоумена выдался не самый легкий год: то его обвиняли в бегстве из России и требовали вычеркнуть из шоу-бизнеса; то отец обличительно заявлял в интервью о дружбе сына с Зеленским, то мать жаловалась, что он не даёт ей видеться с внуками... А теперь достоянием публики станут долги Реввы: неуплаченный земельный налог и НДФЛ потянули на 109 тысяч рублей. Так как другие просрочки (например, за квартиры и машины) у артиста отсутствуют, напрашивается логичный вывод: большая часть имущества звезды Comedy Club записана на жену Анжелику (у неё с налогами всё чики-чики).

Александр Ревва. Фото: Иван МАКЕЕВ

8. БАСТА: 92 тыс рублей

Рэпер недавно признался, что думал уехать из России, да остановили финансовые обязательства перед сотрудниками его огромной империи "Газгольдер". Мол, людям надо платить зарплаты. А как же выплаты государству? По транспортному налогу Баста задолжал 92 тысячи рублей.

Баста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9. АННА СЕМЕНОВИЧ: 76 тыс рублей

Квартиру в Москве певице-фигуристке, по её признанию, в своё время подарил богатый поклонник. За прошлый год на нее начислили налог в 58 тысяч; еще на 18 тысяч вышел транспортный налог. Все эти платёжки пока еще ждут оплаты.

Анна Семенович. Фото: Борис КУДРЯВОВ

10. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА: 74 тыс рублей

Откровенно говоря, этот долг для балерины - жук чихнул: бывали у Волочковой и куда большие недоимки. Кстати, неоплаченные платежи за дом, землю, квартиру и авто остались с прошлых лет: за 2021 год Анастасия целиком и полностью рассчиталась с ФНС.

Анастасия Волочкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

*На момент публикации все указанные суммы числятся неоплаченными. Однако, в редких случаях система не успевает обработать внесённые платежи и показывает их как долги в течение нескольких последующих дней.