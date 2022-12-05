Путин подписал новые законы: запрет ЛГБТ, квартиры ветеранам и новый бюджет

Президент России Владимир Путин.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В понедельник Владимир Путин подписал целый пакет новых законов. Вот главные из них:
По закону, уволенным с военной службы положено жилье. Но не всегда отставники его получают – кто-то отказывается, кто-то переезжает, кто-то просто не доживает. Новые правила позволяют местным властям свободнее распоряжаться невостребованными квартирами. На квадратные метры смогут претендовать и другие очередники
В первую очередь, ветераны и инвалиды Великой Отечественной, если вдруг кто-то еще не получил жилье. Хотя им как раз уже давно всем дали – Путин этого добился давным давно.
А вот, кто еще может рассчитывать на жилье:
- Чернобыльские ликвидаторы и пострадавшие от радиационных аварий.
- Ветераны боевых действий (как раз все участники СВО).
- Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.
Ветераны спецоперации могут претендовать на квартиру, если они нуждаются в «улучшении жилищных условий». Владельцам своих больших хором казенные квадраты не положены.
Ветераны СВО могут претендовать на квартиру, если они нуждаются в «улучшении жилищных условий».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новый закон расширяет перечень мест, где протесты запрещены:
- В зданиях публичной власти и около них.
- У аэропортов, железнодорожных и автовокзалов.
- Рядом со школами, больницами и вузами.
- На участках, где стоят церкви.
- Около критических коммунальных объектов (газовых сетей, электроподстанций и так далее)
Если этого недостаточно, то регионы сами могут запрещать митинги в разных местах, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями».
Раньше митинговать запрещалось лишь у резиденции президента, судов, экстренных служб и тюрем.
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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