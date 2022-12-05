ПВО России сбили украинские беспилотники над военными аэродромами «Дягилево» и «Энегельс»: Раскрыты подробности

"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", - сообщили в Минобороны России. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщило о нанесении утром 5 декабря киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения, а еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», - отметили в военном ведомстве.

Ответные удары достигли целей и поразили 17 объектов.

«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», - отмечается в сообщении Минобороны.