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Общество6 декабря 2022 3:55

«Ломал нос, выбивал зубы, ни одного целого ребра»: известная московская журналистка зарезала мужа, который издевался над ней 14 лет

Московская журналистка зарезала мужа, который издевался над ней 14 лет, и может сесть в тюрьму за «преднамеренное убийство»
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Оксане Гончаровой предъявлено обвинение по статье - «Убийство», ей грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

Оксане Гончаровой предъявлено обвинение по статье - «Убийство», ей грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана Гончарова больше 10 лет проработала в ведущих деловых изданиях страны. Муж, дети, квартира в Подмосковье - если не знать подробностей, со стороны ее жизнь казалась совершенно обычной.

Но только казалась. К сожалению, ситуация типична: за фасадом «нормальной семьи» скрывались невидимые миру кошмары. Все это время над Оксаной издевался гражданский муж, отец ее детей. Но за решеткой в итоге оказалась сама Оксана. Во время очередного избиения она решилась дать отпор своему обидчику. Ее удар стал роковым. Мужчина умер в больнице, а Оксану обвинили в предумышленном убийстве.

В громкой истории разбиралась спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина.

САНТА-БАРБАРА С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЛЛЕРА

Оксана родилась и выросла в городе Михайловка Волгоградской области. После школы поступила на факультет журналистики Волгоградского госуниверситета. На пятом курсе у нее родился сын Петр. Отец ребенка в его жизни не участвовал, растить парня помогала мама Оксаны.

- Оксана была практически отличницей, она всегда поражала меня своей усидчивостью и трудолюбием. По характеру она очень добрая, отзывчивая, у нее огромный запас человеколюбия и веры в людей, ее можно даже назвать наивной. Но все равно нельзя было даже предположить, что она свяжет свою жизнь с абьюзером (человек, который совершает психологическое и физическое насилие над жертвой, - Ред.), - рассказала «Комсомолке» одногруппница Оксаны Саглара Манджиева.

После университета Оксана переехала в Москву, устроилась на работу в газету «Ведомости», также сотрудничала с РБК. В 2007 году взяла ипотеку. На квартиру в Москве не хватило, и она купила «однушку» в Электростали. Там Оксана познакомилась с соседом по лестничной клетке и будущим отцом своих детей Алексеем Самусевым. Он был младше ее на девять лет. Завязался роман.

Оксана Гончарова больше 10 лет проработала в ведущих деловых изданиях страны.

Оксана Гончарова больше 10 лет проработала в ведущих деловых изданиях страны.

Фото: Личный архив

Обосновавшись в Электростали и сойдясь с Алексеем, Оксана забрала к себе сына Петра (до этого парень 10 лет прожил с бабушкой).

- Когда мы с бабушкой вначале приезжали к маме на лето погостить, Алексей встречал нас на вокзале и казался нормальным человеком. Но когда мы стали вместе с ним жить в одной квартире, наши отношения не сложились, папой я его никогда не называл. Обращался он со мной плохо. Если я получал двойку, он заставлял меня прорешать весь сборник задач по математике, а если я отказывался, то загонял меня в угол, давал подзатыльники. Мама вмешивалась, объясняла, что так нельзя с детьми, ругалась с ним из-за меня, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» старший сын Оксаны Петр Гончаров.

С Оксаной мне удалось связаться при помощи ее адвоката. Он передал ей мои вопросы в СИЗО, а она от руки написала ответы. И вот, что она мне рассказала.

- Первое время Алексей работал, у него были интересные школьные друзья. Один из них, например, окончил с золотой медалью школу, технический вуз в Москве, сейчас он успешный специалист и прекрасный семьянин. Таких людей Алексей почему-то не ценил, его все тянуло в сомнительные компании. Постепенно друзей становилось меньше, а выпивки больше. Алексей испытывал злость, агрессию, зависть. Все эти чувства он переносил на окружающих, и на меня в том числе, - пишет Оксана.

В первый раз он избил Оксану через год после их знакомства. К Алексею в гости из другого города приехал друг с девушкой. Алексей упросил Оксану поселить гостей у себя.

- Друг с подругой и Алексеем пили, гуляли, даже устроили драку, сломав дверь у меня на кухне. Тогда я попросила Алексея забрать гостей в его квартиру. За этот бунт он меня и ударил. Это было первое сломанное ребро, - говорит Оксана. - Я приняла решение с ним расстаться, но он на коленях умолял не прогонять его, плакал, целовал руки, клялся, что такого больше не повторится.

И она простила.

Изучаю биографию Алексея Самусева. Закачаешься! Три судимости! В первый раз Самусев загремел за решетку в 2010 году. Сюжет напоминает сценарий кинофильма: Алексей избил бывшего ухажера Оксаны и его мать.

- Бывший молодой человек никак не хотел отставать от моей мамы, и она попросила Алексея с ним просто поговорить. А тот в ответ устроил расправу, - рассказывает Петр Гончаров.

В итоге Самусев загремел на 3,5 года в тюрьму. Удивительно, но Оксана Алексея не бросила. Она навещала его в тюрьме и более того, забеременела от него. Когда Алексей в 2013-м вышел из тюрьмы, их первому сыну Матвею был уже год. А в 2019 году у Оксаны и Алексея родился сын Арсений. Алексей то уходил, то вновь возвращался и тогда они жили впятером в однушке Оксаны.

- Дети родились в периоды «затишья», когда Алексей пытался взяться за ум (а такие редкие периоды, как мне казалось, были), - ответила мне Оксана на мой вопрос «зачем же вы родили от Алексея детей, если он вас избивал?».

СМИРЯЛАСЬ И МОЛИЛАСЬ

С каждым годом отношения пары становились все хуже. Алексей стал контролировать Оксану, требовал у нее фотоотчеты о поездках на работу в Москву, а иногда просто запирал ее в квартире и не выпускал.

- Сначала избивал раз в несколько месяцев, потом – раз в месяц, в неделю. Мог ударить по лицу, толкнуть с силой, бросить в меня какой-нибудь предмет. Причины агрессии были разные – я работаю, что-то добиваюсь в жизни, а он нет. Ему моя работа журналистом казалась легкой: напрягается только голова, а так – звонишь и стучишь по клавиатуре. Алексей считал несправедливым, что за это некоторые получают деньги. Когда появились дети, он мог ударить только за то, что я как сумасшедшая носилась с ними: дескать, не обращала внимания на него, - рассказывает мне Оксана.

После избиений и дебошей Оксана то и дело писала на Алексея заявления в полицию. За помощью в полицию неоднократно обращались и коллеги Оксаны по «Ведомостям».

- Алексею бесконечно давали административные аресты, исправительные работы, которые он ни разу не прошел, и в исключительных случаях – условный срок. Во время условных сроков Алексей продолжал совершать преступления, но уголовно-исполнительная инспекция не обращалась в суд с иском об изменении меры пресечения, - говорит Оксана.

В биографии Алексея Самусева есть аж три судимости. В первый раз Самусев загремел за решетку в 2010 году.

В биографии Алексея Самусева есть аж три судимости. В первый раз Самусев загремел за решетку в 2010 году.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Только за последние три года Самусев получил около 40 (!) обвинительных решений по административным правонарушениям.

- Я не была прямым свидетелем избиений Оксаны, но видела их последствия: синяки, кровоподтеки. А однажды приехала к Оксане и увидела залитую кровью квартиру - в прямом смысле слова. Это было ужасно. Экспертиза показала, что у Оксаны нет ни одного целого ребра - это результат многолетних измывательств. Я ей говорила: так нельзя жить! Предлагала ей переехать на дачу к моим друзьям, - рассказала мне Саглара Манджиева.

Но Оксана отказалась, сказала, что завязана на школе ребенка.

- Она была слишком сосредоточена на детях, слишком ограничена в финансах и еще испытывала чувство абсолютно жуткого стыда. Она боялась говорить и демонстрировать, что на самом деле в ее жизни происходит и всегда оправдывалась за эти отношения, хотя ее никто не винил. Оксана была очень не уверена в себе и надеялась, что все как-то рассосется. Были моменты, когда она просто смирялась и молилась, Оксана очень набожная, - говорит Саглара.

На своей руке Оксана носила браслет «Спаси и сохрани». Не сосчитать, сколько раз она пыталась разорвать отношения с Алексеем, но он не давал ей прохода: подкарауливал то на улице, то в подъезде. И она опять покорно прощала.

- Ненавижу себя за то, что уступала ему! Слабая, глупая, трусливая, - написала мне Оксана.

На своей руке Оксана носила браслет «Спаси и сохрани».

На своей руке Оксана носила браслет «Спаси и сохрани».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Если мама говорила ему «уходи», он начинал еще больше буйствовать: ломал входную дверь, выбивал дверные глазки, обрезал интернет-кабель. Когда мама его принимала назад, он успокаивался. Возможно, он чувствовал себя глупым по сравнению с мамой, был не в своей тарелке в нашем доме, это его раздражало. Возможно, поэтому он избивал маму, вырывал ей волосы, выбивал зубы, ломал нос. Я спрашивал: «Мам, почему ты его прощаешь?». А она говорила: «Петь, у меня нет другого варианта: чтобы унять этого придурка, я его прощу». У всех потом возникал вопрос, почему я с ним не разобрался? Но у нас с ним тоже были бесчисленные драки. Лет с 16-ти, когда я физически окреп, я стал стараться давать ему отпор. Сейчас мне 23, - рассказал мне Петр Гончаров.

«МАМА, КАКОЕ ЖЕЛАНИЕ ТЫ ЗАГАДАЛА?»

Денег на детей Алексей не давал и в воспитании их не участвовал. У него остался долг по алиментам – около 1 млн рублей.

- Алексей никогда материально не помогал мне, и его родственники поддерживали его в этом. Чтобы, не дай Бог, судебные приставы нее наложили арест на имущество Алексея, мать и старший брат решили ничего на него не оформлять, - говорит Оксана.

По ее словам, Алексей и детей бил, поэтому они его не любили и боялись.

- Особенно отца не принимал Матвей - Алексей разбивал его телефоны и планшеты. Один раз рассек ему губу. Новый 2022 год я отмечала с Арсением и Матвеем. Под бой курантов все мы загадали желания. «Мама, какое желание ты загадала?» – спросил Матвей. «Если рассказать, не сбудется. Ну да ладно. Я загадала расстаться с твоим отцом навсегда, чтобы его никогда в нашей жизни не было». «Мама, - воскликнул сын, - я загадал ровно то же самое!» Я никогда не желала смерти Алексею, но расстались в итоге мы вот так, трагически, - пишет Оксана.

Трагедия произошла вечером 28 сентября. В тот день, согласно показаниям Оксаны, Алексей вместе со своим лучшим другом Максимом В. пришли к ней домой, начали пить водку. В квартире в то время находились двое младших детей Оксаны. Старший сын Петр накануне уехал в другой город с друзьями.

- Я узнал, что Алексей опять проявился и попросил маму: «будь осторожна!», - рассказал мне Петр.

Как в воду глядел. Между Алексеем и Оксаной разгорелась очередная ссора. Как рассказывает Оксана, Алексей выхватил у нее из рук телефон, разбил о стену, а потом начал ее избивать. В какой-то момент он схватил со стола ножницы, Оксане удалось их перехватить и она пырнула Алексея.

Только за последние три года Самусев получил около 40 обвинительных решений по административным правонарушениям.

Только за последние три года Самусев получил около 40 обвинительных решений по административным правонарушениям.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Алексей в тот момент не отпускал моей руки, но, видимо, ножницы соскользнули в мягкую часть тела, ближе к ключице. Я не могла даже подумать, что нанесла Алексею серьезные повреждения, так как крови на нем почти не было, при этом он был в сознании, даже нанес мне удар ногой, - рассказала Оксана.

Алексей был сильно пьян. Из квартиры его вывел друг. Через некоторое время Оксана услышала шум на лестнице, а потом увидела, что приехала «Скорая помощь» и Алексея унесли на носилках. Спустя еще 20 минут приехала полиция и увезла Оксану в участок. Есть и пить ей не давали. На тот момент Алексей еще был жив, он умер на следующий день.

- Утром 29 сентября был мой допрос у оперативников без адвоката. А потом в Следственном комитете меня допрашивали в присутствии государственного адвоката, которая никакого живого участия в моем деле не принимала и согласилась с вменяемой мне статьей. Она, правда, спросила у следователя: «Может, это все же была самооборона? Посмотрите, она же вся синяя, он ее избил!». «Нет», отрезала следователь, и госадвокат и не возражала, - написала мне Оксана.

Позже друзья и коллеги Оксаны смогли собрать ей деньги на частного адвоката.

Оксане предъявлено обвинение по самой тяжкой статье - «Убийство». Ей грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Оксане сейчас 45. Суд не принял во внимание ее двух несовершеннолетних детей и в домашнем аресте отказал.

- Лучший друг Алексея Максим, который был свидетелем трагедии, уверяет, что у Оксаны и Алексея не было конфликта в тот вечер. Что Оксана просто подошла и ударила Алексея ножницами. При этом экспертиза зафиксировала побои на теле Оксаны. Поэтому у нас возникают большие вопросы к показаниям этого свидетеля, - рассказал «Комсомолке» адвокат Оксаны Гончаровой Александр Гаранин.

По мнению Оксаны, у ее мужа были периоды, когда "Алексей пытался взяться за ум".

По мнению Оксаны, у ее мужа были периоды, когда "Алексей пытался взяться за ум".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свидетель и впрямь интересный. В апреле этого года он украл банковскую карту Оксаны и потратил с нее все деньги. В августе суд дал ему за это год условно. Со слов Оксаны, на очной ставке Максим признался, что она просила его о помощи, когда Алексей стал ее избивать, но он не рискнул вмешиваться.

Первое судебное заседание по делу Оксаны Гончаровой может состояться уже в декабре.

- Иногда следствие длится годами, а в случае Оксаны его завершили за два месяца. Следователь подгоняет: давайте быстрее, передаем дело в суд, у нас сроки. Мы не понимаем, с чем связана такая спешка, учитывая тяжесть обвинения, - замечает Александр Гаранин.

Сейчас Оксана в СИЗО в подмосковной Икше. Подъем в 6 утра, отбой в 22:00.

- В течение дня нельзя спать – только читать и заниматься общественно-полезной деятельностью. Литература здесь своеобразная, в основном это эротические романы и детективы про серийных убийц. Все, что связано, к примеру, с психологией, читать запрещено. Мне отказали в просьбе получить посылкой книги по менеджменту и бизнесу. А когда попросила словари и учебники по английскому и французскому языкам, у библиотекаря упали с головы очки, благо они были подвязаны веревочкой.

Первое судебное заседание по делу Оксаны Гончаровой может состояться уже в декабре.

Первое судебное заседание по делу Оксаны Гончаровой может состояться уже в декабре.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еда в изоляторе сносная. Утром каша из овсянки или пшенки, в обед гороховый суп или борщ, вечером – неизменно картошка с рыбой. Персонал вежлив, работают в меру своих полномочий, - написала мне Оксана.

Младшие сыновья Оксаны сейчас у дяди (родного брата Алексея). Он оформил на них временную опеку и увез в Анапу, где он живет с семьей.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Бей бабу смолоду?

Помню, один коллега-журналист с гордостью делился со мной своей тактикой общения с женщинами. Рассказывал, как приковывал свою юную подругу к батарее наручниками, чтобы была послушной и не скандалила: пусть знает, кто в доме хозяин, перечить мужчине - нельзя. То самое: бей бабу смолоду, будет баба золотом. Своими методами воспитания женщин мой коллега необычайно гордился.

Статистика такова: из всех убитых в России женщин 70% погибли в собственном доме - как правило, с ними расправились мужья или партнеры.

В ответ на это не то, что многие мужчины, но и женщины говорят: дура, сама виновата, надо было сразу от него уходить. Специалисты в области домашнего насилия на это отвечают: прекратить отношения после первого избиения удается лишь единицам женщин. Как правило, женщина в такой ситуации начинает себя убеждать: «это я что-то не так сделала, не так сказала, ну это же было всего разок, не так уж сильно он меня и ударил...». Бывает, что и родители женщины уговаривают ее потерпеть и не разрушать семью. Как говорят психологи, зачастую домашние тираны в обществе - прекрасные люди, никто в их окружении даже поверить не может в то, что этот человек способен на насилие. Со временем избиения продолжаются, но женщина так привыкает к роли жертвы, что уже просто не может выбраться из этого круга.

Чаще всего женщинам, которые в разгаре конфликта убили своих партнеров, вменяется статья 105 УК - умышленное убийство. Из-за тяжести преступления женщин сразу отправляют в СИЗО, отказывая в домашнем аресте. На вопрос следователей «ты убила?» женщина отвечает «да, я убила» и тем самым подписывает себе приговор. Для следователей подобные дела легкие - убийцу искать не нужно, явка с повинной написана.

Еще одна цифра: из более 60 тысяч женщин, сидящих в российских тюрьмах, 20% отбывают срок за убийство. Большинство из осужденных уверяют, что убили, защищаясь от нападок мужчины.

Статья 37 УК - «необходимая самооборона» применяется в таких случаях крайне редко. И вот почему. Как поясняют специалисты в области права, под ситуацию домашнего насилия самооборона совершенно не подходит. Самооборона - это когда тебе приставили пистолет к виску, а ты в ответ кулаком ударил. Но как же тогда быть со случаями жестоких избиений, которые в результате порой заканчиваются трагически? Проблема в том, что в российском законодательстве понятия «домашнее насилие» нет как такового. Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но принят он не был. Критики законопроекта уверяли, что посторонние не должны влезать в дела семьи, что это разрушит «ячейку общества» и приведет к отобранию из семей детей (например, за шлепки). Ну а раз такого понятия, как домашнее насилие в законе нет, то и руки у полиции связаны.

К тому же в феврале 2017 года Госдума приняла закон о декриминализации побоев. Это означает, что если муж жену (или наоборот, что тоже бывает) избил впервые, то уголовное наказание ему не грозит, максимум штраф или административный арест. Вот полиция и не торопится на подобные вызовы.

Помните историю жительницы Серпухова Риты Грачевой, которой муж и отец ее двоих детей отрубил в порыве ревности кисти рук? Рита до этого не раз обращалась в полицию с жалобами на угрозы со стороны супруга, но никакой реакции не последовало. Или случай в Кемерово, где студентку Веру Пехтелеву на протяжении шести часов избивал ее парень. Соседи слышали крики и мольбы девушки о помощи, звонили в полицию, но наряд так и не приехал. Вернее приехал после того, когда соседи своими силами выломали дверь в квартиру, но Вера к тому моменту была уже мертва. На вызов «в квартире труп» полиция приехала быстро.

По статистике, ежегодно за помощью в полицию обращаются 2 млн россиянок, половине из них полицейские отказывают с порога. Чаще всего полицейские убеждают женщин не писать заявление на обидчика: бессмысленно.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Уголовных дел, в ходе которых суд оправдывает женщин, ставших жертвами домашнего насилия и давших отпор обидчику, единицы. Но они все же есть.

- Настоящий прецедентом стало уголовное дело сестер Хачатурян. 27 июля 2018 года 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария убили своего отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. На его теле было обнаружено до 45 колото-резанных ранений. Следствие предъявило девушкам обвинение - убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Но защита смогла переквалифицировать дело. Адвокаты доказали, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за продолжительного домашнего насилия со стороны их отца и принуждения к сексуальным действиям. В марте 2021 года следственный комитет возбудил против покойного Михаила Хачатуряна уголовное дело, а сестер признали потерпевшими в деле против их отца. Комиссия с участием специалистов института им. Сербского пришла к выводу, что преступление девушки совершили из-за синдрома жестокого обращения со стороны их отца и посттравматического стрессового расстройства.

- В конце ноября 2020 года в Санкт-Петербурге по обвинению в убийстве мужа задержали фотомодель Лилию Судакову. В день трагедии муж Судаковой в очередной раз жестоко ее избил, в ответ девушка пырнула его ножом. Следствие посчитало, что нападение было умышленным, обвиняемая настаивала на версии о самообороне. В итоге Судакова почти год провела в СИЗО, потом ей изменили меру пресечения на домашний арест. В январе 2022 года суд постановил, что не усматривает больше оснований для домашнего ареста и изменил Судаковой меру пресечения на более мягкую - запрет определенных действий.

- 10 лет тюрьмы требовало обвинение для Натальи Туниковой, которая дала отпор своему гражданскому мужу. Два года он жестоко избивал Наталью. В день трагедии, в августе 2014-го, мужчина не только в очередной раз избил Наталью, но и попытался выбросить ее с балкона 16-го этажа. В ответ Наталья схватила со стола нож и пырнула обидчика. Мужчина, по счастью, выжил, но обвинил женщину в том, что она ни с того, ни с сего на него напала. Обвинение было предъявлено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но суд в итоге встал на сторону защиты, переквалифицировав статью на более легкую - «причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны».

Туникова получила 6 месяцев исправительных работ, но к ней тут же применили амнистию в честь 70-летия Победы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Агрессора нужно изолировать от жертвы»

Психолог Ирина Коржаева:

- Помните мультфильм «Маугли»? Питон Каа говорит: «ближе, бандерлоги, ближе!». Они боятся, знают, что он их съест, но идут. Так же ведет себя жертва: она понимает, что нельзя приближаться к абьюзеру, но делает это. Жертва цепенеет и считает, что если выполнить требования агрессора, то все сразу будет хорошо.

Еще у нас очень сильны стереотипы: бьет, значит любит. Абьюзеры - они хитрые, устраивают эмоциональные качели: сначала делают что-то хорошее, а потом их поведение меняется на агрессивное и наоборот. Женщина и рада бы уйти, но ни эмоционально, ни физически у нее нет на это сил. И что еще более страшно: со временем женщина просто привыкает к побоям, и мужчине это еще больше развязывает руки.

В моей практике был случай, когда мы переправляли за границу женщину с ребенком, которую жесткого избивал муж. Ее буквально приходилось выкрадывать. Другая клиентка при мне звонила мужу-агрессору и сообщала «я ухожу от тебя!», потому что знала: если останется одна, она его опять простит. Часто такие отношения завязаны на финансовой зависимости женщины. И это огромная прореха в нашей системе. У нас в стране практически нет центров, где могут укрыться жертвы домашнего насилия. У меня сейчас есть клиенты, которых надо буквально спасать, но им некуда пойти. Кстати, важно сказать, что агрессорами бывают не только мужчины, часто нападают и женщины.

Должна быть система защиты жертв домашнего насилия, чтобы агрессора по закону можно было изолировать и он не пересекался с жертвой. Это помогло бы избежать трагедий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20% женщин, сидящих в российских тюрьмах, отбывают срок за убийство. Большинство из них уверяют, что убили, защищаясь от нападок мужчины. Всего в российских колониях - более 60 тысяч женщин.

70% всех убитых в России женщин в 2020 и 2021 годах стали жертвами домашнего насилия.

40% россиян знают о случаях домашних побоев в семьях своих знакомых (здесь и далее - данные ВЦИОМ).

50% опрошенных уверены, что не следует прощать супругу рукоприкладство.

95% россиян не согласны с поговоркой «бьет - значит любит».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ