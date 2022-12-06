"Дома ходят в валенках, зимой вообще в одежде спят!" Как простой парень спасает от холода сотни стариков

Корреспондент «КП» Дина Карпицкая в деревне Печки. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Говорят, хорошими делами прославиться нельзя. И это почти так и есть. За исключением редких случаев, которые лишь подтверждают правило. Вот про несколько таких я и хочу рассказать. Например, про простого парня Колю Романенко из маленького, затерянного где-то между Москвой и Питером Торжка, который своими добрыми делами прославился на всю Россию-матушку.

И не только про него...

Коля Романенко из Торжка сам вяжет фигурки бабушек и дедушек и дарит их тем, кто дает крупные суммы на дрова для стариков. Фото: Личный архив героя публикации

КОЛЯ - ДОБРЫЕ ДЕЛА

Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, а чиновники отчитываются, что уровень газификации в России растет с гиперскоростью (мелькают цифры в 72%, что выше, чем в Европе), житель старинного русского Торжка Коля Романенко берет и спасает бабушек от холода. Самым обычным образом - снабжая одиноких стариков дровами. Ровно такими же, какими топили печки наши предки в старые времена.

- Лучше всего жар дают березовые, - со знанием дела говорит мне Коля. - На зиму на дом надо минимум 10 кубометров, а это от 18 000 до 22 000 рублей. Вот и считай, сколько надо откладывать старикам. У нас в Тверской области газ только в 35,5% сельских домов. А кто в деревнях живет? Одни старики...

Газом в Тверской области не пахнет. А дрова для многих жителей - пенсионеров, многодетных - дорогое удовольствие. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Николай Романенко был, похоже, первым в России XXI века, кто вспомнил о такой, казалось бы, базовой потребности бабушек и дедушек, как тепло в доме.

- Я часто помогал старикам - продукты принести, двор подмести. И заметил, что все они дома в телогрейках, в валенках. Зимой вообще в одежде спят! Задумался почему...

Ответ-то простой: дрова для них дорогое удовольствие. В 2014-м Коля объявил у себя в Торжке акцию «Подари дрова». Набрал денег на 16 домов. И, что называется, проснулся знаменитым. Про него узнала вся страна. И пошло-поехало. В 2015-м бесплатные дрова получили уже 164 дома. В 2016-м - 238 домов...

Волонтеры из других регионов пытались повторить поступок Романенко, но как-то везде заглохло. Только не здесь, в Торжке, Коля все так же возит и возит бабушкам и дедушкам дрова. Все на деньги благотворителей - простых людей и бизнесменов со всей страны.

А Романенко теперь директор- бухгалтер-финансист- грузчик- упаковщик- менеджер и вообще единственный официально оформленный сотрудник созданного им НКО «Добрые дела».

А еще он главный предводитель всех волонтеров в Торжке и Тверской области.

- У меня семь помощников и 300 волонтеров. В основном молодежь. Из школ приходят целыми классами. Все хотят сделать доброе дело. И теперь мы не только стариков опекаем (кроме дров «Доброе дело» разносит продуктовые наборы), но и многодетных. А еще собираем мусор в лесах и парках, красим обелиски... Когда где-то нужна помощь, все мне звонят. Вот недавно соцзащита обнаружила двух слепых стариков в квартире, полностью заваленной мусором. Позвонили нам. Мы приехали и - не поверишь - вывезли 1,5 тонны отходов. Прибрались.

Коля не состоит ни в какой партии, хотя активно сотрудничает с соцзащитой. Они снабжают его списками нуждающихся. А он уже снабжает нуждающихся.

За восемь лет всякое бывало. И «наезды» чиновников. Кому понравится, что какой-то белобрысый парень показывает на всю страну недоработки властей? Как-то даже петиция гуляла по интернету: выдвинуть Романенко в мэры. Ой, что тут началось: и прокурорские проверки, и поклепы недоброжелателей. Но одно неизменно - любого в Торжке и округе спроси, кто такой Романенко, улыбнутся: «А! Наш тимуровец. Хороший парень». И каждый старается Коле помочь чем может. Офис подешевле сдать, сто рублей с зарплаты передать, в разгрузке дров поучаствовать. А бизнесмены (уже не только из Твери, но и федеральные) доверяют большие суммы. Потому что уверены: Коля все до копейки пустит на нужное дело.

- Но ты не пиши, что это все моя заслуга, - просит меня Коля. - Это мы все вместе неравнодушные. Тысячи людей.

ПЕЧНИК ИЗ ДЕРЕВНИ ПЕЧКИ

Старинный и очень красивый Торжок, укутанный снежной дымкой, остался позади. Мы с Колей едем по заснеженным просторам к одному из его подопечных в деревню Печки. За окном зимняя сказка - покрытые инеем ели, красивое закатное солнце. Зима в этом году наступила ровно по календарю, в начале декабря уже минус 15.

- У нас за каждым пенсионером закреплены волонтеры. Бабушкам спокойнее, когда один и тот же человек к ним приходит. А то сейчас всяких мошенников много, - объясняет Коля.

- А за тобой лично сколько пенсионеров закреплено?

- Почти все, кто за городом. Вот дедушка, куда мы катим, мой. А нашли мы Василия Сергеевича случайно, просто заблудились и заехали в эту деревню. И тут из дома, с виду абсолютно нежилого, вдруг вышел дедушка. Мы обалдели: жил он холодно, голодно, грязно. Я позвонил в соцзащиту: почему про дедушку никто не знает, почему нам не сказали, что есть такой? Ответили, что раз он не обращался, то и помогать ему не могут. Но я лично не представляю, как Василий Сергеевич сможет до города-то доехать. Он после инсульта, ходит еле-еле.

Василий Сергеевич Соснов, одинокий старик. Теперь над ним опеку взяли волонтеры. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Теперь у покосившейся избушки пенсионера Соснова всегда есть аккуратная стопка дров. Привыкший к одиночеству старик Колю знает и любит. Никому, кроме него, дверь не открывает.

В доме не то что грязно, а очень грязно. Но, главное, тепло. Пышет жаром старенькая, почерневшая печка. На ней свора кошек, все притихли и явно в шоке от неожиданных гостей.

- Животных у деда 24, - говорит Коля. - Мы им вот корм привозим.

- И кошкам тоже?

- Ну да.

- Не 24, а 12, - бубнит дед.

- Может, тут прибраться надо?

- Мы убираемся. Ты не видела, что тут до нас было. Соцзащита предлагала дедушку в дом престарелых. Но он не хочет. И правильно. Стариков если с места перевезти, они сразу помирают. А так Василий Сергеевич лежит на диване, кошки его облепят, он с ними разговаривает...

- А телевизора у вас нет? - спрашиваю деда.

- Да ну его в баню (выражение было крепче).

Разгружаем пакеты с пшенкой, гречкой, маслом. Это все привозят волонтеры строго раз в месяц. Магазина в деревне нет, только автолавка заезжает.

- И дедушке втюхивают самые дорогие товары. Василий Сергеевич не понимает, а они этим пользуются, - печалится Коля. - И так-то цены в автолавке, как в Европе.

Как бы этот старик жил, не найди его Романенко, я не представляю.

- Ой, да ты что! Дедуля крепкий, поверь, - уверен Коля. - Раньше его тут все знали, он был хорошим печником. Но семью так и не нажил, одинокий...

НА 100 БАБУШЕК 1 ДЕДУШКА

- Как я заметил, дедушки вообще не приспособлены жить одни и быстро умирают. Соснов наш скорее исключение. А вот бабушки... У нас была подопечная Клавдия Петровна, она вообще в своей далекой деревне одна осталась. Мы ей дрова и подарки возили много лет. А еще нашлась семья, которая взяла над ней шефство. Кур ей купили. Но недавно она умерла, ей было 98. Именно с этой бабушки, кстати, у нас и началась традиция дарить старикам к Новому году конфеты. И подкладывать в пакеты с крупой печенюшки. Она всегда просила чего-нибудь к чаю вкусненького. А еще дедушка один, помню, увидел шоколадку у нашего водителя и так жадно на нее смотрел. Мы поняли: есть запрос. Что старые, что малые...

В этом году вкусных новогодних наборов для стариков Коля заготовил 600, каждый по килограмму. Я видела эти огромные коробки в офисе «Доброго дела», где уже пахнет новогодним чудом.

А в доме у 88-летней пенсионерки Зинаиды Михайловны Романовой пахнет печкой. Как и 100 лет назад, в этой маленькой аккуратной избушке печка - сердце дома. Тут старушка и готовит, и греется.

Зинаида Михайловна Романова и ее печка, которая теперь всегда теплая. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Зинаида Михайловна радостно суетится на кухне, наливает нам чай, достает варенье.

- Я теперь печку два раза в день топлю. А раньше экономила, одно полено положу, иногда два. Кровать на зиму придвигала к печурке. Но под утро холодно было. Домик-то старый... А сейчас вот красота. Наконец-то жизнь настала.

- Скажи, а всех нуждающихся ты дровами обеспечиваешь?

- Нет, к сожалению. Только одиноких или у кого дети непутевые, пьющие и никак не помогают. Чтобы всем хватило, надо больше 6 млн рублей в год.

Я два года был членом молодежного правительства. От нас, молодежных министров на добровольных началах, ничего не зависело. Но я получил доступ к бумагам. И теперь знаю, что есть вообще-то возможность закрыть вопрос с дровами совсем. Буду все делать, чтобы это произошло.

- А чем ты тогда будешь заниматься?

- О, за меня не беспокойся. Дел полно! Мы тут придумали старикам зрение проверять и очки дарить. А еще устраиваем выезды к ним парикмахеров. И вообще-то я раньше работал в турагентстве. И экономист по образованию...

А еще по ночам, когда есть время, Коля вяжет. Сейчас - милых кукольных бабушек и дедушек. Это подарки крупным спонсорам.

- Серьезные бизнесмены радуются таким сувенирам как дети. Да я и сам, как увидел в интернете таких шерстяных старичков, всю ночь спать не мог. Утром первым делом побежал за пряжей. Все переживал, получится ли связать? Получилось.

- О чем ты мечтаешь, Коль? Сам лично?

- Жениться. На хорошей девушке, непьющей, некурящей. Где такую найти? А то уже и мама моя шутит, что я все с бабушками.

Более подробно о подопечных и о том, как помочь, - на сайте www.podari-drova.ru.

ДУША ПРОСИТ ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ

Домик для мам

Про русских и Россию говорят: щедрая душа. И Коля, слава богу, далеко не один неравнодушный.

Простой монтажник труб Сергей Пчелинцев из городка Дзержинск. Он уже 11 лет помогает семьям с детьми, одиноким мамам, инвалидам. Кому ремонт сделать, кому еды подкинуть. А еще собирает бэушные вещи в городах - одежду, обувь, коляски, мебель, игрушки - и развозит по деревням. И с этой «гуманитаркой» от города деревне его не только в родной Нижегородской области встречают с распростертыми объятиями, но и в других регионах.

- Я сам многодетный отец, живем с семьей на одну мою зарплату. Знаю все трудности таких же.

Вот уже много лет старенький деревенский домик семьи Пчелинцевых - это и склад для вещей, и народная «общественная приемная», куда можно прийти, попросить помощи или предложить свою.

- Сейчас все мои силы брошены на строительство домика для мам, где смогут на время поселиться, пока не решатся проблемы, женщины с детьми, старики. А то часто бывает - люди приходят, кому жить негде: муж выгнал, дом сгорел, дети послали на все четыре стороны. Но сейчас стройка замедлилась, тяжелые времена...

Кто хочет помочь или отдать ненужные вещи - группа во всех соцсетях «Центр защиты и помощи семьям».

Ковчег автоинструктора

Есть и московская легенда - Емелиан Сосинский, основатель «Дома трудолюбия «Ной» (www.dom-noi.ru). Вообще Емелиан - инструктор автошколы. И помимо своей семьи, где трое детей, взвалил на плечи тысячу (реальная цифра!) бомжей. Самую тяжелую категорию. Принцип работы позаимствовал у святых. А точнее, у Ксении Петербургской. Он дает людям кров и работу (в основном на стройках чернорабочими). Условий всего два - не пить, трудиться. 30% от зарплат идет в общий фонд. И когда в этом фонде скопилась солидная сумма, Сосинский решил использовать ее для нужд бомжей-инвалидов, бомжей-стариков и бездомных женщин с детьми. Таких очень много на улицах городов. Он снял большой коттедж в Подмосковье, где и стали жить эти люди. А потом еще один и еще. Получилось, что бомж бомжа кормит. А Сосинский бесконечно занимался восстановлением их документов и поиском родни.

Но сейчас у «Ноя», увы, тоже не самые светлые времена.

- С самого начала 2022 года и без того небольшие доходы на 1150 бездомных, проживающих в 24 наших приютах, сократились примерно в три раза. С такой «течью в нашем корабле» мы, конечно, шли ко дну... Но медленно. Продолжая надеяться, что Бог что-то придумает и не даст затонуть ковчегу со стариками, инвалидами и женщинами с детьми. Но в октябре мы получили очередную пробоину, на языке медиков, «несовместимую с жизнью». Ссылаясь на закон «О борьбе с финансированием экстремизма», банки перекрыли нам возможность пользоваться заработанными нашими подопечными деньгами. Теперь обратный отсчет идет уже не на месяцы, а на недели! Если мы развалимся, то количество бездомных на улицах Москвы вырастет наполовину.

Без чинов и грантов

Есть Александр Гезалов, вечно возящийся с сиротами и мамками в тюрьмах.

Есть знаменитый отряд добровольцев «ЛизаАлерт», спасающий потерявшихся.

Есть зоозащитники, которым не все равно до бездомных собак и даже до диких животных, попавших в беду (речь про преподавателя медвуза Александру Бурцеву из Воронежа).

И так далее, и так далее...

Все эти люди - обычные трудяги, обходящиеся без помощи государства, без чинов и грантов. Так, наверное, было во все времена - никто не замечает старых, одиноких людей, доживающих свой век в полузаброшенных деревнях. Бездомных, больных, обездоленных. И пока одни будут задаваться вопросом, кто виноват, другие будут браться и помогать. По сути - спасать. Не за благодарность, а потому что по-другому не могут поступить.