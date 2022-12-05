Самая разрушительная сила во Вселенной уже обстреливает Землю. Но пока человечеству везет

Гамма-всплески более 50 лет озадачивают ученых.

Секретное оружие

Откуда берутся гамма-всплески (gamma-ray bursts - GRB) – рентгеновские лучи невероятной мощности и убойной силы, приходящие время от времени из глубин Вселенной? Какие объекты генерируют небывало яркие «залпы» - направленные энергетические импульсы, источники которых по силе уступают лишь Большому Взрыву? За несколько секунд они высвобождают столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за миллиарды лет.

Ответить на эти вопросы сначала пытались военные, которые чисто случайно засекли первый GRB в 1967 году со спутников Vela – их создавали для обнаружения тайных испытаний ядерного оружия. С 1973 года – после того, как Пентагон, «сдавшись», рассекретил данные – разбираться в природе феномена начали гражданские астрофизики. Гипотез сотни, но полной ясности нет. Источник рентгеновских лучей, прошивающих пространство на миллионы и миллиарды световых лет, остается во многом загадочным.

Ученые до сих пор вполне серьезно рассматривают даже экзотические идеи, подразумевающие участие развитых внеземных цивилизаций. Астрофизики не исключают, что Земля время от времени оказывается на линии огня, который ведут инопланетные корабли враждующих сторон. Или их боевые станции вроде «звезды смерти» из «Звездных войн».

Согласно менее воинственному предположению, основанному на исследованиях американского астронома Харриса, гамма-вспышки - это результат движения звездолетов, работающих на антиматерии. А гамма-кванты появляются при аннигиляции антивещества с нашим - обычным. Звездолет, получая энергию для движения, время от времени производит такие взрывы.

Харрис даже проследил серии последовательных гамма-вспышек и уверял, что они лежат на одной линии. То есть напоминают траектории полетов инопланетных кораблей. Ученый насчитал аж 134 таких траектории - дескать движение во Вселенной весьма оживленное.

Обратная сторона черной дыры

Гамма-залп длительностью 102 секунды, получившеий обозначение GRB 060614 и произведенный 14 июня 2006 года из созвездия Индейца, удивил астрофизиков тем, что ему предшествовал короткий 5-секундный выстрел. Столь необычное сочетание дало основание предположить, что таким образом себя проявила так называемая Белая дыра.

Существует теория, согласно которой, Белая Дыра - это обратная сторона Черной Дыры. А вместе они - выход и вход тоннеля, соединяющего какие-нибудь удаленные друг от друга части Вселенной. Некоторые - вполне серьезные ученые - полагают, что сквозь эти объекты можно перемещаться на колоссальные расстояния. А то и попадать в иное время. По теории, Белые Дыры возникают посреди пустоты на очень короткое время. А потом исчезают, стрельнув излучением и веществом. Не исключено, что как раз от этого на месте иных вспышек, включая GRB 060614, ничего не видно. Возникнув, Белые Дыры мгновенно распадается - со вспышкой. А сами этот процесс и в самом деле напоминает Большой Взрыв (Big Bang), породивший нашу Вселенную. Только в сильно уменьшенном масштабе. Small Bang - так назвали его ученые.

По одной из гипотез, по другую стороны от черной дыры находится белая дыра.

Все существующие гипотезы недавно оспорили ученые (несколько десятков), работающие со спутником IXPE, который регистрирует рентгеновское излучение (NASA's Imaging X-Ray Polarimetry Explorer). Они наблюдали за стрельбой, которую вел источник гамма-вспышек - Маркарян 501 (Markarian 501), расположенный от нас в 460 миллионах световых лет в созвездии Геркулеса. Определив поляризацию рентгеновских лучей, астрофизики пришли к выводу, что стреляет ими все-таки Черная дыра, выбрасывающая струи вещества – джеты. Колоссальную мощность они набирают, ускоряясь за счет ударной волны. Тем самым рентгеновское излучение «обгоняет» то, которое видимо в оптическом или в радиодиапазоне. Свои доводы астрофизики большого интернационального коллектива изложили в журнале Nature, на который ссылается портал Рhys.org.

Чем дальше, тем лучше

Гамма-вспышки хорошо видны еще и от того, что направлены на Землю. Если ими и в самом деле стреляют черные дыры – эти звезды смерти, то хорошо, что их нет поблизости. Недавно – 9 октября 2022 года – был зафиксирован, похоже, самый мощный залп в истории наблюдений. Его назвали BOAT - «Brightest Of All Time». Источник находился в созвездии Стрелы в 2,4 миллиардах световых лет от нашей планеты – невероятно далеко, но достигшее её излучение вызвало возмущение в верхних слоях атмосферы.

Джет, исторгаемый черной дырой, разгоняет частицы гамма-излучения.

Японские ученые из Университета Нагойи (Nagoya University) под руководством профессора Фусы Мийяке (Fusa Miyake), изучив срезы древних кедров, росших в Европе, обнаружили, что в Средневековье они - кедры - подверглись мощному энергетическому воздействию. В результате чего содержание радиоактивного изотопа углерода-14 повысилось в 20 раз. По годовым кольцам японцы определили, что всплеск излучения был в 775 году.

Углерод-14 образуется после бомбардировки азота воздуха нейтронами высоких энергий. Они возникают во время работы ядерных реакторов, при ядерных взрывах. Или в результате воздействия на атмосферу мощного гамма-излучения из космоса. Ядерные реакторы отпадают, остается рентгеновское излучение. Очевидно, что его источник тоже находился далеко – в другой галактике. Потому что выстрел, произведенный откуда-нибудь поближе – из нашей галактики – непросто бы повредил деревья, а уничтожил бы всю жизнь на Земле. Кто знает, может быть, именно гамма-вспышки стали причинами пяти массовых вымираний, случившихся на нашей планете в течении нескольких сотен миллионов лет.

«Предположим, что гамма-всплеск произошел очень близко: на расстоянии 100 световых лет. Даже на таком близком расстоянии диаметр пучка гамма-всплеска был бы гигантским, 80 трлн км. Это означает, что вся Земля, вся Солнечная система оказались бы поглощены им, как песчаная блоха, захваченная цунами...», - объясняет астроном Фил Плейт (Phil Plait) в своей книге «Смерть с небес: Таков конец света.».

Хорошо, что на опасном расстоянии нет ни одной звезды смерти - астрономы по крайней мере ничего такого не замечают. Ну, или не видят.