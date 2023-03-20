«Да, я не худышка»: Анна Семенович в бикини показала свою фигуру без прикрас

Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович улетела отдыхать на Мальдивы. Певица не раз говорила¸ что обожает райские острова, которые заряжают ее энергией и помогают отключиться от повседневных забот. В соцсетях певица делится солнечными отпускными фото. Не обошлось и без снимков в бикини. В этот раз артистка, которую не раз упрекали в том, что она фотошопит свои фотографии в бикини, решила показать себя без прикрас.

На снимках Семенович позирует на пляже в разных купальниках. Анна честно показала расплывшуюся талию и выпирающий животик. А на упреки критиков в том, что она опять поправилась, артистка заявила:

«Да, я не худышка, я женщина с формами и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто тот судья, который говорит сколько надо весить женщинам, может он среди вас?»- написала певица.

Анна честно показала свою фигуру без прикрас. Фото: соцсети.

Анна не раз пыталась корректировать свою внешность. Несколько лет назад артистка перенесла операцию по уменьшению груди. Кроме того, недавно она сделала липосакцию. Но грудь после хирургического вмешательства вновь выросла до шестого размера, а жирок снова появился там, где его не ждали.

Певице постоянно приходится сталкиваться с тем, что ее фигура становится предметом обсуждения в соцсетях. Хейтерам не дают покоя ее бюст шестого размера и рубенсовские формы. Артистка давно расставила все точки над «i», заявив в соцсетях: она любит себя такой, какая она есть.

Певица не скрывает выпирающий животик. Фото: соцсети.

- Смотрите, хейтеры затюкали — ты поправилась, ты уже не та. А мне нравится моя фигура. Я встаю утром, смотрю на себя в зеркало и кайфую от себя, - сообщила как-то Семенович подписчикам. - Когда пришла в «Блестящие», я была на 10 кг худее — но сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем нравилась себе тогда. И слава богу, я, наконец, не та!

Артистка говорит, что изменила свое мировоззрение и наконец-то поняла, что счастье не зависит от веса. Нужно принимать себя любой, ведь возрастные изменения внешности неизбежны.