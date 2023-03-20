«Хорошо, что от Петросяна ушла»: Кристина Асмус устроила горячую фотосессию в бассейне

Кристина Асмус. Фото: соцсети.

Кристина Асмус поделилась в соцсетях жаркой фотосессией в купальнике. Снимки получились горячими в прямом смысле: актриса искупалась в бассейне с подогревом на открытом воздухе. В кадре Кристина нежится в теплой водичке на фоне заснеженных деревьев. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от косметики.

Кристина сфотографировалась в бассейне. Фото: соцсети.

В качестве подписи к своему посту актриса сочинила список хэштегов, в которых собрала все плохое, что о ней обычно говорят. Кристина привыкла к тому, что ее постоянно критикуют. В комментариях хейтеры бесконечно обсуждают ее внешность, развод с Гариком Харламовым, интересуются, с кем она встречается сейчас. Не проходит ни дня, чтобы актрисе не припомнили съемки в фильме «Текст». Многие до сих пор думают, что именно эта роль стала причиной ее развода с Гариком. Устав читать о себе глупости, актриса решила пошутить над критиками и опубликовала с десяток забавных хэштегов.

«Раньше была секси», «Фу, грязные волосы», «Как она меня бесит», «Шапку надень», «Без Харламова неинтересна», «Так без мужика и останется», Отхапала себе дом с бассейном», «А кто фоткал», - написала Асмус.

. В кадре Кристина нежится в теплой водичке на фоне заснеженных деревьев. Фото: соцсети.

Расшалившись, Кристина добавила еще один хэштег – «Хорошо, что от Петросяна ушла». Видимо, особо рьяные комментаторы сгоряча как-то обвинили Асмус, что она живет с 77-летним юмористом. К слову, нынешняя избранница сатирика шутку Кристины оценила. Татьяна Брухунова в числе прочих подписчиков лайкнула пост актрисы.

Судя по всему, артистку в бассейне фотографировал ее возлюбленный - актер Роман Евдокимов. Кристина и Роман работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 34-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее.

Кристина привыкла к тому, что ее постоянно критикуют. Фото: соцсети.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. Более того, недавно выяснилось, что супруги по-прежнему живут в одном доме на Рублевке и до сих пор не разъехались.