Как певицу Манижу выпустили за границу с долгом в четверть миллиона рублей

Певица Манижа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Манижа, которая два года назад представляла Россию на "Евровидении", а теперь поддерживает Украину, отправилась на гастроли за рубеж. Бишкек, Астана, Стамбул, Тель-Авив - "неотменяемый тур", как называет его Манижа, намекая на проблемы с российскими концертами, в самом разгаре.

Так, в Израиле выступление Манижи посетила Алла Пугачева, которая не пропускает ни одного шоу российских исполнителей.

- Никогда не была на сольном концерте Манижи, а теперь повезло увидеть и услышать эту удивительную, самобытную Артистку, - расхвалила Пугачева свою молодую коллегу. - Зажгла она не по-детски. Спасибо, Манижа! Не унывай. Желаю твоему песенному миру "отрытых дверей"!

Между тем, "неотменяемый" тур Манижи на самом деле мог отмениться в последний момент по банальным причинам, далеким от политики. Как выяснил сайт KP.RU, певица попала в черный список Федеральной налоговой службы с долгом в 255 тысяч рублей. А ведь для запрета выезда за рубеж достаточно задолжать всего 30 тысяч. Так почему Манижу все-таки выпустили за границу?

- Надо понимать, что запрет на выезд не выносится автоматически при наличии долга, - объясняет звездный адвокат Андрей Алешкин. - Сначала эта задолженность должна быть передана судебным приставам, а они, в свою очередь, могут (но не обязаны) вынести соответствующее постановление о запрете пересечения границы. Иногда это происходит достаточно быстро, иногда требует определенного времени. В любом случае, даже если певица находится за рубежом, это не исключает взыскания задолженности и, в том числе, ареста имущества. Поэтому я рекомендую рассчитаться по долгам как можно скорее.