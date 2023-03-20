Спикер парламента Гвинеи-Бисау: Россией руководит великий президент — Владимир Путин

20 марта в Доме Союзов прошло пленарное заседание 2-й парламентской конференции «Россия-Африка» Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Это больше, чем совпадение. 20 марта в Москве одновременно будут находиться Председатель КНР Си Цзиньпин — и свыше ста депутатов из разных стран Африки. В том числе около десяти делегаций, от Мали до ЦАР, — на уровне спикеров парламентов.

С одной стороны — случайность: визит китайского лидера совпал с грандиозной парламентской конференцией «Россия-Африка». С другой стороны — система. Москва всё заметнее превращается в консолидирующий центр для всех антизападных сил — от Южной Атлантики до Южно-Китайского моря. И здесь согласованно действуют все структуры российской власти: и Кремль, и Белый дом, и Охотный Ряд (сегодняшний африканский форум проходит под эгидой Госдумы).

— Спасибо, что нашли мужество приехать в Россию! — встречает делегатов Председатель Думы — Вячеслав Володин. — Здесь собрались те, кто знает, какой ценой достигается независимость. Россию и Африку объединяют общие цели — построение многополярного мира.

По его словам, вместе мы сможем противостоять любому давлению извне, ведь «Африка — континент свободолюбивых людей».

В ответ высокие гости из, как говорили в старину, «полуденных [приэкваториальных] стран» признаются в любви к России:

— Нас очень тепло здесь, в Москве, встретили, — говорит Киприано Касама, председатель Национальной Народной Ассамблеи Республики Гвинея-Бисау. — Наша страна борется за свою свободу, и с самого начала этой борьбы российские друзья всегда нас поддерживали. Сейчас Россией руководит великий президент — Владимир Путин. Хотим передать ему и российскому народу: мы с вами солидарны, и мы продолжим быть вместе с Россией, — подчёркивает спикер.

Тут ехидный читатель спросит: а что, кроме морального удовлетворения, мы получаем от взаимодействия с Южным континентом?

Как минимум — новый рынок сбыта (тем более, что старое — западное — пространство закрыто из-за экономических санкций). А с Африкой товарооборот растёт: как напомнил Володин, по итогам прошлого года таковой составил $17,9 млрд. Да, это примерно в 10 раз меньше, чем, например, с Китаем. Но отношения с Пекином мы развиваем уже четверть века, а на африканский вектор вернулись лишь в последние годы.

И главное: южный континент, вопреки давлению Запада, отказывается присоединяться к санкциям и рвать исторические связи с Москвой.

— Вашингтон и Брюссель стремятся взять под контроль природные ресурсы России и Африки. Но не Вашингтону учить нас, как дружить и строить планы на будущее! — говорит Володин.

А другая участница конференции, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, напоминает, что нынешним летом в Санкт-Петербурге пройдёт ещё более грандиозный саммит «Россия-Африка»:

— Без Африки справедливый многополярный мир немыслим и невозможен! — подчёркивает Валентина Ивановна.

Так что сближение между «страной медведей» и «страной гепардов» неизбежно. Недаром слово «Дума» на суахили — один из главных языков Африки — именно так и переводится: «гепард». Так что для дальнейшего укрепления контактов Володин предложил проводить такую российско-африканскую парламентскую конференцию ежегодно.