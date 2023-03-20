Украинских националистов глушат, как рыбу, электрическими и акустическими волнами

Гранатомет ДП-64 «Непрядва» Фото: Минобороны РФ

Недавно американский журнал «The New York Times Magazine» опубликовал репортаж о посещении Киевской психиатрической больницы, которую в народе называют «Павловкой». Там проходят реабилитацию украинские националисты, что получили психологические травмы во время участия в боевых действиях. Издание отмечает, что больницы Украины переполнены пациентами, получившими психологические травмы на передовой.

Украинские националисты страдают от панических атак, странных видений, скрежета в голове, то и дело хватаются руками за голову, бьются ей об стены.

СВЧ-ПУШКА ПРОТИВ НАЦИОНАЛИСТОВ

«Они не долетают до российских позиций 5 километров, просто сгорают в воздухе», - жалуются операторы воздушных беспилотников ВСУ. А еще сообщают о панических атаках и головной боли.

Как стало известно "КП" причиной тому могли стать боевые комплексы электромагнитного излучения «Ранец-Е», что стоят у нас вооружении с начала 90-х городов прошлого века. Это такая огромная «микроволновка» на колесной базе, что стреляет СВЧ-излучением в виде луча, что мощностью в 500 МВт в точке фокусировки «зажаривает» любую электронику на расстоянии до 40 километров.

При этом выжигает «Ранец-Е» электронную начинку даже у тех целей, что летят на сверхзвуке над поверхностью земли.

«Ранец-Е» Фото: Минобороны РФ

Угодившим случайно под этот луч операторам вражеских беспилотников тоже придется не сладко: излучение приводит к психозам, деградации нервной, иммунной систем, а также к сбоям в обмене веществ. Пусть поинтересуются психическим здоровьем американских разведчиков, что с помощью своей электроники пытались изучать военные объекты на Кубе.

Кстати, кроме того, в определенных условиях излучение может привести к детонации вражеских высокоточных боеприпасов на складах хранения.

«Ранец-Е» можно считать оборонительным оружием. Но есть в наших войсках подобное наступательное оружие - крылатая ракета «Алабуга». Это уже настоящая летающая «микроволновка»: в ходе своего полета она генерирует импульс 1000 МВт, что выжигает всю электронику в радиусе нескольких километров. Такая ракета может за раз лишить противника систем противовоздушной обороны, самолетов-разведчиков, и многих других военных целей.

БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ ГЛУШАТ ПОД ВОДОЙ, КАК РЫБУ

У наших десантников, что стоят на берегу Каховского водохранилища журналисты заметили странные двустволки, что своим огромным калибром совсем не похожи на охотничьи.

- Они позволяют нам уничтожать все живое, что находится под водой на дистанции до 200 метров, - прокомментировал один из военнослужащих.

Как стало известно «КП», в кадре мелькнул двуствольный противодиверсионный гранатомет ДП-64 «Непрядва». Это тоже разработка начала 90-х годов прошлого века, что в основном находилась на вооружении наших морпехов и моряков для защиты якорных стоянок и других морских объектов от боевых пловцов.

«Непрядва» позволяет гарантированно убивать акустической волной все живое, что есть под водой в радиусе 14 метров от взрыва специальной ракеты-гранаты.

Первым выстрелом боец направляет осветительный боеприпас, что делает боевого пловца видимым под водой даже на большой глубине, а вторая граната глушит его акустической волной.