В Саяногорске для инициативных женщин открыли Центр самореализации «Атмосфера»

Центр досуга расположен неподалеку от здания городской администрации. Фото: центр "Атмосфера".

В Саяногорске у активных представительниц прекрасного пола появилось собственное пространство для общения и развития. В городе открылся Центр досуга и самореализации «Атмосфера», главное предназначение которого - объединить инициативных женщин. Площадка, созданная при поддержке компании РУСАЛ, станет новой точкой притяжения для горожанок. Здесь женщины смогут обсуждать свои идеи, получать новые знания и поддержку в развитии бизнес-инициатив.

Новая площадка станет точкой притяжения для активных горожанок. Фото: центр "Атмосфера".

«Миссия нашего проекта - объединить представительниц прекрасного пола и создать новые возможности для раскрытия творческого потенциала и личностного роста в родном городе, - рассказала руководитель проекта по созданию женских советов и центров досуга и самореализации компаний РУСАЛ и En+ Галина Ратникова. - Проектируя «Атмосферу», мы заложили в нее идею того, что, развивая себя и свои проекты, женщины одновременно развивают и Саяногорск».

«Атмосфера» - дар жителям города от компании РУСАЛ. Центр стал воплощением философии основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, заложившего еще на заре становления компании идею непрерывного развития и заботы о людях.

На площади в 400 квадратных метров созданы зонированные пространства для работы и отдыха. Фото: центр "Атмосфера".

Центр досуга расположен неподалеку от здания городской администрации. На площади в 400 квадратных метров в нем создали зонированные пространства для работы и отдыха. Здесь есть лекторий, общий офис для совместной работы и кабинет для индивидуальных консультаций. В центре предусмотрены места для занятий спортом и любимыми делами: швейная комната, зал для питалеса, салон красоты, открытая кухня для проведения кулинарных мастер-классов, а также уютное кафе «Там, где любят».

Для любительниц рукоделия оборудовали швейную комнату. Фото: центр "Атмосфера".

В Центре жительницы Саяногорска смогут повысить свой уровень юридической или финансовой грамотности, пройти психологические курсы и узнать, как можно реализовать социальные инициативы. Кроме того, женщины получат помощь в развитии своих образовательных, культурных и творческих проектов. У постоянных резидентов площадки будет возможность использовать инфраструктуру «Атмосферы» на постоянной основе для претворения в жизнь своих бизнес-планов.