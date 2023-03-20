У Киева осталось три месяца. Потом – разгром ВСУ и катастрофа

До июля 2023-го все ресурсы, которые удастся собрать европейцам и отправить на Украину, уже будут исчерпаны Фото: REUTERS

У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление. ОБ этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. А поддержка Киева со стороны Вашингтона к концу года начнет снижаться по объективным причинам. Ну, а за этим сразу последует и снижение такого содействия со стороны европейских стран-членов НАТО. Павел также отметил, что, по его мнению, контрнаступление ВСУ должно произойти в течение ближайших месяцев, и что реальное «окно возможности» для Киева открыто только в этом году.

Эту тему на «Радио "Комсомольская правда" мы обсудили с директором центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

- Вы согласны с мнением чешского лидера?

- В данном случае я совершенно с президентом Чехии согласен. Он достаточно объективно отражает ту ситуацию, которая сложилась. Реальность такова, что украинским пылесосом из Европы, в первую очередь, Восточной, высосали всю военную технику и вооружения. А новые запасы создаются не быстро. И точно не в ближайшее время их смогут восполнить.

- И чем же им придется сражаться, если что?

- Для них это страшный вопрос. Что они могут собрать из резервов? Да почти ничего уже нет . А чем могут снабдить ВСУ? Одной-двумя сотнями танков и чуть большим количеством бронетранспортеров? И очевидно, что развития такие поставки до конца этого года уже не получат. Все выгребут в апреле-мае — а дальше? У укранской армии серьезных резервов практически не осталось, То, что они накопили из бронетехники, и те 30-40 тысяч военнослужащих, которых они, как считают сами, профессионально переподготовили в том числе в западных военных лагерях, а также 150-200 тысяч из последних волн мобилизации — что им это даст? Даже если они подтянут несколько десятков МиГ-29 из Польши Словакии, Чехии и Болгарии. Этого все-равно недостаточно для проведения широкомасштабной результативной компании.

- Чешский лидер говорил про одно контрнаступление, а на два - сил уже не хватит?

- Для масштабного наступления — нет. С занятием стратегических территорий.

- В Праге полагают, что в следующем году Штатам станет не до Украины, и до зимы 2023-2024 Киеву тянуть точно не стоит...

- До июля 2023-го все ресурсы, которые удастся собрать европейцам и отправить на Украину, уже будут исчерпаны. Я считаю, что для украинских вооруженных сил наиболее вероятен пессимистический прогноз – разгром и катастрофа. Есть шанс, что украинские вооруженные силы смогут достичь тактических, даже не оперативных, успехов добиться. Но это все до июля. Просто вести военные действия будет нечем. Новых вооружений, боеприпасов и людей после июля Киеву получить будет негде. Износ стволов орудий очень высок у ВСУ, а 8 с лишним тысяч уничтоженных танков и иной бронетехники они заменить адекватно не смогут. Даже если добавят 200 «леопардов», теоретически собранных со всей Европы.

- Посол Польши во Франции завил что у Варшавы не останется выбора, если Киев не защит свой суверенитет — и нам придется вступиться

- Он скорее всего просто проговорился. Польша фактически уже участвует в военных действиях против России. По ряду оценок — до 20 тысяч поляков одеты в украинскую военную форму. Из этих наемников десятая часть уже на кладбище. А оголтелая русофобия, которая пустила метастазы в правящих кругах Польши, она до добра не доведет. И выкрики государств Прибалтики подталкивают ко втягиванию в конфликт. Ну, а дальнейшее нагнетание русофобии (хотя куда уж дальше) приведет их к конфликту с Россией неизбежно. Но до Варшав мы уже доходили не раз, а ситуация может вынудить нас действовать решительно. И планы о создании 300-тысячной польской армии тут вряд ли что-то изменят.

- Если Польша все же рискнет вступить в конфликт — она же для запада окажется страной, отстаивающей европейские ценности, со всеми вытекающими?

- Нет, тут вопрос в другом. Американцы всегда поступают так, как им выгодно. Выгодно будет сменить курс на 180 градусов — сменят. Запахнет большой войной — американцы тут же открестятся от этой ситуации Конфликтовать с нами в лоб с применением ядерного оружия они не станут. Но русофобская политика у них двухпартийная — и тут иллюзий питать не нужно. Когда здесь складывается впечатление о хороших и плохих сенаторах — нет, большинство там настроено антироссийски. Но может смениться вектор. В 1968-1969 у них наступила усталость от войны во Вьетнаме. И сейчас усталость моральная, психологическая в американском обществе нарастает тоже. Чем острее будет наш ответ, тем быстрее будет охлаждение Вашингтона к Киеву.