Что дружба с Китаем реально даст России и россиянам? Пять главных фактов

Объем российско-китайской торговли в 2022 году превысил рекордные $190 млрд Фото: REUTERS

В этот понедельник в Москву прибыл лидер КНР Си Цзиньпин. Обсуждаться будет в том числе «всеобъемлющее партнерство» в экономической сфере. Мы собрали главное, что стоит знать об этих взаимоотношениях на сегодня

1. Объем российско-китайской торговли в 2022 году превысил рекордные $190 млрд. Предыдущий рекорд был в 2021 году - $147 млрд. Но за год торговля в денежном измерении выросла почти на треть.

Как утверждает посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, та же тенденция сохраняется и в 2023 году. За январь-февраль объем взаимной торговли увеличился еще примерно на четверть в сравнении с январем-февралем 2022 г. Экспорт китайской продукции в Россию вырос почти на 20% в годовом исчислении, китайский импорт из России подрос более чем на треть.

2. Почти три четверти российских поставок в Китай в 2022 году, если считать в долларах, - это минеральное сырье: нефть, газ, уголь ($85 млрд).

В январе 2023 года Россия вышла на первое место по объемам проданного в Китай природного газа, обогнав Туркменистан и Катар (раньше мы были на третьем месте). При этом увеличились как поставки по трубопроводу «Сила Сибири» (до 2 млрд кубов), так и сжиженного газа (770 млн кубов).

Крупнейшим поставщиком в Китай сырой нефти Россия стала еще в мае 2022 года, потеснив Саудовскую Аравию. В денежном измерении поставки нефти выросли более чем на 40%.

3.Из Китая в Россию за последний год особенно выросли поставки автомобилей, как легковых, так и грузовых, техники, сельхозтоваров.

Объем экспорта к нам высокотехнологичной продукции, по данным китайской стороны, за год увеличился на 51%, автомобилей и запчастей — на 45%.

С легковыми автомобилями понятно — по оценкам экспертов, доля новых «китайцев» у нас в автопродажах в 2023 году может достигнуть 60%, а то и выше, поскольку особого выбора других иномарок из-за санкций и нет. Но и в ряде отечественных моделей — большое количество китайских комплектующих. Взять хотя бы почти все новые российские электромобили.

Кроме легковушек, из Китая теперь в резко увеличенном количестве едут грузовики и спецтехника - экскаваторы, погрузчики и т.п. (взамен японских и европейских). А также разная техническая «мелочовка» - от насосов и компрессоров до клапанов и вентилей.

Есть и товары, экспорт которых из Китая в Россию, за последний год напротив упал. Это, в частности, мобильники и ноутбуки. Но, как объясняют эксперты, санкции тут ни при чем — снизился спрос. Весной 2022-го россияне затаривались гаджетами, как гречкой, - впрок на несколько лет вперед, а теперь экономят.

4. Объем торгов юанем на Мосбирже за 2022 год увеличился в 40 раз.

В феврале 2023 года юань впервые стал самой популярной валютой на этой бирже, потеснив доллар.

Что неудивительно: существенная часть нашей торговли с Китаем сейчас ведется в юанях. По данным ЦБ, доля китайской валюты в наших расчетах по экспорту (всех по совокупности) за 2022 год увеличилась до 16%, по импорту — до 23% (в начале 2022 года было 0,5-4%).

5.Несмотря на все вышеперечисленные факты, во внешней торговле Китая Россия пока лишь на девятом месте.

Для сравнения — товарооборот Китая с США в 2022 году составил $758 млрд (против $190 млрд — с Россией). Правда, торговля с США у Поднебесной за 2022 год упала примерно на $30 млрд., да и отношения как-то ухудшаются. С Россией же она растет, как больше ни с кем. По итогам 2022 года пальму первенства в этом вопросе нам уступил даже Сингапур: у них с Китаем плюс 23%, а у нас — плюс 29%.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Имея дружбу с Россией, Китаю проще объяснять США, что воевать с ним не стоит»

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

-Китай и раньше был крупнейшим торговым партнёром России после Евросоюза. Теперь Россия и Китай планируют довести торговый оборот друг с другом до $250 млрд, это может произойти уже в 2024-2025 годах.

Примерно 30-40% товарного импорта России приходится именно на Поднебесную, в том числе, как утверждают некоторые западные СМИ, через Китай в Россию приходит значительная часть параллельного импорта. Китаю же нужны, прежде всего, поставки углеводородов из России, чтобы обеспечивать очень большое потребление электроэнергии — особенно с учётом того, что там стремительно развивается рынок электромобилей и электрического общественного транспорта. А с учётом ухудшения геополитической обстановки Китай может обратить больше внимания на продукцию российского ВПК.

Россию и Китай уже объединяет общая инфраструктура в энергетической сфере – газ в КНР поставляется по трубопроводу «Сила Сибири», нефть – по нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) до дальневосточных портов, далее – морем в Китай. Действует также нефтепровод в Китай ВСТО-2, и решается вопрос о строительстве нового газопровода из России в КНР через территорию Казахстана и Монголии. Так что у России и Китая есть перспективы для долгосрочного сотрудничества и укрепления добрососедских отношений.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru):

-Китай потребляет столько нефти, что вполне может купить всю российскую - и ему еще потребуются дополнительные объемы. Также ему требуются железная руда, лес, он один из крупнейших покупателей продовольственной продукции… Дать же Китай может технологически сложную продукцию по очень многим направлениям — от скоростных железных дорог до всякого ширпотреба. Так что Китай вполне может стать нашим главным партнером, который вполне будет поддерживать российскую экономику.

Интересы же Китая в России не только сырьевые. Россия — единственная страна, у которой есть ядерный потенциал, сравнимый с американским. У Китая нет такого потенциала. Если Китай будет дружить с Россией, его объяснения американцам, что воевать с ним не стоит, будут гораздо более доходчивыми.