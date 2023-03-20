Российские войска за сутки уничтожили 490 наемников киевского режима

На Купянском уничтожено до 55 украинских военнослужащих Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на брифинге очередные суточные потери ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском уничтожено до 55 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком более 245, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 50, на Херсонском до 40.

Кроме 490 наемников киевского режима наши воины сожгли самоходную артиллерийскую установку «Paladin» (США), десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов ВСУ.

Нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение прошедших суток сбит вертолет Ми-8 ВВС ВСУ, нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112-ти районах.

Генерал-лейтенант также отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационную ракету «HARM» и семь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

402 - самолета.

223 - вертолета.

3471 - беспилотный летательный аппарат.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8355 - танков и других боевых бронированных машин.

1070 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4395 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9027 - единиц специальной военной автомобильной техники.