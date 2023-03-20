Российские войска за сутки уничтожили 490 наемников киевского режима

На Купянском уничтожено до 55 украинских военнослужащих
Фото: Александр КОЦ
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на брифинге очередные суточные потери ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском уничтожено до 55 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком более 245, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 50, на Херсонском до 40.
Кроме 490 наемников киевского режима наши воины сожгли самоходную артиллерийскую установку «Paladin» (США), десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов ВСУ.
Нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение прошедших суток сбит вертолет Ми-8 ВВС ВСУ, нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112-ти районах.
Генерал-лейтенант также отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационную ракету «HARM» и семь украинских беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
402 - самолета.
223 - вертолета.
3471 - беспилотный летательный аппарат.
414 - зенитных ракетных комплексов.
8355 - танков и других боевых бронированных машин.
1070 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4395 - орудий полевой артиллерии и минометов.
9027 - единиц специальной военной автомобильной техники.