Деми Мур показала трогательное видео дня рождения неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Брюса Уиллиса с 68-летием поздравила вся его большая дружная семья. Фото: соцсети.

Семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса трогательно поздравила актера с днем рождения. Видео, снятым на празднике в честь 68-летия артиста, в соцсетях поделилась его бывшая жена Деми Мур. В доме актера собралась вся его большая семья: 60-летняя Деми с дочками – 34-летней Румер, 31-летней Скаут и 29-летней Таллулой, а также нынешняя жена Брюса, 44-летняя модель Эмма Хемминг и его младшие дочери – 10-летняя Мэйбл и 8-летняя Эвелин.

Близкие дружным хором спели актеру «С днем рожденья тебя». Брюс, одетый в синюю куртку и элегантный серый шарф, бодро подпевал и даже дирижировал в такт песне. А потом задул свечку на праздничном торте. Эмма приготовила для мужа его любимый яблочный пирог.

Видео, снятым на празднике артиста, в соцсетях поделилась его бывшая жена Деми Мур. Фото: кадр видео.

«С днём рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли поздравить тебя сегодня, - написала Деми Мур 19 марта в подписи к видео. - Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания - мы все их чувствуем».

Поклонники в комментариях поздравляют Брюса с днем рождения и желают ему долгих лет жизни. Подписчики отмечают, что «Крепкий орешек» отлично выглядит и держится очень бодро.

Совсем скоро Брюс станет дедушкой. В кадре заметен внушительный животик его старшей дочери Румер. Девушка пошла по стопам родителей и выступает в бродвейских постановках. Сейчас Румер готовится к рождению первенца, поэтому сделала перерыв в карьере.

Поклонники отмечают, что «Крепкий орешек» отлично выглядит и держится очень бодро. Фото: кадр видео.

Своими эмоциями в соцсетях поделилась и Эмма Хемминг. Модель рассказала, что день рождения Брюса для нее – это праздник со слезами на глазах.

«Сегодня день рождения моего мужа. Я начала утро со слез, как вы можете видеть по моим опухшим глазам и сопливому носу, - рассказала она в коротком видео. - Я просто думаю, что важно, чтобы вы видели все это со стороны. Я часто получаю сообщения, в которых говорится: “Я не знаю, как ты с этим справляешься", на что я отвечаю: “У меня нет выбора”. Хотела бы я быть более легкомысленной, но я также воспитываю двоих детей, так что иногда в жизни нам приходится взрослеть и приступать к делу. У меня действительно бывают моменты отчаяния. Ежедневное горе. И я чувствую эту боль даже сегодня, в его день рождения».

Совсем скоро Брюс станет дедушкой: старшая дочь актера Румер беременна. Фото: соцсети.

В феврале этого года у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. По словам близких актера, болезнь быстро прогрессирует. Разум Брюса угасает, его здоровье вызывает все больше опасений у родных.

Нынешняя жена актера Эмма Хемминг. Фото: кадр видео.

В эти трудные времена Деми решила быть рядом с бывшим мужем и переехала к нему, чтобы помогать Эмме ухаживать за Уиллисом. Актриса уже успешно заботилась об экс-супруге во время пандемии. На изоляции Брюс жил не со своей нынешней женой, а вместе с Деми и тремя их дочками. Теперь Мур переехала в дом бывшего, чтобы снова присматривать за ним.

«Деми всегда была опорой для семьи и сейчас полна решимости сделать так, чтобы каждый день, оставшийся Брюсу на земле, был наполнен любовью», - рассказали журналистам знакомые семьи.