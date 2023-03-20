Человекоцентричность – стратегия нового времени

Турбулентные 2020-е – время качественных изменений и инноваций на рынке труда, обусловленных, в том числе, трансформационными процессами в экономике страны. Как в эпоху перемен сохранить устойчивость и при этом гибко подстроиться под новые тренды в управлении человеческими ресурсами, – ведущие HR-ы (специалисты по управлению персоналом) и лидеры в раскрытии человеческого потенциала обсудили 15-16 марта на выставке-конференции HR EXPO PRO в Москве. Главным мотивом мероприятия в этом году стали вопросы жизнестойкости, роста и человекоцентричности.

Выставка-конференция HR EXPO PRO прошла в Москве 15-16 марта. В 2023 году мероприятие состоялось в 23 раз. В нем приняли участие более ста экспонентов и три с половиной тысячи человек – представители отрасли, власти, бизнес-сообществ. Еще пять тысяч смотрели онлайн-трансляцию.

На конференции гости и участники знакомились с различными лидерскими практиками. Эксперты выступили на четырех площадках, каждая из которых была посвящена отдельному направлению работы с кадрами: как искать и привлекать; как создавать среду и управлять; как раскрывать, обучать и расширять границы. На главной сцене говорили о будущем HR-индустрии (индустрии управления персоналом).

Вот, как охарактеризовал основную идею мероприятия Владимир Соловьев, основатель и управляющий партнер компании “Эврико”: “Название нашей конференции и выставки “Жизнестойкость и рост”. Но жизнестойкость организации – это жизнестойкость человека в первую очередь. Тогда что ты как организация делаешь, для того чтобы у человека были максимальные возможности реагировать на все, что происходит? У него должен быть для этого инструмент, он должен быть обучен, он должен иметь возможность приобретать дополнительные навыки. И автоматом из этого следующий тренд – тотальная человекоцентричность”.

Своим опытом и практиками на конференции делились такие лидеры в управлении человеческим капиталом, как Росатом и Сбер, ежегодно входящие в рейтинг лучших работодателей, а также представители крупного и среднего бизнеса, государственных и общественных организаций: АФК “Система”, Российское Общество “Знание”, Федеральное агентство по делам молодёжи, НИУ ВШЭ, Промсвязьбанк, “Норникель” и другие.

“Сейчас полезно, как никогда, что компании могут делиться прикладными кейсами и своей экспертизой, чтобы обогащать друг друга и пройти тот сложный момент, который проходит любое предприятие в части импортозамещения, изменения бизнес-процессов. И в этом смысле коллаборации и мероприятия, где можно услышать лидирующие компании, являются очень ценными”, – поделилась мнением Марта Леман, управляющий директор платформы Сбербанка “Пульс”.

На пленарной сессии в первый день мероприятия обсудили перспективы развития рынка труда, тренды в HR (управлении персоналом) и новые вызовы. А именно:

• рост производительности труда – глобальный вызов для государства и корпоративного сектора и одну из главных стратегических задач бизнеса до 2030 года, о которой необходимо заботиться параллельно с подбором и обучением кадров.

• Жизнестойкость компаний, которая зависит от каждого члена команды и от тех инструментов, которые будут даны сотрудникам для освоения необходимых навыков.

• Необходимость тотальной человекоцентричности, основанной на пяти принципах: навыки для будущего, осознанное развитие, равные возможности, принцип трудовой мобильности, ценность и уважение к личности.

• Востребованность цифровых компетенций и, как следствие, подбор квалифицированных специалистов, подготовку новых кадров и переобучение действующих сотрудников для усиления темпов цифровизации.

“HR (специалист по управлению персоналом) сегодня – не реактивный на запрос бизнеса, а проактивный на демонстрацию знаний, демонстрацию возможностей, поиск решений, и определяющий ключевое направление, потому что ресурс перестал быть исключительно финансовым. Ресурс номер ноль – человеческий. И кому, как не нам, справляться и отвечать на эти задачи перед бизнесом”, – отметила Светлана Матвеева, вице-президент по управлению персоналом “АФК “Система”, стратегического партнера выставки-конференции.

Во второй день конференции главными темами стали: роль корпоративных университетов в обучении персонала и возможности создания долгосрочного и привлекательного HR-бренда (бренда работодателя). Кроме того, представители отрасли обсуждали, как привлекать молодые кадры на работу, насколько конкурентно бизнес-образование в современных реалиях и почему в работе с коллективом сегодня особенно важна персонализация.

В этом году на выставке были представлены результаты масштабного исследования человекоцентричности компаний, проведенного Корпоративной Академией Росатома совместно с компанией BСG и Высшей школой экономики. Согласно его результатам, индекс человекоцентричности российских компаний составил 52% из 100 %.

На мероприятии было выделено два ключевых направления, над которыми необходимо работать для повышения индекса – усиливать практики карьерного роста сотрудников внутри организации и развивать внутренние программы благополучия членов команды. А также были отмечены основные вызовы, в ответе на которые важно опираться на принципы человеконцентричности: создание такой психоэмоциональной среды, в которой сотрудники будут защищены от стрессов и выгорания, а также решение вопроса подготовки и дефицита кадров, которое возможно только в партнерстве государства и бизнеса.

“Мы понимаем и осознаем, что сейчас человек относится к своей работе не просто как к экономическому контракту – “мне компания платит деньги, я продаю ей свои навыки и свое время”. Сейчас человек ищет много смысла в своей жизни, и в том числе – зачем он работает. Если мы уже общаемся с сотрудником на языке целей, целесообразности – для чего он приходит на работу каждый день, нам нужно быть готовыми ориентироваться на его потребности. Это мировая тенденция, поэтому мы решили, что в России обязательно должен быть такой индекс”, - прокомментировала генеральный директор Корпоративной Академии Росатома Юлия Ужакина.

Профессионалы HR-индустрии (индустрии управления персоналом) отметили, что сегодня в организациях идет борьба за таланты. Если раньше компания давала соискателю испытательный срок, то сейчас соискатель выбирает компанию, рассматривая, совпадают ли его ценности и культура с корпоративными. По статистике, только 3 из 10 сотрудников согласны с тем, что их мнение имеет значение. Представители HR-отрасли (отрасли управления персоналом) высказали мнение, что если сдвинуть это соотношение с 3 до 6, то можно на 40% снизить психологический травматизм в коллективе, на 12% – текучку кадров.

На мероприятии было инициировано создание альянса корпораций, использующих принципы человекоцентричности, с двумя основными целями: вместе совершенствовать методологию решения профессиональных вопросов и формировать пространство для дискуссий, обмена лучшими практиками и поиска новых подходов. И делиться этими подходами со всеми, кому важно строить эффективную кадровую политику, учитывающую интересы сотрудников и повышающую производительность труда в компании.

Выставка-конференция HR EXPO PRO стала первым важным шагом на пути к реализации этих планов.